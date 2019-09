Trojica astronautov odletela na ISS, prvýkrát je medzi nimi Arab

Ruská raketa Sojuz vzlietla z kozmodrómu Bajkonur.

25. sep 2019 o 19:43 SITA

BAJKONUR. Na Medzinárodnú vesmíru stanicu (ISS) odletela z Kazachstanu nová trojčlenná posádka, ktorej členom je aj prvý astronaut zo Spojených arabských emirátov (SAE).

Ruská raketa Sojuz vzlietla z kozmodrómu Bajkonur o 18.57 h miestneho času (15.57 h stredoeurópskeho letného času) a už sa dostala na určenú obežnú dráhu na ceste k stanici.

Na palube rakety je americká astronautka Jessica Meir, kozmonaut z ruskej agentúry Roskosmos Oleg Skripočka a Hazzá Mansúrí zo SAE, ktorí by na ISS mali priletieť šesť hodín po vzlietnutí.



Trojica sa pridá k súčasnej posádke ISS, ktorú tvoria Rusi Alexej Ovčinin a Alexander Skvorcov, astronauti z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Christina Koch, Nick Hague a Andrew Morgan a ich kolega z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Luca Parmitano.



Pre Skripočku je to tretí let do vesmíru, pre Meir a Mansúrího prvý. Mansúrí bude vo vesmíre na osemdňovej misii, ktorá sa uskutoční na základe zmluvy medzi SAE a Rosksmosom a vráti sa na Zem spolu s Hagueom a Ovčininom.

Tí 3. októbra ukončia svoju 200-dňovú misiu. Meir a Skripočka by na ISS mali zostať viac ako pol roka.