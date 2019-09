Klik: Prečo sa Spotify začína hrať na Veľkého brata

Komentovaný prehľad technologických správ.

20. sep 2019



V prehľade sa dočítate:

Facebook chce dostať kameru do vašej obývačky

IBM ponúkne na prenájom komerčný kvantový počítač

Spotify začne tvrdo overovať rodinné plány

Na Instagrame si môžete kúpiť priateľa

Prehľad správ

Facebook sa nevzdal a vyrába ďalšiu generáciu smart obrazoviek pod značkou Portal. Nové zariadenia sú lacnejšie, jasnejšie a majú viac funkcií. Problémom ostáva, že ich stále vyrába Facebook.

Portal je v princípe digitálny fotorámček so zabudovanou kamerou, ktorý je vždy online a napichnutý do služieb Facebooku. Umožňuje ľahko robiť videohovory s inými používateľmi Facebooku (po novom aj WhatsAppu). Vie inteligentne zoomovať kameru, aby ste boli stále v zábere a dokáže použiť vo videu filtre pre rozšírenú realitu.

Firma tiež ukázala novú verziu Portalu, ktorá je určená na pripojenie k televízoru. Zariadenie má vstavanú kameru a ako obrazovku bude používať televíziu. V princípe opäť dobrý nápad, no ekosystém konkurenčných výrobcov (najmä Amazonu a Googlu) je bohatší a ich zariadenia šikovnejšie.

A Facebook ešte stále nevyriešil hlavný problém zariadení - teda otázku, či zákazníci budú ochotní dať si do obývačky alebo spálne kameru, ktorá stále komunikuje s Facebookom.

(Tech Crunch)

IBM ponúkne na prenájom komerčný kvantový počítač s výkonom 53 qbitov. Serverová farma kvantových počítačov od IBM už dnes obsahuje niekoľko slabších strojov, no kvantový počítač s 53 qbitmi sa pomaly blíži k tomu, aby bol zaujímavý aj z pohľadu praktickej výpočtovej sily.

Kvantové počítače sú pre určité druhy výpočtov teoreticky rádovo silnejšie v porovnaní s klasickými strojmi. Prakticky fungujúce kvantové stroje ale mali pomerne nízky výkon a boli zaujímavé najmä pre výskumné účely a na testovanie prototypov nového softvéru.

S výkonom 53 qbitov sa ale počítač blíži k hranici, kedy bude zmysluplné kvantové stroje využívať pri praktických výpočtoch. Napríklad stroj s výkonom 100 qbitov by dokázal veľmi ľahko a rýchlo prelomiť takmer všetky bežne používané počítačové šifry v súkromnej, ale napríklad aj armádnej sfére. Sme na pol ceste.

(TC, Nextweb)

Spotify začne tvrdo overovať, či platiaci zákazníci nezneužívajú rodinné plány. Streamovacia služba ponúka pre rodinných príslušníkov žijúcich v jednej domácnosti lacnejší balíček prémiového predplatného. Ako podmienku si stanovila, že ho môžu používať len ľudia z jednej rodiny žijúci v spoločnej domácnosti.

Balíček sa vo veľkom zneužíva na zdieľanie lacnejšieho predplatného napríklad medzi kolegami či študentmi. Spotify chce zneužitia obmedziť a začína napríklad žiadať o povolenie sledovať cez telefón polohu používateľov.

Na jednej strane má firma právo sledovať, či zákazníci jej služby využívajú podľa pravidiel, na druhej strane sa ale správa ku všetkým (platiacim) zákazníkom ako k podvodníkom a zasahuje im do súkromia.

(The Verge)

Na Instagrame si môžete kúpiť priateľa. Koncom minuého roka predstavila sociálna sieť Instagram funkciu blízkych priateľov. Používatelia mohli označiť svojich sledovateľov touto značkou a zdieľať iba s nimi vybrané fotky alebo videá. Funkciu rýchlo začali využívať instagramoví influenceri – ľudia, ktorých sleduje veľa používateľov.

Magazín The Atlantic popisuje, ako si niektorí influenceri nechávajú platiť malý mesačný (3-5 dolárov) alebo väčší jednorazový (100 dolárov) poplatok cez službu Patreon a následne daného používateľa, ktorý zaplatil, zaradia medzi svojich blízkych priateľov. Získava tým viac obsahu, než bežný sledovateľ..

