Teplota na Zemi môže stúpnuť až o sedem stupňov Celzia

Predstavte si, že by na Slovensku bola púšť.

20. sep 2019 o 12:20 Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/683886212&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Ľudia po celom svete protestujú proti zmene klímy. Média sa spájajú do medzinárodných iniciatív, aby ešte lepšie dokázali informovať o prichádzajúcej kríze. A vedci varujú, že vývoj je zrejme oveľa horší, než hovorili najčernejšie scenáre.

Priemerná teplota na našej planéte sa totiž do roku 2100 môže zvýšiť až o sedme stupňov, čo by znamenalo úplný rozvrat ekosystémov a ohrozená by bola samotná podstata ľudskej civilizácie.

Astronómovia zase narazili na druhé teleso, ktoré do našej slnečnej sústavy priletelo od ďalekých hviezd.

Viac sa dozviete v podcaste TECH_FM.