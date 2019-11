Neexistuje právo človeka na kyslík. Aké zákony platia vo vesmíre?

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

Astronautka NASA Anne McClainová bola toto leto obvinená z niečoho, čo by mohol byť prvý trestný čin spáchaný vo vesmíre.

Mala bez zvolenia vstúpiť do bankového účtu svojej manželky, s ktorou žijú oddelene.

Do účtu sa McClainová podľa obvinenia manželky a bývalej spravodajskej dôstojníčky amerických vzdušných síl, Summer Wordenovej, prihlásila z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), kde plnila šesťmesačnú misiu. Wordenová podala oznámenie o krádeži identity na Federálnu obchodnú komisiu.

McClainová sa podľa denníka New York Times k prihláseniu do účtu priznala. Tvrdila však, že to bola bežná vec a za obvinenia môže trpký rozchod dvojice a prebiehajúci súd o zverenie starostlivosti o dieťa.

Incident sa stále vyšetruje, ale vyvolal otázky o tom, ako sa uplatňuje právo vo vesmíre.

Medzinárodná vesmírna stanica sa riadi Medzivládnou dohodou o spolupráci na vesmírnej stanici, ktorú podpísalo všetkých päť strán, ktoré na ISS pracujú – Rusko, Japonsko, Európa, Kanada a Spojené štáty. Ak niekto spácha trestný čin na ISS, dohoda hovorí, že prípad spadá pod tú krajinu, ktorej príslušník čin spáchal, teda pokiaľ ním neboli postihnutí aj ľudia z iných krajín.

Keďže McClainovej konanie – či už bolo trestné alebo nie – ovplyvnilo iba amerických občanov, prípad spadá pod americké právo.

Anne McClainová bola na ISS od decembra 2018 do júna 2019. Zo stanice sa mala bez vedomia manželky prihlásiť do jej účtu. (zdroj: NASA)

Ale, čo ak by trestný čin spáchala civilistka, ktorá by prespávala vo vesmírnom hoteli a miesto toho, že by sa dostala do cudzieho počítača, by niekomu ukradla hodinky? Koho právny systém by sa uplatňoval v tomto prípade? V blížiacej sa ére vesmírneho turizmu je trestné súdnictvo iba jednou z mnohých zložitých právnych otázok.

Prinášame rozbor vesmírnych zákonov, ako ovplyvňujú naše každodenné životy a tiež niekoľko nezvyčajných vecí, na ktoré myslia vesmírni právni experti.

Na vesmíre sme závislí

Keď premýšľame o vesmíre, predstavíme si vesmírne rovery na Marse a pristátia misií Apollo. Nemyslíme na všedné, každodenné záležitosti: telekomunikácie, prenosy informácií, služby GPS lokácie a sledovanie transpondérov vo vzduchu a na mori.

„Je to pre nás samozrejmosť. Premýšľame nad historickými míľnikmi,“ hovorí Andrea Harringtonová, docentka na leteckej škole na Air University, no vesmír používame každý deň. (Jej názory neprezentujú stanovisko Vzdušných síl USA alebo americkej vlády.)

Telekomunikácie, GPS navigácia a satelity časových technológií sa nachádzajú vo vesmíre. Bez nich by nefungovali finančné inštitúcie. Ľudia by nemohli robiť bankové prevody, ani vyberať peniaze z bankomatu. Stratili by sme všetky predpovede počasia z vesmírnych meraní a satelitnú televíziu a internet. Cestovanie vzduchom a morské transpondéry by skončili, na niektorých telefónoch by nefungoval Instagram. Dokonca aj niektoré nemocničné systémy potrebujú satelitnú spojenie, aby fungovali.

Ak je niekde na Zemi hurikán, zemetrasenie alebo iná katastrofa, mnohé krajiny so satelitmi na diaľkový prieskum Zeme - vrátane Spojených štátov, Japonska, Južnej Afriky, Ruska a Európskej únie - si zdieľajú informácie o katastrofe, hovorí Harringtonová. Ak niekoho satelit prechádza ponad postihnutú oblasť pred, po či počas udalosti, podľa dohody zdieľa s ostatnými údaje na zmiernene škôd, záchranu životov a majetku.

Vesmírne právo

Vesmírne právo je zbierka domácich a medzinárodných dohôd a usmernení, ktoré riadia sporné otázky, ako prieskum vesmíru, vojenské využitie, použitie zbraní a zodpovednosť za škody. Zahŕňa aj ďalšie oblasti práva, od trestného, obchodného a poisťovacieho práva až po majetkové a environmentálne právo.