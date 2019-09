Pristávací modul indickej misie sa odpojil od orbitera. Pristáť má v sobotu

Indická misia bude hľadať aj vodu.

2. sep 2019 o 14:18 SITA

NAÍ DILLÍ. Pristávací modul indickej lunárnej misie Čandraján-2 sa v pondelok odpojil od orbitera, aby cez víkend mohol pristáť na južnom póle Mesiaca.

Systémy oboch strojov sú v poriadku, informovala Indická vesmírna agentúra (ISRO).

Modul sa v súčasnosti nachádza vo vzdialenosti sto kilometrov od mesačného povrchu. V sobotu 7. septembra sa pokúsi o prvé indické pristátie na Mesiaci, a to na relatívne rovnom povrchu medzi dvoma krátermi v oblasti južného pólu.

Pristátie so sebou nesie veľa technických komplikácií a bude to "desivých 15 minút," tvrdí predseda ISRO Kailasavadivoo Sivan.

Pristávací modul by mal po úspešnom pristátí vypustiť rover, ktorý sa bude po mesačnom povrchu pohybovať štrnásť pozemských dní. Misia by mala analyzovať minerály, mapovať povrch Mesiaca a hľadať vodu.



Misia Čandraján-2, čo v sanskrite znamená "mesačná kozmická loď", odštartovala 22. júla. Jej hodnota je 141 miliónov dolárov (v prepočte zhruba 127 miliónov eur).



Prvá indická lunárna misia, Čandraján-1, sa v roku 2008 dostala na obežnú dráhu Mesiaca a pomohla potvrdiť prítomnosť vody. Ak bude misia Čandraján-2 úspešná, India sa po Spojených štátoch, Rusku a Číne stane štvrtou krajinou, ktorej sa podarilo pristáť na našej prirodzenej družici. India zároveň plánuje do roku 2022 poslať do vesmíru ľudí.