Päť hier, ktoré vás zabavia cez víkend

Od hororového mesta cez deštrukčné preteky až po tri klasiky.

13. sep 2019 o 18:03 Matúš Paculík

Wreckfest

Žiadne extrémne rýchlosti, autá za sto tisíc a ani dokonale upravené pretekárske okruhy. V hre Wreckfest si síce sadnete za volant auta, ale namiesto pocitu luxusu budete šťastní za nerozbité čelné sklo. Preliačina, ošúchaná farba alebo rovno chýbajúci zadný nárazník? To nikto nerieši, dôležité je vyhrať. Wreckfest je totiž hrou o nárazoch, tvrdom predbiehaní a hlavne deštrukcii.

Nečakajte preto hodiny strávené vylepšovaním vzhľadu svojho nového auta. Namiesto peknej farby a dokonalého turba je dôležitejšia odolnosť, keďže fyzickému kontaktu medzi autami sa nevyhnete. V klasických pretekoch sa síce stále budete snažiť dostať na prvé miesto, no čistá jazda je nudná a vlastne aj nemožná.

Autá totiž nie sú extrémne výkonné a preto ak chcete predbehnúť protivníkov, budete potrebovať široké ramená - to znamená nárazy, blokovanie a vytláčanie do pevných prekážok. Akonáhle sa v útokoch svojim autom zdokonalíte, nastane správny čas vyskúšať ďalšie režimy hry, hlavne deštrukčné derby.

Vo veľkej aréne sa stretnete s množstvom protivníkov a vyhráva ten, kto zničí najviac oponentov. Zábava je to drsná, hlučná a prekvapivo aj ťažká. Bezhlavé narážanie do protivníkov vám body neprinesie, musíte predsa spôsobiť výrazne viac škody oponentom, ako svojmu autu.

Po grafickej stránke je hra skôr nevýrazná. Teda pri hraní neurazí, ale ani nenadchne. Našťastie v tej rýchlosti a zábave ani nebudete mať čas na detailné skúmanie rôznych detailov zobrazenia. Dôležitejšia je plynulosť, na ktorú vám bude s prehľadom stačiť aj stredne výkonný počítač, alebo moderná herná konzola.

+ deštrukčný model, množstvo automobilov, čistá zábava

- priemerná grafika

Hodnotenie: 8,0

Platformy: PC, PS4, Xbox One

Mortal Kombat 11

Hektolitre krvi, polámané končatiny či nôž zapichnutý v hlave. Svet súbojov v legendárnej hernej sérii Mortal Kombat je všetko, len nie príjemný. Drsné súboje nám spríjemňujú život už tretiu dekádu a aj vďaka najnovšiemu dielu to vyzerá, že nabrali druhý dych.

V dnešnej dobe už len jednoduché búchanie do protivníka nestačí, teda nie v prípade, ak si za hru chcete pýtať pnú sumu. Nový Mortal Kombat je preto z veľkej časti iný, našťastie v tom dobrom slova zmysle. Samotné súboje sú v podstate len malou časťou celého konceptu hry a začnete si ich užívať najskôr po pár hodinách od prvého spustenia.

Nie je to spôsobené nudou, ale nutnosťou zvládnuť úvodné školenie. Do boja sa síce môžete bezhlavo vrhnúť aj bez prípravy, no hru si určite neužijete. Každá postava má totiž množstvo rôznych úderov, dokáže sa účinne brániť a zasadiť špeciálne údery. Kombinácie nie sú vždy jednoduché a bez ich zvládnutia budete prehrávať hneď od začiatku.

V tomto smere je hra dosť prísna. Síce vám dovolí vyskúšať si prvé súboje aj bez prípravy, no po pár dueloch vám bude jasné, že bezmyšlienkovité stláčanie dvojice tlačidiel vás ďalej nedostane. K tréningu pokročilých bojových techník sa našťastie môžete kedykoľvek vrátiť.

Akonáhle sa dokonale zoznámite s ovládaním, budete si už len užívať dobrý príbeh, rôzne dejové zvraty a drsné a hlavne krvavé súboje. Nudy sa určite báť nemusíte.

+ grafika, príbeh, kruté súboje, zábava

- pre nováčika ťažký začiatok

Hodnotenie: 9,0

Platformy: PC, PS4, Xbox One, Switch

The Sinking City

Máte radi dobrodružné hry prepletené akciou, hádankami a skvelou atmosférou? Ak si navyše užívate strach, bude najnovšia hra inšpirovaná príbehmi z pera známeho spisovateľa H. P. Lovecrafta pre vás tou správnou zábavou. Nesnaží sa totiž prvoplánovo zaujať osvedčenými klišé, ale stavia na prepracovanom príbehu a neustálom budovaní atmosféry.

Sčítaní fanúšikovia budú nadšení množstvom odkazov. No aj bežný hráč, ktorému sa pri vyslovení mena Lovecraft vybaví jedine Cthulhu, si hru dostatočne užije. Prvé minúty v hre budú pre každého veľkou neznámou, všetko je spočiatku zahalené tajomstvom a aj nad tými pár známymi vecami budete skôr krútiť hlavou (v dobrom slova zmysle).

