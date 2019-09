Huawei ukázal nové smartfóny, do Európy prídu neskôr

Predávať sa budú bez služieb od Google.

19. sep 2019 o 20:43 Matúš Paculík

MNÍCHOV, BRATISLAVA. Mal to byť najlepší smartfón od Huawei a zároveň jeden z najlepších fotomobilov na svete. No kvôli sporu so Spojenými štátmi nemá Huawei Mate 30 Pro služby od Google a na európsky trh sa preto dostane s oneskorením.

Obvyklý jesenný súboj trojice Apple, Samsung a Huawei preto bude po dlhej dobe o niečo nudnejší, keďže zvyšok výrobcov sa sústreďuje hlavne na strednú triedu a Google so svojou sériou Pixel na Slovensko oficiálne stále neprišiel.

Oficiálne príde séria Mate 30 najskôr na čínsky trh, kde sa predaj spustí už 26. septembra. Na európsky trh sa dostane až neskôr, presnejšie informácie Huawei zatiaľ neposkytol.

Patrí k najlepším

Huawei Mate už niekoľko rokov po sebe dokázal prinášať hardvérové novinky, ktoré sme pri konkurencii nevideli, prípadne tie známe upravil do konečne použiteľnej podoby.

Minuloročný Mate 20 Pro mal použiteľný snímač odtlačkov v displeji, dokázal bezdrôtovo nabiť ďalšie zariadenie a vlastne mu v porovnaní s konkurenciou nič nechýbalo.

Nový Mate 30 Pro bude prvým smartfónom bežne dostupným aj v 5G verzii. Použitý čip Kirin 990 firma pripravila v dvoch verziách, jednej so 4G modemom a jednej s moderným 5G modemom.

Výkon čipu za konkurenciou mierne zaostáva, reálne však na limity nenarazíte pri žiadnej aplikácii alebo hre. Základný Mate 30 bude dostupný v konfiguráciách s 8 gigabajtmi operačnej pamäte a 128-gigabajtovým úložiskom. Pre Európu je cena stanovená na 799 eur.

Drahší model Mate 30 Pro si s 8 gigabajtmi operačnej pamäte a 256-gigabajtovým úložiskom kúpite za 1099 eur, 5G verzia je za príplatok ďalších 100 eur. Odvážna cena, porovnateľná s najnovším Note10+ od Samsungu.

V porovnaní s predchádzajúcim modelom novinke nechýba žiadna funkcia, jedinou zmenou k horšiemu je rozlíšenie displeja. Jeho 6,53-palcový Flex OLED totiž zobrazí len 2400 x 1176 bodov.

Nový displej s označením Horizon má nezvyčajný pomer strán 18,4:9, spĺňa štandard DCI-P3 HDR pre vysoký rozsah farieb a oproti staršiemu modelu má produkovať až o štvrtinu menej modrého svetla.

Zaujímavé sú jeho bočné strany, ktoré sú zaoblené a zasahujú až skoro do polovice hrúbky tela smartfónu. Aj preto tu nenájdete klasické tlačidlá, hlasitosť zmeníte dvojitým poklepaním kdekoľvek na boku displeja a následným posunom palca.

(zdroj: Huawei)

Zameraný na video

Základný model Mate 30 je z pohľadu fotoaparátu len drobnou evolúciou, keďže kombinuje klasické riešenie so širokouhlým a snímanú scénu vám aj priblíži. Kvalitou určite nebude zaostávať za doteraz najlepším fotomobilom od Huawei, keďže jeho základom je úplne nový snímač s označením SuperSensing.

Fotoaparát v plnej výbave má až drahší model Mate 30 Pro, kombinujúci tri snímače so senzorom určeným na zisťovanie vzdialenosti objektov v scéne. S lacnejším modelom Mate 30 má spoločný len základný 40-megapixelový a 8-megapixelový snímač pre priblíženie fotografie.

Optické priblíženie je 3-násobné, s kombináciou digitálneho a optického sa hodnota zvýši na 5- a maximom je 30-násobné digitálne priblíženie. Pri fotení sa tu využíva nielen optická, ale aj digitálna stabilizácia obrazu s využitím umelej inteligencie.

Odlišné je fungovanie celého systému, ktorý pri základnom fotení a zázname videa kombinuje hlavný so širokouhlým fotoaparátom. Obidva majú rozlíšenie 40 megapixelov a nezvyčajne vysokú citlivosť.

