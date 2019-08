NASA vyšetruje prvé obvinenie z trestného činu spáchaného z vesmíru

Astronautka mala pristupovať k účtu svoje partnerky, s ktorou sa rozvádza.

24. aug 2019 o 12:43 Kristína Garaiová

Bývalá zamestnankyňa Air Force, Summer Wordenová, je pravdepodobne prvým človekom, ktorý sa stal obeťou trestného činu spáchaného z vesmíru.

Wordenová sa rozvádzala so svojou partnerkou, astronautkou Anne McClainovou, s ktorou sa tiež dostala do konfliktu pre starostlivosť o dieťa. Aj napriek tomu, že spolu už partnerky nežili, Summer Wordenovú často prekvapilo, koľko o nej vedela jej exmanželka. Išlo najmä o informácie o tom, do čoho investuje, píše portál the New York Times.

Žena požiadala svoju banku o pomoc a vyžiadala si od nej zoznam zariadení, ktoré sa pomocou jej vlastných údajov prihlasovali do jej účtu. Na telefonát z banky nemusela čakať dlho. Dozvedela sa z neho, že jedno zo zariadení je registrované na vládnu agentúru NASA. Vtedy si uvedomila, že McClainová pristupovala k jej účtu aj napriek tomu, že v tom čase bola na šesťmesačnej misii na ISS.

Wordenová tiež uviedla, že jej bývalá partnerka po konfrontácii posielala nepríjemné emaily, ktoré mali obsahovať vyhrážky. Obvinila ju aj z krádeže indentity. NASA tieto tvrdenia momentálne preveruje.

K činu sa priznala

McClainová sa podľa New York Times k činu priznala. Prostredníctvom svojho právnika však uviedla, že účet je stále rodinný a len ju zaujímalo, či je na ňom dosť peňazí na to, aby sa mohla jej expartnerka starať o syna.

Jej právnik Rusty Hardin tiež odkázal, že astronautka nemanipulovala s financiami na účte a že plne spolupracuje s vyšetrovateľmi.

McClainová a Wordenová sa zosobášili ešte v roku 2014. V roku 2018 Wordenová požiadala o rozvod, pripomína portál BBC. Vyšetrovatelia z agentúry NASA kontaktovali obe strany a aktuálne vyšetrujú obvinenia.

Ako fungujú zákony vo vesmíre?

Vesmírne stanice vlastní päť štátov. Sú nimi Spojené štáty americké, Rusko, Japonsko, Kanada a Európa, ktorá vystupuje ako jeden štát. Krajiny sa dohodli na tom, že vo vesmíre budú platiť zákony jednotlivých krajín a budú sa vzťahovať na jednotlivých ľudí podľa ich národnosti.

Znamená to, že ak zákon vo vesmíre poruší Kanaďan, budú pre neho platiť kanadské zákony. O ruských občanov sa postará ruské súdnictvo a v prípade Európanov sa na nich budú vzťahovať zákony jednotlivých štátov.

Experti z NASA však tvrdia, že zatiaľ nezaregistrovali žiaden prípad, v ktorom by ich astronaut spáchal trestný čin z vesmírnej lode.

Téma zákonov platných vo vesmíre je stále aktuálnejšia, o to viac, že vesmírny turizmus sa stáva čoraz reálnejším.