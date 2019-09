Zoom: Do slnečnej sústavy priletelo čudné teleso od iných hviezd

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

25. sep 2019 o 1:15 Tomáš Prokopčák, Matúš Beňo

Vypočujte si podcast

Vesmír je ohromné miesto. Nie preto, že je obrovský – to tiež – ale jednoducho preto, že nás dokáž neustále ohromovať .A to predovšetkým tým, čo všetko o ňom ešte stále nevieme.

Len pred dvomi rokmi sme totiž v našej slnečnej sústave narazili na prvého medzihviezdneho návštevníka. A teraz, teraz si astronómovia všimli druhé teleso, ktoré k nám na návštevu zrejme dorazilo z väčšej kozmickej diaľky.

Tento týždeň sa v podcaste ZOOM dozvieme, či a ako sa hýbu telá po smrti, ako sme zmenili nielen výzor, ale aj mozgy psov a že do našej slnečnej sústavy zavítal ďalší medzihviezdny návštevník.

Krátke správy z vedy

Vedci opísali prvú planétu v obývateľnej zóne pri inej hviezde a toto teleso má zároveň vodu. Planéta K2-18b objavili už v roku 2015 a od nás sa nachádza vo vzdialenosti 110 svetelných rokov. Svoju hviezdu obehne za 33 pozemských dní.

Nový klimatický model naznačuje, že naša planéta sa otepľuje rýchlejšie, než vedci predpokladali. Vedci varujú, že ak to bude pokračovať dnešným tempom, do konca storočia môže priemerná teplota vzrásť až o sedem stupňov v porovnaní s predindustriálnou érou.

Ak máte radi paradajkovú omáčku a jete ju s mäsovými guľkami, môže to mať nechcený efekt. Nový výskum totiž naznačuje, že niektoré protirakovinové benefity paradajok môžu zmiznúť, ak ich jete aj spolu s jedlom bohatým na

Odolnosť na antibiotiká sa objavila už aj u delfínov, čím kopíruje problémy, ktoré máme my, ľudia. Baktérie si totiž vytvárajú odolnosť na látky, ktorými proti nim bojujeme: a prenášajú si ju aj do ďalších prostredí, najmä do mora. Vedci teraz zistili, že rezistentné patogény sa objavili aj u populácií Delfínov skákavých.