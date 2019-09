Klik: Ako čínska appka obrala milióny ľudí o tvár

Komentovaný prehľad technologických správ.

7. sep 2019 o 0:12 Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Prehľad správ

Rekapitulácia dôležitých technologických správ

Google dostal 170-miliónovú pokutu od Americkej obchodnej agentúry za to, že YouTube ilegálne využíval osobné údaje detí na cielenie reklamy. Je to najväčšia pokuta za takéto zlyhanie a mnohonásobne prevyšuje najvyššiu predtým udelenú (5,7 milíonov pre aplikáciu Musical.ly, dnes TikTok). Kritici ale hovoria, že podobne ako histiricky vysoká pokuta udelená pred pár mesiacmi Facebooku, ani táto pre Google nemá výstražné následky, keďže Alphabet (materská spoločnosť Google a YouTube) zarobí odhadovane za tento rok 160 miliárd amerických dolárov. (Politico, Vox.com)

Amazon opäť zažíva, aké je to, keď o firme médiá nepíšu v dobrom. Najskôr vyšla reportáž na BuzzFeed News, ktorá opisuje, ako Amazon pre svoje motto, že zákazník je na prvom mieste neváha, aby na to doplácali zamestnanci alebo externí dodávatelia hoci aj svojimi životmi. Potom vyšlo najavo, že Ring, dcérska spoločnosť Amazonu, ktorá vyvíja inteligentné zvončeky s vbudovanými kamerami odovzdáva možnosť polícii pozerať si záznamy, ak to bude potrebovať. Aktivisti upozorňujú na možné zneužitie súkromia a štátne monitorovanie. (BuzzFeed News, Washington Post)

Jack Ma (Alibaba) a Elon Musk (Tesla) spolu diskutovali o umelej inteligencii, a keďže mali rôzne názory, vyvolal ich rozhovor veľa reakcií. Na jednej strane sporu bol Jack Ma, ktorý vravel, že umelej inteligencie sa netreba báť, na druhej strane vyzýval Elon Musk k opatrnosti a naznačil, že ľudia budú pre stroje bezvýznamný a pomalý. Konverzácia stroja s človekom bude pripomínať rozhovor človeka so stromom. Aj preto by podľa neho mali ľudia spojiť svoje mozgy s počítačmi. (Bloomberg)

Americká letecká agentúra (FAA) zakázala aerolinkám prepravovať 15-palcové Macbooky Pro pre chybné baterky, ktoré Apple ohlásilo, že zákazníkom zadarmo vymení. Spoločnosť neuviedla konkrétne, o aký problém ide. (ArsTechnica)

Technologické správy

Ďalší ľudia odovzdali svoju tvár. Čínska aplikácia Zao, ktorá umožňuje používateľom prostredníctvom deepfake technológie nahradiť tvár známych hercov v stovkách filmových a seriálových scén tvárou používateľa, vyvolala pobúrenie, keď vysvitlo, že používatelia dávajú firme takmer neobmedzené práva na používanie ich tvárí.

Aplikácia tieto práva upravila, avšak je to ďalší prípad, keď veľa používateľov odovzdalo vlastnú tvár za pár sekúnd zábavy neznámej entite. Odborníci varujú, že ľahkovážne narábanie s vlastnou tvárou v digitálnom priestore sa môže obrátiť proti ľuďom.

(Bloomberg)

Protestujúci v Hongkongu si húfne inštalujú aplikáciu Bridgefy. Americká aplikácia slúži na posielanie správ. Na rozdiel od bežných komunikačných nástrojov ako WhatsApp, WeChat či Signal dokáže správy posielať aj bez internetového pripojenia.

Aplikácia vytvára takzvané meshové pripojenie. Využíva bluetooth signál telefónu, aby našla iný blízky telefón s rovnakou aplikáciou. Ten použije ako prestupný bod a začne hľadať ďalšie telefóny v okolí dosahu bluetooth pripojenia. Takto skáče správa z telefónu na telefón, až kým v okolí nenájde telefón adresáta, na ktorom sa skutočne zobrazí. Telefóny, ktoré slúžili ako prestupné stanice obsah správy samozrejme nevidia, len ho posúvajú ďalej.

Veľké množstvo telefónov (napríklad v dave počas protestu) dokáže takto vytvoriť sieť, ktorá môže pokryť veľkú oblasť a doručovať správy pomerne rýchlo aj bez toho, aby museli cestovať cez bežné dátové pripojenia mobilných operátorov.

Protestujúci sa tak vyhýbajú sledovaniu zo strany vlády - obchádzajú centralizovanú a ľahko sledovateľné telekomunikačnú infraštruktúru. Na rozdiel od internetového pripojenia sa posielanie správ cez takúto improvizovanú sieť nedá ani centrálne vypnúť či ľahko narušiť.

Bridgefy pôvodne vznikla ako záložné komunikačné riešenie, ktoré používatelia používali napríklad na koncertoch, kde boli preťažené tradičné veže, alebo počas živelných katastrof, ktoré narušia tradičné telekomunikačné zariadenia.