Huawei ich označil ako Cine Camera riešenie, čo naznačuje aj ich hlavné zameranie. Okrem robenia kvalitných fotografií to má byť práve video, ktorým sa chce firma odlíšiť od konkurencie.

Pri 4K rozlíšení a rýchlosti 60 snímok za sekundu zaznamená HDR video s maximálnym ISO 51 200, v extra spomalenom zázname je rýchlosť až 7680 snímok za sekundu. Ako to firma dosiahla, je zatiaľ nejasné.

(zdroj: Huawei)

Bude mať všetky aplikácie?

Huawei sa otázkam ohľadom integrácie Google služieb snaží vyhýbať, aj preto ako hlavnú platformu pre aplikácie uvádza svoju App Gallery. Z nej si noví majitelia nainštalujú aj aplikácie ako Facebook alebo Twitter.

Zbytočne by ste tu však hľadali čokoľvek od Google, čo je zároveň najväčšia slabina nových smartfónov série Mate 30. Dokonca stále nie je jasné, či telefóny nebudú blokovať pokusy o ich inštaláciu z neoverených zdrojov.

Firma tak má pred sebou ťažké rozhodovanie, kedy a či vôbec pustí svoj najnovší prémiový smartfón do predaja aj v Európe. Kým v Číne je kvôli blokovaniu služieb Google problém minimálny, tak na Slovensku sú používatelia na Google zvyknutí, vrátane ich cloudového úložiska a hudobnej streamovacej služby.

Huawei sa situáciu snaží zľahčiť odporúčaním pre používanie webových aplikácií, to však nie je riešenie pre používateľov, ktorí Google služby využívajú aktívne. Krásne pôsobí aj ich alternatíva k Android Auto, no bez podpory zo strany výrobcov automobilov je to len nevyužiteľná funkcia.

Firma tak pri sérii Mate 30 stojí pred ťažkou úlohou, ktorá jej však môže dať odpoveď, či trh prijme tisíceurový smartfón bez Google aplikácií.

Hodinky, ktoré stačí nabiť dva krát za mesiac

Huawei okrem nových smartfónov ukázal aj niekoľko ďalších zariadení, vrátane inteligentného televízora, ktorý sa na náš trh nedostane. Zaujímavé sú hodinky s označením Huawei Watch GT2.

Majú vlastný čip a aj vlastný operačný systém. Sú teda úplne nezávislé od riešení Google. Firma pri nich sľubuje množstvo noviniek a vyzdvihuje vysokú výdrž na jedno nabitie.

Nabíjačku by sme tak opäť mali hľadať len raz za dva týždne, čo je rovnaká výdrž, ako pri predchádzajúcom modeli Watch GT. Zmien vo vnútri je však viac, tou hlavnou je úplne nový čip Kirin A1, čo je prvý čip na svete určený pre nositeľné zariadenia s podporu Bluetooth 5.1 a LE 5.1.

Pri bežnom používaní by vďaka nemu mali mať hodinky menší vplyv na spotrebu energie smartfónu. Rýchlejšia bude aj komunikácia, keďže teoretické maximum prenosovej rýchlosti je až 6,5 Mbps.

Nový čip podporuje aj technológiu Bluetooth Ultra High-Definition Audio (BT-UHD) s prenosovou rýchlosťou až 2,3 Mbps, čo poteší hlavne náročných hudobných fanúšikov, ktorí si so správnymi slúchadlami budú môcť vychutnať ešte vyššiu kvalitu zvuku.

Do pamäti hodiniek si totiž môžete uložiť až niekoľko stoviek skladieb vo formáte MP3, takže fungujú aj ako prenosný prehrávač, ktorý môžete mať so sebou aj počas športových aktivít.

Pri nových funkciách sa Huawei zameral hlavne na športové aktivity, lepší by mal byť monitoring spánku a aj srdcovej činnosti. Umelá inteligencia vám so zozbieraných dát pripraví analýzu a dokonca aj zmeria stres.

Predchádzajúcej generácii hodiniek Watch GT bol vyčítaný uzavretý operačný systém a malé množstvo zaujímavých ciferníkov. Systém sa vývojárom stále neotvoril, no počet ciferníkov sa konečne ráta na desiatky.

Na Slovensku sa budú hodinky predávať v dvoch veľkostiach, so 46 a 42 mm displejmi. Dostupné budú od konca októbra v jednotnej cene 249 eur. Za špeciálnu dámsku verziu s prémiovým remienkom si priplatíte 50 eur.