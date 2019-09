Vleteli do oka hurikánu Dorian. Pozrite si letecké zábery

Hurikán sprevádzalo silné blýskanie.

3. sep 2019 o 16:41 Matúš Beňo

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Keby ste vleteli do oka hurikánu, naskytol by sa vám pohľad, ktorý by pripomínal vnútro obrovského štadióna. Obkolesili by vás oblaky, ktoré by sa týčili do výšky ako masívne steny.

Také čosi videli piloti 53. perute Letectva Spojených štátov amerických určenej na prieskum počasia, ktorí majú prezývku lovci hurikánov.

Ráno 1. septembra sa jedna letka vydala na letecký prieskum hurikánu Dorian, ktorý v tom čase dosiahol najvyššiu piatu kategóriu.

Časť letu americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) zverejnil aj na videu.

Prvé sekundy ukazujú prelet hustými oblakmi s takmer žiadnou viditeľnosťou, ktoré po chvíli vystrieda pokojné, ničím nerušené a jasné počasie v oku.

Celkom iná situácia však panuje v okrajových častiach hurikánu.

Satelitné zábery z konca augusta ukazujú množstvo bleskov, ktoré Dorian sprevádzajú. Zábery dal dohromady meterológ Dakota Smith.

Blýskanie bežne sprevádza hurikány. No ich intenzita značí, že Dorian buď udržiaval silu, alebo ju naberal, povedal Smith pre web ScienceAlert.

Krátko na to, čo sa blesky objavili, sa z Doriana stal hurikán kategórie päť.

Dorian podľa najnovších správ už zoslabol na hurikán tretej kategórie. Keďže sa však ďalej nepresúva, naďalej pustoší Bahamy. Vyžiadal si najmenej päť mŕtvych, pričom spôsobil obrovské škody.

Americké Národné centrum pre hurikány odhaduje, že hurikán sa priblíži k Floride a následne pôjde pozdĺž východného pobrežia USA.