Zoom: Život na Zemi mohol vzniknúť oveľa skôr

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

28. aug 2019 o 6:00 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná, Zuzana Matkovská, Matúš Beňo

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/8dj33-bd253a?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=105&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Hľadajte vodu. Tak znie základná poučka, ak sa rozprávame o živote a jeho vzniku.

Preto vo vesmíre pátrame po podmienkach, v ktorých by sa voda mohla nejakým spôsobom udržať v kvapalnom skupenstve. A, napokon, chceme vedieť, kedy takéto podmienky mohli nastať aj na našej vlastnej planéte.

Zdá sa totiž, že na Zemi mohol život vzniknúť oveľa skôr, než sme sa dosiaľ domnievali. A keď už teda hovoríme o minulosti našej slnečnej sústavy, kedysi veľmi dávno zhltol Jupiter zárodok iného telesa. A to bolo oveľa väčšie ako naša vlastné planéta.

Tento týždeň sa v podcaste Zoom pozrieme na minulosť našej slnečnej sústavy, zistíme, čo sa dialo na Jupiteri aj na Zemi a pokúsime sa pochopiť, prečo sa niektorí ľudia vyhýbajú ovociu a zelenine.

Krátke správy z vedy

Vedci prišli s novou príčinou Alzheimerovej choroby. Hypotéza hovorí, že dôvodom môže byť hromadenie bielkovín v takzvaných lyzozómoch. To sú malé vačky, ktoré slúžia v bunke ako tráviaci aparát.

Na Novom Zélande objavili fosíliu tučniaka, ktorý bol veľký ako dospelý človek. Vták bol vysoký až 1,6 metra, mal hmotnosť asi 80 kilogramov a žil v starších treťohorách, teda niekedy pred zhruba 60 miliónmi rokov.

Spolu so snehom padajú v Arktíde z oblohy aj čiastočky plastov. Naznačuje to nový výskum, ktorý opisuje znečistenie mikroplastami ešte aj na miestach, ktoré mali byť nedotknuté ľudskou činnosťou. V tomto okamihu ešte nie je jasné, akým mechanizmom sa mikroplasty do oblasti dostávajú.

Niektorí neandertálci zrejme trávili veľa času pod vodou, naznačuje nová štúdia. Dôvodom tejto hypotézy sú malé kostné výrastky v ušiach, ktoré vedci objavili u polovice skúmaných neandertálcov. Takéto výrastky, takzvané surferské ucho majú ľudia, ktorí sa v venujú vodným športom v chladnejších oblastiach.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.