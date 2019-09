Google zrejme dosiahol kvantovú nadvládu

Štúdiu, ktorá opisovala úspech, stiahli.

24. sep 2019 o 18:12 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Spoločnosť Google má zrejme kvantový počítač schopný vyriešiť úlohu, na ktorú nestačí ani najvýkonnejší superpočítač na svete.

Naznačuje to štúdia, ktorú minulý týždeň zverejnil web Amesovho výskumného strediska NASA, krátko na to ju však stiahli. Jej autorom je John Martinis z Kalifornskej univerzity, ktorý pomáha Googlu vytvoriť kvantový počítač.

Ak by bola správa pravdivá, znamenalo by to, že internetový gigant dosiahol s kvantovým počítačom Sycamore veľký míľnik v kvantovej technológií.

Ako prvý o úspechu informoval web Financial Times, ktorý má štúdiu aj k dispozícii. Prácu mali k dispozícii aj ďalšie weby ako New Scientist či Gizmodo. Google ani autor sa k správe zatiaľ nevyjadrili.

Sekundy oproti rokom

Podľa stiahnutej štúdie kvantový počítač Sycamore overoval, či generátor náhodných čísel vyberá skutočne náhodné čísla. Pre klasické počítače je to veľmi náročná úloha, obzvlášť ak program generuje veľké množstvo čísiel.

Sycamore zvládol úlohu za dvesto sekúnd. Podľa štúdie by najvýkonnejšiemu súčasnému superpočítaču Summit rovnaká úloha trvala desaťtisíc rokov. Samotná úloha však nemá reálne uplatnenie.

Kvantový počítač porazil superpočítač vďaka svojej architektúre, ktorá využíva zvláštnosti kvantového sveta.

Každý klasický počítač, vrátane superpočítača pracuje s informáciami - bitmi, ktoré majú buď hodnotu 0 alebo 1. Kvantový počítač však pracuje s qubitom, ktorý môže mať naraz hodnotu 0 a 1. Dva qubity tak môžu mať naraz štyri hodnoty, tri quibity až osem a tak ďalej.

Kvantové počítače teda môžu spracovávať naraz výrazne viac informácií.

Ak sa výsledky štúdie potvrdia, Google bude zrejme prvý, kto dosiahol kvantovú nadvládu (anglicky quantum supremacy) - stav, keď kvantové počítače vyriešia problém, ktorý klasický počítač prakticky nezvládne.

Jedna špecifická úloha

"Terajší počin Googlu v dosiahnutí kvantovej nadvlády je významný míľnik pri posúvaní možností kvantových počítačov," povedal pre web New Scientist James Clark zo spoločnosti Intel.

Nadšenie sa však stretlo aj s kritikou od IBM. Spoločnosť je v oblasti kvantových počítačov veľkým rivalom Googlu.

"Kvantové počítače neporážajú klasické len pre laboratórny experiment, ktorý v podstate zahŕňa jeden veľmi špecifický problém bez žiadneho využitia v praxi," ozrejmil pre Science Dario Gil z IBM.

Kritici tiež upozornili, že aj keď ide o významnú udalosť, Sycamore nepreukázal žiadne ďalšie schopnosti okrem úlohy, ktorú splnil.