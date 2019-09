Na Mesiaci objavili nezvyčajnú hmotu pripomínajúcu gél

Objav urobil Nefritový králik 2.

2. sep 2019 o 13:26 Renáta Zelná

BRATISLAVA. V jednom z mesačných kráterov sa nachádza ligotavá hmota, ktorá pripomína gél. Pri jednej z ciest po lunárnom povrchu ju objavil čínsky rover Nefritový králik 2.

Objav sa podaril v krátermi posiatej oblasti na odvrátenej strane Mesiaca v rámci misie Čchang-e 4.

Ligotavú gélovitú látku našiel rover počas ôsmeho lunárneho dňa, ktorý sa začal 25. júla. Lunárny deň, počas ktorého na určitý povrch Mesiaca dopadá slnečné svetlo, trvá asi dva pozemské týždne a strieda ho lunárna noc.

Po prekvapivom náleze čínski vedci na istý čas ďalšie putovanie lunárneho vozidla Nefritový králik 2 zastavili, aby sa mohlo venovať výhradne výskumu záhadného materiálu. Teraz už pokračuje v plánovanej ceste po Mesiaci.

Vedci z Čínskeho vesmírneho programu zatiaľ neodhalili, čo by zvláštna hmota mohla byť. Neuverejnili ani jej fotografie. Prezradili iba to, že má gélovitú konzistenciu a nezvyčajnú farbu.

Hoci hmota na pohľad pripomínala gél, je nepravdepodobné, že by bola aj podobne mäkká. Nezávislí vedci podľa webu Space tvrdia, že by mohlo ísť o sklo, ktoré sa vytvorilo pri náraze telesa do Mesiaca.