Vybrali sme najlepšie gadgety pre študentov

Od zálohovania dát až po slúchadlá, ktoré umlčia spolubývajúcich.

30. aug 2019 o 13:26 Matúš Paculík

Minulá generácia si vystačila s návštevou papiernictva, v ére digitálnej sa pred návratom do školy zásobujeme výrazne viac. Napríklad múdra lampa šetrí zrak pri nočnom učení. Fitness náramok zas upozorní, keď to preháňame so sedením nad knihami. Prinášame niekoľko tipov, ako sa pripraviť na školský rok v 21. storočí.

Bluetooth reproduktor – Evolveo Supremebeat C5

Veľkosťou pripomína športovú fľašu, nie je ťažký a bez prístupu k elektrickej sieti vydrží hrať až dvanásť hodín. Bezdrôtový Bluetooth reproduktor je dobrým doplnkom pre každého študenta, ktorý chce počúvať hudbu nielen cez slúchadlá, no zároveň sa mu nechce so sebou prenášať nepraktické zvukové systémy.

Klasické CD síce neprehrá, ale to nie je v súčasnosti žiadny kritický nedostatok. Dôležitejšia je skutočnosť, že k reproduktoru sa môžete pripojiť nielen s pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, ale aj klasickým analógovým káblom, prípadne si hudbu nahráte na pamäťovú kartu.

Kvalita zvuku je lepšia, ako sme za danú cenu 50 eur čakali. Hlasitosťou dostatočne vyplní bežnú študentskú izbu, bude dobrým spoločníkom pri vode, ale pri väčšej oslave sa naň určite nespoliehajte. Párovanie so smartfónom je jednoduché vďaka NFC technológii a keďže má integrovaný mikrofón, tak si poradí aj s telefonickými hovormi.

+ dizajn, dobrý výkon, výdrž až 12 hodín

- slabšia odolnosť voči vode

Cena: 50 eur

Múdry televízor – TCL 50EP680

Klasické televízne vysielanie študenta zaujímať pravdepodobne nebude, no to nebráni v tom, aby si do izby zaobstaral moderný televízor. Namiesto pozerania nudných programov bude plniť funkciu moderného multimediálneho centra s jemným obrazom, keďže za 500 eur dostanete veľkú 50-palcovú uhlopriečku, 4K rozlíšenie a systém Android TV.

Z pohľadu obrazových technológií televízor za dnešným štandardom nezaostáva, veď podporuje HDR technológiu, Dolby Vision a aj Dolby Atmos pre dobrú kvalitu zvuku. Vďaka systému Android TV klasické televízne vysielanie ani nebudete potrebovať.

Sú tu totiž aplikácie pre YouTube, Netflix, Spotify a nechýbajú ani stovky zaujímavých hier. Obraz si z iných zariadení prenesiete buď klasicky cez HDMI kábel, alebo bezdrôtovo vďaka technológii Chromecast. Na svoj televízor môžete aj hovoriť, má zabudovaného asistenta Google a plne podporuje aj konkurenčný Amazon s jeho asistentom Alexa.

+ množstvo smart funkcií, cena, veľkosť

- pre menšie izby je uhlopriečka veľká

Cena: 509 eur za 50“ uhlopriečku

Externá batéria – Xiaomi Mi Power Bank

Celý deň na prednáškach, poobede s priateľmi a večer do kina. Bežný smartfón zvládne celý deň na jedno nabitie len v prípade, ak ho z vrecka budete vyberať len výnimočne. No pravidelné pozeranie e-mailov, sociálne siete, počúvanie hudby, pár vtipných videí a nejaká hra na skrátenie dlhej chvíle stačia na to, aby ste už popoludní hľadali voľnú elektrickú zástrčku.

V tomto smere vám život uľahčí externá batéria, z ktorej si nabijete smartfón, tablet a v niektorých prípadoch aj notebook. V závislosti od svojej kapacity sa mení jej veľkosť, takže núdzová s kapacitou na pár nabití je taká malá, že ju môžete so sebou nosiť prakticky neustále. Nebýva ani drahá, kúpite ju už za pár eur.

Nami odporúčaný model má kapacitu 20 000 mAh, je veľký približne ako fľaša od šampónu a približne aj rovnako ťažký. Nabíjať s ním môžete dve zariadenia súčasne, LED diódami vám prezradí zostávajúcu kapacitu a na jedno nabitie poskytne dostatok energie aj pre viac ako päť plných nabití.

+ kapacita, pekný dizajn

- microUSB konektor nabíjania

Cena: 29 eur

Múdra LED lampa – Xiaomi Mijia LED lamp

Na prvý pohľad je obyčajnou štýlovou lampou na pracovný stôl, no vďaka úprave intenzity a teploty svetla je ohľaduplná k očiam všetkých študentov, ktorí študujú aj v nočných hodinách. Vtedy je totiž studené svetlo tým najhorším možným, pričom sa ho už roky snažia eliminovať aj výrobcovia smartfónov a notebookov.

Základné funkcie lampy ovládnete aj bez smartfónu, stačiť vám na to bude jediné univerzálne otočné tlačidlo umiestnené na podstavci. Okrem klasického zapnutia a vypnutia ním ovládnete intenzitu svetla, teplotu farby alebo aktivujete vybranú funkciu.

V aplikácii pre smartfóny si môžete upravovať všetky nastavenia a funkcie. Základom sú tri režimy – jeden na prácu s počítačom, druhý na čítanie a tretí s vlastnou teplotou bielej. Ak lampu dávate do detskej izby, môžete aktivovať špeciálny detský režim, ktorý zamedzí nastaveniu výrazne studených farieb.

