Schopnosť stromov čistiť vzduch je obmedzená. Môžu sa presýtiť

23. aug 2019 o 16:27 Denisa Koleničová

BRATISLAVA. Rastliny a stromy v súčasnosti vstrebávajú približne štvrtinu emisií oxidu uhličitého, ktorý vytvára človek. Ich schopnosť čistiť vzduch však môže byť obmedzená.

Rastliny budú schopné viazať oxid uhličitý aspoň do konca tohto storočia, ukazuje štúdia uverejnená v časopise Nature Climate Change.

Potom sa však môžu presýtiť a skleníkové plyny sa začnú hromadiť v ovzduší, čo môže mať za následok ďalšie oteplenie.

Globálny odhad

Oxid uhličitý je hlavný skleníkový plyn, ktorý spôsobuje otepľovanie Zeme. Zároveň je hlavnou zložkou potravy pre rastliny a stromy.

V štúdii, na ktorej spolupracovalo 32 vedcov z 13 krajín sveta, zisťovali do akej miery je schopnosť rastlín viazať skleníkový plyn ovplyvnená klimatickými zmenami.

Vytvorili tak globálny odhad, že rastliny a stromy by mali byť schopné vstrebávať zvýšené množstvo oxidu uhličitého z ovzdušia minimálne do konca roku 2100. Je otázne, ako sa ich schopnosť zmení po tomto roku.

Všetkého veľa škodí

V budúcnosti sa môžu hladiny CO2 až zdvojnásobiť. Pre rastliny to môže mať aj pozitívny efekt.

Pri vyšších koncentráciách sa totiž môže zvýšiť produkcia ich biomasy. Zvýšiť by sa mohla o dvanásť percent. Znamená to, že by mohlo rásť viac rastlín a stromov.

Avšak aby boli rastliny schopné vytvárať novú biomasu, potrebujú okrem oxidu uhličitého aj vyvážený príjem ďalších výživových látok, ako je dusík alebo fosfor.

Ak príjem látok nebude dostatočne vyvážený, rastliny nebudú prosperovať. Otázka koľko oxidu uhličitého budú rastliny schopné vstrebávať, je preto limitovaná aj dostupnosťou ostatných výživových látok.

Lesy treba chrániť

Aby sa priaznivý scenár zo štúdie naozaj naplnil, je dôležité, aby nedošlo k výraznému narušeniu ekosystému.

Pre rastliny a stromy sú veľmi dôležité vzťahy, ktoré vytvárajú s pôdnymi mikróbami a hubami. Tie rastlinám pomáhajú viazať spomínaný fosfor a dusík, ktoré potrebujú na vyváženie nadbytočného oxidu uhličitého.

Vzhľadom na neustále odlesňovanie a zvýšenú produkciu fosílnych palív, odborníci varujú, že veľkorysosť rastlín pohlcovať zvýšené množstvo oxidu uhličitého a zabraňovať hromadeniu skleníkových plynov v ovzduší, nebude trvať večne.

"Udržiavanie fosílnych palív na určitej hladine, je najlepším spôsobom, ako obmedziť ďalšie otepľovanie," hovorí v tlačovej správe Stanford University César Terrer, hlavný riešiteľ štúdie.

"Avšak aktuálne je najlepším riešením zastaviť odlesňovanie a investovať viac energie do ochrany lesov, aby mohli viac rásť," vysvetľuje Terrer.

Autori práce zdôrazňujú aj významnú úlohu tropických lesov, s ktorými sa v minulosti nezaobchádzalo šetrne. Lesy v Amazónii, Indonézii, či Kongu, predstavujú veľký potenciál na ukladanie uhlíka.