Využitie pri protestoch ale ukazuje, akú silu dáva jednotlivcom alebo skupinám aj tak lacná technológia ako je smartfón.

(Forbes)

Hackli Twitter šéfa Twitteru. Na twitterovom účte Jacka Dorseyho sa objavila sprška rasistických príspevkov. Zdalo sa, že ich šéf firmy na Twitter zavesil cez obskurnú službu, ktorá umožňuje pridávať príspevky prostredníctvom SMS správy.

Dorseyho účet v skutočnosti hackli. Skupina útočníkov nezískala prístup k jeho účtu priamo, ale dokázala telekomunikačnej veži predstierať, že má rovnaké telefónne číslo ako šéf Twitteru. Z tohto čísla potom posielali správy na službu Cloudhopper. Tá preberá SMS správy z telefónneho čísla, a ak má číslo spárované s Twitterom, zavesí ich pod účtom majiteľa.

Hackeri službu oklamali a niekoľko desiatok minút dokázali prispievať pod menom šéfa sociálnej siete.

Incident nemá žiadne veľké dopady, ale slúži pripomienka toho, ako komplikované je dnes zabezpečiť veľké sociálne siete pred krádežou identity alebo únikom dát.

(The Verge)

Správičky

Zástupcovia firiem Facebook, Google, Twitter a Microsoft sa stretli s predstaviteľmi vlády v priestoroch Facebooku v Menlo Parku, aby diskutovali a navzájom sa koordinovali pred nadchádzajúcimi americkými prezidentskými voľbami v roku 2020 a predišli bezpečnostným incidentom z roku 2016. (New York Times)

Britské súdy povolili polícií používanie rozpoznávania tváre aj bez udelenia dovolenia. Očakáva sa, že tento alebo podobný prípad skončí aj na Európskom súde pre ľudské práva. Technológia rozpoznávania tváre a jej právne rámce sú takmer neexistujúce v mnohých krajinách a jej rozširovanie pokračuje. (New York Times)

Netflix zverejní v septembri 3-dielny dokumentárny seriál o Billovi Gatesovi.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/aCv29JKmHNY

Ako sa darí akciám nováčikov (Lyft, Uber, Pinterest, Zoom, Fiverr, Slack) na burze? Najhoršie sú na tom Lyft a Slack, ktorých ceny akcií od uvedenia na burzu klesli o 48%, resp. 28%. Najviac sa darí akciám videokonferenčnej služby Zoom a sociálnej siete Pinterest. (Vox.com)

Spojené štáty a Poľsko podpísali dohodu sprísňujúcu usmernenia týkajúce sa bezpečnosti siete 5G. Huawei sa nikde v deklarácii neuvádza, ale je jasné, proti komu je takáto dohoda namierená. (Wall Street Journal)

Denník The Guardian píše o mnohých príkladoch technológií a startupov zameraných na seniorov ako rýchlo rastúci trh. Je to dobrý prehľad, téme sme sa už niekoľkokrát venovali aj v podcaste Klik (napríklad tu alebo tu). (The Guardian)

Podľa odhadov až 80 percent tržieb hudobného priemyslu už tvorí streamovanie (Apple Music, Spotify a ďalšie). (The Verge)

Výskumníci v Kanade s pomocou umelej inteligencie dokázali za 46 dní vytvoriť nový liek. 21 dní generovali 30-tisíc možných dizajnov molekúl, ktoré mali mať istú funkcionalitu. Z nich vybrali šesť, ktoré potom vyrobili a reálne otestovali na myšiach. Zostal jeden, ktorý uspel a môže byť potenciálnym liekom. Celý proces je v podstate prvý reálny test a bude ich musieť prebehnúť niekoľko. No ukazuje sa, že vďaka umelej inteligencii by sa mohli na trh dostávať potrebné lieky rýchlejšie. (MIT Technology Review)

Amazon testuje vo svojich obchodoch možnosť platiť dlaňou. Zákazníci si najskôr musia prísť naskenovať dlaň do systému. Technológia nie je vôbec novinkou, no je otázne, ako veľmi je bezpečné si spojiť účet len s biometrickým údajom. Ukradnutú alebo stratenú kartu nahlásite, stará sa stornuje a dostanete novú, s dlaňou toto nespravíte. (MIT Technology Review)

Ako sa mení biznis model Apple? Menej predaja hardvéru, viac tržieb zo služieb. Pozrite si grafy, ktoré to ukazujú. (SME Ekonomika)

Samsung Galaxy Fold už o pár týždňov v Európe. Na technologickej konferencii IFA v Nemecku uviedol Samsung, že skladací smartfón Galaxy Fold, ktorý mal prísť na trh skôr, no pre prvotného problémy spoločnosť pozastavila jeho spustenie, sa objaví na európskom trhu už 18. septembra. (Engadget)

Zhrnutie najpravdepodobnejších vecí, ktoré Apple predstaví na evente v utorok večer (áno, bude Klik špeciál), nájdete v článku na The Verge.

