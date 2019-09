Experiment v CERNe zachytil dva extrémne vzácne rozpady častíc

Experiment skúma veľmi vzácne javy.

26. sep 2019 o 12:02 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Už štyri roky beží v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) dôležitý experiment, ktorý overuje štandardný model časticovej fyziky.

Model presne predpovedá určité veľmi vzácne javy. No stačila by malá odchýlka od modelu a pozorovania javov by mohli naznačovať celkom nové častice či doteraz nevidené úkazy.

Vedci teraz oznámili, že v experimente s názvom NA62 zaznamenali dva vzácne javy - pozorovali rozpad častíc zvaných kaóny.

Jestvuje šanca, že výsledky buď potvrdia štandardný model alebo naznačia existenciu celkom novej fyziky.

Zistenia predstavili na nedávnej Medzinárodnej konferencii o kaónovej fyzike.

Zistenia zatiaľ sedia s modelom

Štandardný model predstavuje súbor poznatkov o známych elementárnych časticiach a troch zo štyroch základných síl. Ide o veľmi dobrú teóriu, ktorá vysvetľuje mnohé javy.

Predpovedá napríklad, že šanca na rozpad pozitívne nabitých kaónov - častíc, ktoré zohrali dôležitú úlohu pri zostavovaní viacerých základov štandardného modelu - je približne jedna k desiatim miliardám.

Kaóny sa rozpadajú na ďalšie častice - na pozivítne nabité pióny a pár neutrína s antineutrínom.

Vedci minulý rok zachytili jeden takýto rozpad a teraz ďalšie dva. Po spojení výsledkov zistili, že doterajšie pozorovania sedia so štandardným modelom.

Vedci však budú potrebovať ďalšie príklady rozpadu kaónov, aby si boli istí.

Hľadanie bude pokračovať

Ak by vedci v experimentoch narazili na nezrovnalosti, mohlo by to znamenať, že pozorovania odhalili novú fyziku.

"Tento rozpad kaónov sa nazýva zlatý kanál, pretože ide o ultravzácny jav, ktorý štandardný model veľmi presne predpovedá," vysvetľuje v tlačovej správe fyzička a hovorkyňa experimentu Cristina Lazzeroniová.

"Veľmi ťažko sa zachytáva a pre vedcov hľadajúcich novú fyziku je sľubný."

Dôvod, prečo sa vedci o výsledky zaujímajú, je jednoduchý.

Aj keď štandardný model veľmi dobre vysvetľuje mnohé veci o vesmíre, stále je niekoľko javov, na ktoré je krátky. Nedokáže napríklad vysvetliť štvrtú silu - gravitáciu, podstatu tmavej hmoty či zrýchlené rozpínanie vesmíru. Preto si vedci myslia, že nejde o konečnú teóriu.

Nová fyzika za štandardným modelom by mohla tieto fenomény vysvetliť.