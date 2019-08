Klik: Dnes si ani nevieme predstaviť, ako bude vyzerať svet o 100 rokov

Moderátori podcastu Klik odpovedajú na poslucháčske otázky.

24. aug 2019 o 0:25 Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Poslucháčske otázky

Na nasledujúce otázky odpovedali moderátori podcastu Klik:

Má Facebook nejaku konkurenciu? Existuje sociálna sieť, ktorá by mohla Facebook aspoň vyzvať do boja v nasledujúcich rokoch?

Kto vyhrá ďalšiu generáciu konzolových vojen? Micorosoft, Sony alebo Nintendo?

Keby ste si mali vybrať jednu jedinú technológiu, aká by to bola ? (Ostatných by ste sa museli vzdať)

Viete si predstaviť týždeň bez mobilného telefónu ?

Jedna aplikácia, bez ktorej si už neviete predstaviť svoj život?

Keby ste si mohli dopriať akúkoľvek technologickú “hračku” v akejkoľvek hodnote, čo by to bolo ?

Vnímate závislosť na smartfónoch vo vašom okolí ?

Používate smartfón v posteli pred spaním, ak áno, zhoršuje vám to spánok alebo naopak?

Ako bude podľa vás vyzerať svet za 100 rokov z hľadiska technológií?

Akú knihu ste naposledy prečítali ? Prípadne môžete aj odporučiť.

Vedeli by ste si predstaviť opustiť svoju súčasnú prácu a venovať sa podcastom na plný úväzok?

Máte nejaké odporúčania na dobré podcasty?

Bude niekedy podcast naživo, kde vás budú môcť prísť ľudia počúvať prípadne dávať otázky?

Akú podcastovú aplikáciu využívate a prečo?

Je názov “Klik” inšpirovaný podcastom “click” od BBC?

Ako vyžívate Alexu? Na aké účely, čo s tým máte poprepájané a ako (a či) vám to zlepšuje život?

Prečo Tatra banka nechce podporovať Google Pay, aj keď dosť veľa ľudí túto službu chce, namiesto toho tlačí svoju vlastnú aplikáciu?

Znamená uvedenie Pixel 3a, že Google obnovuje Nexus líniu, ale už bez kooperácie, paralelne s klasickými Pixel telefónmi. Zistili v Googli, že obchodný model Applu s predraženými telefónmi nevedie tam, kam chceli a pokúšaju sa o masovejšie zavedenie Pixel značky?

Prečo Ondrej nemá rád Apple a iPhony?

Prečo Dávid tak miluje Apple?

Investujete? Do čoho, prípadne keby ste teraz mali začať, akú spoločnosť by ste si vybrali, kde je podľa vás veľký potenciál?

O efektívnosti elektromobilov ( odporúčame sériu článkov Tomáša Bellu na Denníku N

Myslíte si, že sa časom Netflix uchýli k reklamám?

Aký máte názor na umelú iteligenciu? Aký máte názor na to, že si umelé inteligencie vyvinuli vlastnú reč, ktorej nerozumieme?

Prečo nie je predaj Amazonu aj na Slovensku?

Čo si myslíte o myšlienke, že “lekári sú šoféri budúcnosti” v zmysle, že ich umelá inteligencia vytlačí podobne, ako čoskoro odpíšu šoférov autonómne autá?

Aké je podľa vás vysvetlenie Fermiho paradoxu?

Neviete ako je to s platením cez vlastný NFC čip?

Aký je váš názor na “wearables”, konkrétne napríklad smart / fitness náramky / hodinky?

Odporúčané knihy z podcastu

Ondrej Podstupka odporúča:

The Stories of Ibis (autor: Hiroshi Yamamoto) - sci-fi poviedky Wikipédia | Goodreads | Martinus | Amazon

(autor: Hiroshi Yamamoto) - sci-fi poviedky The Gene: An Intimate History (autor: Siddhartha Mukherjee) - kniha o genetike Wikipédia | Goodreads | Martinus (po anglicky) | Amazon

(autor: Siddhartha Mukherjee) - kniha o genetike

Dávid Tvrdoň odporúča:

Leonardo da Vinci (autor: Walter Isaacson) Wikipédia | Goodreads | Martinus (po anglicky) | Amazon

(autor: Walter Isaacson) The Code: Silicon Valley and the Remaking of America (autor: Margaret O'Mara) Wikipédia | Goodreads | Amazon

(autor: Margaret O'Mara)

Veľmi dobrý zdroj kníh: Recenzie kníh Billa Gatesa.

Odporúčané podcasty

Odporúčané podcastové aplikácie: Pocket Casts, Google podcasty, Apple podcasty

Správičky

Čo čakať od Apple na jeseň? Nové iPhony budú mať prívlastok Pro, uvidíme nové iPady aj notebooky, Apple Watch a nové služby (Apple TV+ a Apple Arcade). Celý zoznam vecí priniesol ako vždy v tomto období Mark Gurman z Bloombergu. (Bloomberg)

Apple+ by malo stáť 9,99 $ mesačne. Na produkciu nových filmov a seriálov firma vyčlenila jednu miliardu, no aktuálne je suma už na 6 miliardách. Pre porovnanie, Netflix minie tento rok okolo 14 miliárd na výrobu a licencie filmov a seriálov, Disney zas 24 miliárd. (Bloomberg)

Prvá recenzia na Apple Arcade. Portál 9to5Mac mal možnosť si otestovať hry na Apple Arcade, ktorá bude vraj stáť 4,99 $ mesačne a obsahovať na začiatok viac ako sto hier. Prvé dojmy sú pozitívne, pri hrách je z čoho si vyberať pre začiatočníkov aj skúsenejších hráčov. (9to5Mac)

Google, Mozilla aj Apple zablokujú štátny certfikát z Kazachastanu. V Kliku číslo 75 sme informovali o plánovanom sledovaní občanov v Kazachstane cez certifikát vydaný štátom, ktorí si boli nútení používatelia inštalovať. Microsoft zaradí certifikát medzi nedôveryhodné. (Vice)

Google chce obmedziť aktivizmus a politikárčenie v rámci spoločnosti. Aspoň tak sa dajú chápať nové interné pravidlá, ktoré firma predstavila zamestnancom. (The Verge)

Facebook aj Twitter potvrdili, že Čína šíri na sociálnych sieťach dezinformácie namierené voči protestom v Hongkongu. (New York Times + rozhovor o vzťahu Hongkongu a Číny na magazíne Profit)

Facebook ide zamestnať novinárov. Sociálna sieť sa dlho bránila zamestnávaniu novinárov, lebo o sebe tvrdila a stále tvrdí, že nie je médium. Avšak k pripravovanému experimentu s tabom správy v aplikácii Facebooku bude potrebovať aj ľudské sily vyberať informácie. Z veľkých technologických firiem alebo sociálnych sietí novinárov na novinársku prácu zamestnávajú napríklad Apple, Google alebo LinkedIn. (New York Times)

Čo sa stane, ak vám Facebook zruší z ničoho nič účet? Takýchto ľudí je viac, ako by ste si mysleli a mnohí dodnes nevedia, čo urobili a nikto im neodpovedá. Jeden pán bol tak zúfalý, že išiel do lokálneho sídla firmy, no ani tam mu nepomohli. Ľudia takto stratili kontakty, fotky a v podstate svoju sociálnu sieť priateľov a známych. (New York Times)

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na klik@sme.sk, prípadne do skupiny na Facebooku. Môžete nás tiež podporiť kúpou predplatného.