Samotná hra je mixom akcie, dobrodružstva, hádaniek a sledovania príbehu. Na všetko sa pozeráte z pohľadu tretej osoby, putujete v otvorenom svete veľkého mesta a riešite rôzne prípady. Hra vás za ručičku určite vodiť nebude, takže je nutné, aby ste sledovali každú jednu pomôcku a pozorne načúvali dialógom.

Celý postup navyše nie je priamočiary, čiže sa často dostanete do situácie, keď je rozhodnutie ako pokračovať len a len na vás. Morálne rozhodnutia zvyknú byť ťažké, občas nie je vyslovene správna ani jedna z možností. Najslabšie dopadli súboje, ktoré sa dajú prirovnať k tomu, čo zažijete v hrách typu Resident Evil. Nie sú teda veľmi akčné, ovládajú sa zle a vždy vám budú chýbať náboje.

The Sinking City je skvelá dobrodružná hra, či skôr detektívka s akčnými časťami. Nie je dokonalá, no má veľkú výhodu vo svete, ktorý vás do hry vtiahne už behom prvých pár minút. Podmienkou je, aby ste sa radi báli a mali dostatok času na detailné riešenie množstva hádaniek a úloh.

+ príbeh, dokonalá atmosféra

- súboje, občas nejasné informácie

Hodnotenie: 8,1

Platformy: Platformy: PC, PS4, Xbox One

Doom 1, 2 a 3

Doom je legenda, ktorú sme sa po prvý krát hrali pred 26 rokmi. Vzniklo viacero pokračovaní, všetky zhodne poriadne krvavé a výhradne plné čistokrvnej akcie. Teraz sa prvé tri diely môžeme zahrať opäť a to nielen na klasických počítačoch. Doom si teraz zahráte na prakticky akomkoľvek modernom zariadení, teda na všetkých súčasných generáciách herných konzol vrátane Nintendo Switch a smartfónov s Androidom a iOS.

Cena nie je prehnaná, no 5,49 eur za každý z prvých dvoch dielov a skoro 11 eur za trojku je asi viac, ako by si väčšina hráčov želala. Veď hlavne v prvých dvoch prípadoch sme sa nedočkali žiadnych výrazných zmien, okrem úpravy pre fungovanie vo vyššom rozlíšení.

Pre hráčov odchovaných na klávesnici budú možno predsudky neprekonateľné, no ovládanie na gamepade a aj na prenosnom Switchi je veľmi dobre zvládnuté, zvykať si budete skutočne len pár minút. Reakcie sú presné, nastavenia dostatočné, rovnako aj nastavenie jednotlivých tlačidiel.

Návrat k jednoduchej grafike je hlavne v prípade Nintenda bezbolestný, veď táto platforma je plná retro hier s ešte horšou grafikou. Tretí Doom je samostatnou kapitolou, aj keď ku klasickým akčným hrám má stále ďaleko.

Pri ňom sa však pripravte na precíznejšie mierenie, tmavšie prostredie a ak si chcete hru poriadne vychutnať, tak si zariaďte pokoj a tmu v miestnosti. Pre fanúšikov série je táto trojica hier povinnou kúpou, zvyšok ju môže pokojne ignorovať a keď príde do akcie, tak jej možno dá šancu.

+ zábava aj po rokoch, rozumná cena

- zbytočné online prihlasovanie

Hodnotenie: 8,0

Platformy: PS4, Xbox One, Switch, Android, iOS

Red Siren: Space Defense

Nie vždy hľadáme hry s hlbším posolstvom, pútavým príbehom, alebo zložitým vývojom postáv. Občas sa chceme len odreagovať, ako napríklad pri hre Red Siren, ktorá si svoju premiéru úspešne vyskúšala na smartfónoch so systémom iOS a Android.

Príbeh je len do počtu, nečakajte od neho nič hlbšie, len vás zoznámi s nevábnou budúcnosťou. Ľudstvo je v obrovskej vojne o nerastné suroviny a energetické zdroje a vy musíte usadnúť do jedného z mnohých bojových strojov.

Prvé minúty hrania sú extrémne zábavné vďaka podarenému vizuálu, zatiaľ slabým nepriateľom a jednoduchým úlohám. Vašim prvým poslaním je obrana pred zástupom nepriateľov, ktorí sa k vám blížia po zemi aj vzduchu. To znamená lietanie zo strany na stranu a neustále strieľanie.

Situácia sa však začne rýchlo meniť k horšiemu a po prvej hodine hrania vám už nepomôže ani automatické mierenie na nepriateľov vo vašej tesnej blízkosti. Je ich zrazu veľa, sú odolní, rýchli a pokiaľ si nedáte pozor, tak vašu základňu zničia behom pár minút. Vylepšenia potešia, no občas je ich menej, ako by sme chceli.

Na rozdiel od mobilnej verzie hry vás nečakajú žiadne doplatky, aj cena na úrovni desiatich eur pre Switch verziu je rozumná. Na krátke odreagovanie je hra ako stvorená a môže vám vydržať pokojne aj niekoľko mesiacov. Na jeden záťah ju však dohráte už za pár hodín.

+ zábavné súboje, pekná grafika

- opakujúce sa úlohy

Hodnotenie: 7,0

Platformy: Switch, iOS, Android