Google má novú predplatenú službu. Odomkne hry a aplikácie

Play Pass bude čoskoro aj mimo USA.

24. sep 2019 o 11:37 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Internetový gigant Google spustil predplatenú službu Play Pass, ktorá za mesačný poplatok sprístupní používateľom viac ako 350 aplikácií.

Všetky budú bez reklám a ďalších poplatkov v rámci aplikácií napríklad za ďalšie úrovne v hrách.

Služba je určená pre zariadenia s operačným systémom Android. Google ju spúšťa tento týždeň zatiaľ v Spojených štátoch. Do ďalších krajín príde podľa tlačovej správy spoločnosti "čoskoro."

Vybraná zbierka aplikácií

Mesačný poplatok bude 4,99 amerických dolárov mesačne (približne 4,5 eura). Používatelia môžu službu vyskúšať na desať dní zdarma.

Play Pass ponúkne vybranú zbierku viac ako 350 hier a aplikácií určených na zlepšenie práce, ktoré už sú v obchode Play.

Každý mesiac budú do zbierky pribúdať nové.

Služba zatiaľ zahŕňa napríklad logickú hru Monument Valley (bežne stojí štyri doláre), RPG hru Knights of the Old Republic zo sveta Star Wars (bežne za desať dolárov), či digitálnu verziu stolnej stratégie Risk (je síce zdarma, ale ďalšie poplatky v rámci hry vyjdú aj na osem dolárov).

Aplikácia na predpoveď počasia AccuWeather je tiež bežne zdarma, no v Play Pass bude bez reklám a ďalších poplatkov, ktoré vyjdú aj na štyri doláre.

Prichádza krátko po službe od Applu

Na uľahčenie vyhľadávania dostupných hier a aplikácií pribudne do obchodu Play nová záložka Play Pass.

Oznámenie o spustení služby prichádza krátko po tom, čo spoločnosť Apple predstavila vlastnú predplatenú službu zameranú na hry.

Apple Arcade chcú spustiť na jeseň aj na Slovensku.

Apple Arcade stojí rovnako ako služba od Googlu.

Ponúka však aj hry, ktoré bežne nie sú na systéme iOS dostupné, vrátane exkluzívnych, ktoré inde nevyjdú. Tiež budú bez reklám a ďalších poplatkov za rozšírenia.