+ dizajn, množstvo nastavení, cena

- nepodporuje hlasových asistentov

Cena: 35 eur

Slúchadlá s elimináciou hluku – AKG N700NC

Kvalitné slúchadlá sú produkt, na ktorom by ste nemali šetriť. Teda určite by ste nemali šetriť, ak veľkú časť dňa trávite v hlučnom prostredí. Musia byť pohodlné, mali by mať aspoň priemerný zvuk a musia dokázať odfiltrovať okolitý hluk. Nechcete predsa, aby vás pri učení rušili hluční susedia alebo rozprávajúci sa spolucestujúci.

Model od AKG patrí k tým lepším, má vynikajúcu kvalitu zvuku, účinok eliminácie hluku je vysoký a slúchadlá netlačia ani po hodinách používania. Navyše sú bezdrôtové, takže s nimi môžete pobehovať po celej izbe bez toho, aby ste pri sebe museli mať smartfón.

Použiteľné bezdrôtové slúchadlá s elimináciou okolitého hluku kúpite už za menej ako 150 eur, veľmi dobré však za menej ako 200 eur nekúpite. Pri takej vysokej investícii si preto dobre premyslite požiadavky a ak môžete, aj si vytypovaný model najskôr vyskúšajte. Ergonómia je v tomto prípade veľmi dôležitá, hlavne ak ich budete používať niekoľko hodín denne.

+ vynikajúci zvuk, ergonómia, dizajn

- cena

Cena: 349 eur

Fitness náramok – Fitbit Inspire HR

Málo spánku, žiadny pohyb a nepravidelné stravovanie. Niektoré mesiace študentského života sú náročné a pomôcť môže práve fitness náramok. Síce za vás nenapíše žiadnu prácu a ani sa nenaučí čo treba, no pomôže vám napríklad lepšie spať, stravovať sa, pohybovať a môže pomôcť odhaliť problémy so srdcom.

Fitbit Inspire HD je zástupcom tých cenovo dostupnejších fitness náramkov, ktoré zároveň slúžia aj ako predĺžená ruka vášho smartfónu. Upozorní vás na každú novú správu, udalosť z kalendára, ale aj pomôže pri rannom budení. Budete mať pod drobnohľadom kvalitu vášho spánku a náramok vás každý večer upozorní, keď nastane správny čas na spánok.

Silnou stránkou je monitorovanie pri športových aktivitách, pričom sa nezľakne ani vody. Nemusíte byť však športovec, aby ste využili väčšinu základných funkcií. Už len samotné počítanie krokov má pozitívny psychologický efekt na pohyb a každý dlhší posed nad knihami alebo notebookom vám náramok preruší pripomienkou, aby ste sa pohli.

+ dizajn, výdrž batérie, funkcie

- priemerný displej

Cena: 99 eur

Bezdrôtová tlačiareň – HP DeskJet Ink Advantage 3785

Je kompaktná, dizajnovo zaujímavá, lacná a s množstvom funkcií. Táto atramentová multifunkčná tlačiareň od HP je ukážkou toho, ako by mala vyzerať cenovo dostupná multifunkčná tlačiareň do študentskej izby. Kombinuje v sebe totiž hneď niekoľko zariadení, takže okrem klasického tlačenia môžete kopírovať a skenovať dokumenty či fotografie.

Navyše v ére mobilných zariadení nie je viazaná len na pripojenie s pomocou kábla, tlačiť môžete vďaka wi-fi technológii aj bezdrôtovo zo svojho smartfónu, notebooku či tabletu. Na tlač používa dvojicu kaziet, jednu farebnú s troma farbami a druhú čiernu. Za balík obidvoch kaziet si výrobca pýta necelých 22 eur.

Kvalita a rýchlosť tlače je úmerná cene produktu, čo na účely tlače podkladov a prác nebude nikoho obmedzovať. Ak však plánujete každý mesiac tlačiť stovky strán textových dokumentov, bolo by vhodné uvažovať aj nad lacnou laserovou tlačiarňou, pri ktorej by mohli byť dlhodobé náklady nižšie.

+ rozmery, Wi-Fi, cena

- jedna kazeta pre farebnú náplň

Cena: približne 54 eur

Disk na zálohovanie údajov – My Passport Go SSD

Spôsobov, ako sa dá prísť o dôležité poznámky a vytvorené práce, je neúrekom. Môže sa vám nenávratne pokaziť disk, niekto vám ukradne notebook, alebo si len omylom vymažete celú ročníkovú prácu. Ak nezálohujete, máte veľký problém. Riešení je pritom množstvo od dostupného cloudu až po klasické externé disky, ktoré za posledné obdobie prešli výraznou zmenou v rýchlosti.

Stále si môžete kúpiť modely vybavené klasickým mechanickým diskom, no na účely častého prenášania sú vhodnejšie tie, ktoré dáta ukladajú na flash pamäť. Sú totiž menšie, ľahšie a energeticky menej náročné. Za 500-gigabajtovú verziu od známeho výrobcu WD zaplatíte približne 90 eur, terabajtový stojí vyše 140.

Ponuka rôznych modelov je bohatá, líšia sa nielen kapacitou, ale hlavne prevedením. Za príplatok tak môžete mať externý disk vo veľkosti platobnej karty alebo naopak, niečo väčšie, ale výrazne odolnejšie. Pri SSD diskoch sa však stále platí príplatok za veľkú kapacitu, preto ak potrebujete na zálohovanie viac ako dva terabajty, oplatia sa riešenia s klasickým diskom.

+ dizajn, úložný priestor pre kábel, cena

- maximálna kapacita 1 TB

Cena: 90 eur za 500 GB verziu