Keby sociálna sieť zvolila iné označenie než blízky priateľ, nevyzeralo by to tak, že ľudia si platia za priateľstvo, len sú ochotní zaplatiť za viac obsahu. Potom by to bol podobný model, na aký prechádzajú médiá, keď časť obsahu je neprístupná zadarmo. Instagram sa podľa vyjadrenia nechystá zmeniť názov funkcie a pravdepodobne budú len pribúdať ďalší influenceri, ktorí si nechávajú platiť sledovateľmi za viac obsahu.

Podobný model sa objavil ešte pred pár rokmi na sociálnej sieti Snapchat, od ktorej Instagram okopíroval napríklad funkcionalitu príbehov. Rovnako ako na Instagrame, aj na Snapchate si môže používateľ založiť súkromný profil, ktorý sledovatelia uvidia až po schválení. V roku 2017 priniesol portál The Verge príbeh erotickej modelky, ktorá na takomto súkromnom účte na Snapchate za poplatok, tiež cez službu Patreon, schválila sledovanie svojho profilu.

(The Atlantic, The Verge)

Správičky

Na Slovensko prišla najväčšia európska donášková služba jedla – fínsky Wolt. (SME Ekonomika) Prehľad európskych donáškových služieb má web Sifted.eu.

Mobilná aplikácia Pocket Casts na počúvanie podcastov je zadarmo. Aplikácia pridala predplatné, s ktorým dostane používateľ niekoľko funkcií a môže podporiť tvorcov, avšak základná funckionalita počúvania podcastov je zadarmo. Pocket Casts sa drží už niekoľko rokov na vrchole rebríčkov najlepšie hodnotených aplikácií na počúvanie podcastov. (Pocket Casts)

Amazon Music HD je nová služba, vďaka ktorej budú môcť používatelia počúvať pesničky v bezstratovom formáte. Ak nerátame malú streamovaciu službu Tidal, ktorá túto funkciu mala od začiatku, Amazon je prvá veľká hudobná streamovacia platforma, ktorá ponúka bezstratový streaming hudby. (The Verge)

Denný podcast denníka The New York Times – The Daily prekročil jednu miliardu stiahnutí po dva a pol roku existencie. (Axios) Podcasty SME prekročili od svojej existencie 10 miliónov prehratí. (SME Podcasty)

Nové smartfóny Pixel štvrtej generácie budú predstavené v utorok 15. októbra na podujatí Made by Google. Na YouTube je už pripravené video, dá sa tam nastaviť aj notifikácia, keď event začne. (YouTube)

Amazon upravil algoritmus vyhľadávania na svojom webe tak, že uprednostňuje svoje vlastné produkty. Doteraz sa o tomto len špekulovalo, ale tentokrát denník Wall Street Journal hovoril s niekoľkými bývalými zamestnancami spoločnosti, ktorí na tom pracovali. (Wall Street Journal)

Amazon GO má izraelskú konkurenciu – startup Trigo chce hocijaký supermarket premeniť na Amazon GO, teda nainštalovať technológiu, ktorá bude snímať, čo ľudia nakupujú, automaticky to pridávať na nákupný zoznam a nebudú potom musieť stáť pri pokladniach. (VentureBeat)

Čínsky gigant Alibaba má problém presadiť sa na mimo Číny. Práve globálna expanzia je ďalším cieľom pre spoločnosť, no experimenty v iných ázijských krajinách ukazujú, že to nebude ľahké. Eshopu Aliexpress sa darí v Rusku a Brazílii, ale napríklad pokus o ovládnutie trhu vo Vietname neuspel. (Wall Street Journal)

Server FinTech City predstavil tohtoročný zoznam 50 európskych fintech startupov, ktoré sa oplatí sledovať. Niektoré z nich fungujú už aj na Slovensku. (FinTech 50)

Aktualizácia operačného systému iPhonov iOS 13 je od štvrtka vonku. Recenzie sú neutrálne, systém má totiž stále niekoľko problémov a odporúča sa s inštaláciou počkať na ďalšiu aktualizáciu. Napriek tomu sa už dá systém porovnať s Androidom 10. Porovnanie spravil server CNET, kým iOS má navrch vo funkciách ohľadom bezpečnosti a súkromia, Android má lepšieho asistenta, mapy a prácu s fotografiami. (CNET)

