Tesla Roadster po prvý raz obletela okolo Slnka

Automobil bol v pondelok vo vesmíre už 560. deň.

20. aug 2019 o 23:09 ČTK

WASHINGTON. Červená Tesla Roadster so Starmanom za volantom, ktorý vlani 6. februára pri prvom, testovacom lete vyniesla do vesmíru mohutná raketa spoločnosti SpaceX Falcon Heavy, prvýkrát obletel okolo Slnka.

Informoval o tom web whereisroadster.com, ktorý sleduje let figuríny v kabriolete automobilky Tesla Elona Muska, ktorý je tiež zakladateľom SpaceX.

Zvláštny náklad v súčasnosti najsilnejšej nosnej rakety na svete podľa webu dokončil oblet koncom uplynulého týždňa.

Obkrúženie hviezdy našej planetárnej sústavy by roadsteru podľa prepočtov malo trvať 557 pozemských dní, pričom automobil bol v pondelok vo vesmíre už 560. deň.

Whereisroadster.com ale sleduje aj ďalšie zábavné údaje spojené so Starmanovou "jazdou" okolo Slnka. Jeho Tesla napríklad už prešla vo vesmíre viac ako 1,2 miliardy kilometrov, čo vraj znamená, že auto výrazne prekročilo záručný limit 58-tisíc najazdených kilometrov.

Muskov automobil s vodičom pravdepodobne obletí Slnko ešte mnohokrát, poznamenal portál space.com.

Minuloročná štúdia modelujúca obežnú dráhu vypočítala, že roadster v niekoľkých najbližších desiatkach miliónov rokov nakoniec narazí do Venuše alebo do Zeme. Báť sa však dnes nemusíme, pretože je len veľmi malá pravdepodobnosť, že by sa to stalo skôr ako za milión rokov.