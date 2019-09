Nefoťte sa s divými zvieratami. Ubližujete im, varujú vedci

Federer sa odfotil s drobnou kengurou.

4. sep 2019 o 17:16 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Hluční turisti vo vode obkľúčili divo žijúceho delfínovca inia. Nalákali ho medzi seba pomocou rybej návnady.

Jedenásti turisti sa ho totiž chceli dotknúť a odfotiť sa s ním. Aby bol záber čo najlepší, sprievodca im delfína nadvihol nad hladinu.

Podobné turistické atrakcie ponúkajú viaceré agentúry v meste Manaus v Brazílii.

Fotky zblízka a dotyky však divo žijúcim zvieratám ubližujú, tvrdia odborníci. Cítia fyzický aj emocionálny stres a môže sa narušiť aj ich rozmnožovací cyklus.

Obavy expertov z rozmachu fotiek s divými zvieratami odzneli na Medzinárodnej konferencii o tučniakoch na Novom Zélande.

Objímajú tučniaka

Problematické nemusí byť, ak si človek zviera odfotí z primeranej vzdialenosti. No niektorí ľudia sa k zvieratám veľmi priblížia a dokonca si s nimi robia aj selfie - fotografie prednou kamerou.

Je desivé, že sa takéto fotky stávajú bežné, povedal podľa denníka Guardian na konferencii Philip Seddon z univerzity v Otagu.

Zvieratám môže fyzicky ublížiť už samotné dotýkanie. No stres z fotenia môže narušiť ich kŕmenie, párenie a môže znížiť aj pôrodnosť.

Aj keby mali podobné selfie so zvieratami propagovať udržovanie divočiny či programy pre záchranu zvierat, takýto zámer sa pri zábere väčšinou stratí.

"Ľudia vidia iba to, že niekto objíma tučniaka a chcú to urobiť tiež," povedal Seddon, ktorý vlastným študentom zakázal uverejňovanie fotografií toho, ako pri práci manipulujú so zvieratami. Nechcel, aby šírili zlé posolstvo.

Túžba po fotke s divým zvieraťom môže prameniť aj z toho, že ľudia žijú čoraz viac v mestách a sú odpojení od prírodného sveta.

Akýkoľvek záber, kde sa dotýkate divého zvieraťa, vysiela zlé posolstvo, hovorí profesor Philip Seddon.

Ako vyzerá dobrá fotka so zvieraťom

K popularite selfie so zvieratami prispeli aj celebrity. Speváčka Taylor Swift sa fotila s koalou v náručí. Spevák Justin Bieber hladkal tigra a modelka Cara Delevigne držala na ruke drobnú sovu.

Problém je v tom, že celebrity majú na sociálnych sieťach milióny sledovateľov a vysielajú im tak zlé posolstvo - že fotenie s divými zvieratami je v poriadku a je v kurze.

Tenista Roger Federer sa napríklad pred dvomi rokmi odfotil s drobnou kengurou Valabia quokka. I keď sa zdá, že zviera sa na fotke usmieva, v skutočnosti je zrejme vystresované.