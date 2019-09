Indický modul sa tesne pred pristátím na Mesiaci odmlčal

V čase výpadku bol modul len dva kilometre nad mesačným povrchom.

6. sep 2019 o 23:37 ČTK

DILLÍ. Indické vesmírne stredisko v piatok stratilo kontakt s modulom sondy Čandraján-2, ktorý mal pristáť na Mesiaci. Modul Vikram bol v čase výpadku komunikácie len dva kilometre nad mesačným povrchom.

Podľa priameho prenosu z kozmického centra ISRO indickí experti situáciu analyzujú.

Na mieste, kde sa o pristátie nikto nepokúsil

Poldruha tony vážiaci modul mal podľa plánu dosadnúť v oblasti južného pólu, kde sa ešte nikto o pristátie nepokúsil. Asi o štyri hodiny neskôr malo z modulu vyjsť lunárne vozidlo, ktoré sa malo venovať chemickej analýze odobratých vzoriek.

O príčine nehody ani stave pristávacieho modulu zatiaľ nie sú žiadne informácie.

Tento rok v apríli skončil neúspešne pokus Izraela, ktorého sonda Berešit (Beresheet) pristátie na Mesiaci nezvládla.

Indická misia má preskúmať krátery, ktoré by mohli obsahovať až 100 miliónov ton vody. Podľa vedcov by zásoby vody a minerálov v kráteroch mohli z Mesiaca urobiť vhodné miesto na zastávku pri budúcich ďalekých cestách do vesmíru, napríklad pri ľudskej misii na Mars.

Druhá misia Indie na Mesiac

Komplikácie s pristátím modulu znepokojujú okrem indických vedcov aj americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý chcel získané dáta využiť pre svoju misiu Artemis, ktorej cieľom je do roku 2024 znovu vyslať astronautov na prirodzenú družicu Zeme.

Pre Indiu malo byť dnešné pristátie vyvrcholením druhej misie k Mesiacu, kam v roku 2008 vyslala družicu Čandraján-1, ktorá krúžila okolo Mesiaca a ktorá bola o rok neskôr vyhlásená za stratenú.

Súčasťou prvej generácie Čandrajánu bola aj dopadová sonda, ktorá sa nárazom o mesačný povrch zničila.

Ako zatiaľ posledná tento rok v januári zdarne na Mesiac dorazila čínska sonda Čchang-e 4 s robotickým vozidlom.