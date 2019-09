Xiaomi ukázalo mobil, ktorý má displej vpredu, vzadu i na boku

Fotoaparát má 108 megapixelov.

25. sep 2019 o 11:27 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Čínsky výrobca smartfónov Xiaomi opäť ukázal telefón, ktorým prekvapil. Nový model Mi Mix Alpha má jednoliatu obrazovku, ktorá obklopuje takmer celé telo mobilu - je vpredu, na bokoch i vzadu.

Displej, ktorý výrobca nazýva Surround (v angličtine obklopiť, pozn. red.), pokrýva 180 percent tela smartfónu. Zabudoval doň aj reproduktor a snímač odtlačkov.

Na zadnej strane obrazovku rozdeľuje iba zvislý modul s fotoaparátom so 108 megapixelmi, na ktorom výrobca spolupracoval so Samsungom.

Na module sú aj ďalšie dva objektívy - ultraširoký s dvadsiatimi a teleobjektív s dvanástimi megapixelmi.

Súvisiaci článok Xiaomi ukázal svoj ohybný telefón. Dá sa zložiť dvakrát Čítajte

Ikony pre kvalitu signálu či nabitie batérie sú umiestnené na boku zariadenia. Tlačidlá na ovládanie zvuku sú citlivé na tlak a tiež sú umiestnené na boku.

Jediným skutočným tlačidlom je spínač na hornej strane, ktorý slúži na zapnutie a vypnutie telefónu.

Časti tela, ktoré nepokrýva displej, sú vyrobené z titanu.

Smartfón poháňa procesor Snapdragon 855+, má dvanásť gigabajtov pamäte a 512 gigabajtov úložiska. Dostane aj podporu sietí 5G. Batéria má kapacitu 4050 miliampérhodín. Operačným systémom je Android s nadstavbou od Xiaomi.

Xiaomi telefón predstavilo ako koncept, no napriek tomu sa dostane do obmedzenej výroby. Do predaja by sa mal dostať v decembri, približná cena v prepočte vychádza na 2550 eur.