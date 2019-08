Klik: Google má za sebou tri roky, ktoré firmu pravdepodobne navždy zmenili

Komentovaný prehľad technologických správ.

17. aug 2019

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/2xBMh0I2YJYtNvgENcACFK

V prehľade nájdete:

Čo sa dialo v Google posledné 3 roky

Čo sa stane, keď vám Apple zruší účet

Facebook mal problém

Prehľad správ

Čo sa dialo v Google za posledné 3 roky? Magazín Wired priniesol veľkú reportáž o dianí vnútri firmy internetového giganta. Opisuje v nej, čo všetko sa dialo nástupom Donalda Trumpa do prezidentského úradu, a ako to rozdelilo aj zamestnancov Google, aj keď drvivá väčšina z nich sú demokrati.

Jedným zo spúšťačov napätia bola správa, ktorú firma zverejnila v roku 2015, hovorila o zložení zamestnancov. Vyše 80 percent zamestnancov Google vtedy tvorili muži. Manažment firmy povedal, že podnikne kroky, aby to bolo vyrovnané a priestor dostali ženy aj menšiny.

Práve toto povzbudilo jedného inžiniera, Jamesa Damorea, napísať úvahu o tom, že ženy nie sú geneticky dobré inžinierky a odvolával sa pritom na rôzne pochybné štúdie. Keď sa tvrdenia dostali na verejnosť, Google mu dal výpoveď, na čo sa za Damorea postavili krajne pravicové a alternatívne prúdy, čo vyústilo až do konšpiračnej teórie, ktorú šírili aj republikánski politici - začali opakovať, že Google cenzuruje konzervatívne názory.

Reportáž opisuje atmosféru vo firme, ktorá si zakladala na slobodnom prejave zamestnancov, ktorých dokonca vyzývala, aby kritizovali manažment. Počas posledných rokov vzniklo niekoľko interných petícií, ktoré podporili tisíce zamestnancov. Týkali sa rôznych záležitostí, no dnes sa ukažuje, že takéto ťaženie vnútri firmy nie je už podporované.

Najskôr zamestnanci protestovali voči tomu, aby Google vyvíjal umelú inteligenciu pre Pentagon a americkú armádu. Potom to boli výhrady voči návratu do Číny, čo by znamenalo mať cenzurovanú verziu vyhľadávača. Neskôr sa prevalili škandály o sexuálnom zneužívaní zakladateľa Androidu (Andy Rubin) a iných vysoko postavených manažérov, ktorí odišli s miliónovými odmenami a všetko sa zakrylo. To vyvolalo viaceré protesty zamestnancov.

Všetko eskalovalo tento rok, keď mnohí organizátori protestov odišli alebo boli odídení a manažment sa prestal zaujímať o kritické názory svojich zamestnancov.

(WIRED)

Čo sa stane, keď vás Apple vymkne? IT manažér magazínu Quartz po kúpe falošného darčekového poukazu do iTunes dostal oznam, že jeho účet bol navždy zrušený, lebo chcel podviesť Apple.

V reportáži opisuje svoje dvojmesačné úsilie vrátiť sa do ekosystému, v ktorom minul desiatky tisíc dolárov. Stal sa na ekosystéme Apple závislý - mal na ňom postavenú smart domácnosť, aj v ňom pracoval.

Ako poučenie pre ostatných píše upozornenie, čo sa môže stať, ak niekto nedodrží pravidlá. Tiež dodáva, že ho to prinútilo zamyslieť sa nad zatvoreným ekosystémom Apple (walled garden) a vyskúša Android.

(Quartz)

Ďalší škandál Facebooku. Sociálna sieť používala tretie strany, ktoré prepisovali hlasové správy používateľov v službe Messenger. Facebook stihol zverejniť vyjadrenie, že už “vyše týždňa” toto nerobí.

Problém je, že sociálna sieť nikde v podmienkach neuvádza, že hlasové správy môžu kontrolovať a prepisovať aj ľudia. Podobnému škandálu čelili aj Apple, Amazon, Google a nedávno aj Microsoft. Niektoré z firiem s týmito praktikami prestali, iné to priznali a ponúkli používateľom možnosť z programu vystúpiť.

Prečo to robili? Sledovali nás? Nie, technologické firmy nás nešpehovali, aby o nás mali viac informácií. Prepisovanie hlasových správ alebo konverzácií s hlasovými asistentmi používali technologické firmy na vylepšenie softvéru a overovali si tak jeho presnosť. Problémom je, že sa o tom zabudli zmieniť používateľom. Ľahostajný a laxný prístup k dátam používateľom len prehlbuje u ľudí nedôveru k nim.

(Bloomberg)

Ak chcete vedieť, ako si z ktorej služby zmazať svoje nahrávky, kolegovia zo technologickej redakcie pripravili návod. (SME Tech)

Správičky

Moderný smartfón možno vymyslel Apple, ale za smartfónovú revolúciu vo svete je zodpovedný Android. Približne 80 percent majiteľov smartfónov má totiž Android. Príbeh Androidu aj ťaženie Steva Jobsa zničiť ho opisuje vo svojom texte Shira Ovide. (Bloomberg)

Amazon Publishing je vydavateľstvo, ktoré ročne vydá cez tisíc titulov. Za všetkým, čo robí Amazon treba hľadať dáta. Presne poznajú, čo ľudia chcú čítať a to aj vydávajú. A autori k nim idú, lebo ich knihy potom čítajú milióny ľudí. Dokonca si pochvaľujú, že ich veľmi rýchlo editujú a vydávajú. (The Atlantic)

Najlepšie bezdrôtové slúchadlá podľa magazínu Wired. Napríklad Airpods od Apple do top 10 ani nezahrnuli. (WIRED)

Samsung predstavil Galaxy Note 10. Magazín The Verge má videorecenziu, v ktorej ho hodnotí. (SME Tech)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/yexEhUfMUc0

Najlepšie laptopy podľa magazínu The Verge. Na prvom mieste odporúčajú Dell XPS 13, pre používateľ Mac OS systému zas Apple MacBook Pro z roku 2019. (The Verge)

Európske startupy na dodávky jedla. Magazín Sifted zhrnul pohyby na tomto trhu (Just Eat a Takeaway.com sa spájajú) a ukazuje na grafoch a mapách, aké startupy figurujú v ktorých krajinách. (Sifted)

Snapchat predstavil nové luxusné okuliare s kamerami za viac ako 300 dolárov. (The Verge)

Sociálne siete necenzurujú konzervatívcov, hoci o tom budeme pred voľbami počúvať, píše Filip Struhárik, ktorý sa pozrel aj na existujúce štúdie. (Denník N)

Rekord pre Disney. Štúdio Walta Disneyho, dnes už obrovská korporácia, má za sebou tohtoročný rekord a rok ešte neskončil. Už päť snímkov štúdia prekročilo tržby cez jednu miliardu amerických dolárov. Konkrétne ide o Toy Story 4, Captain Marvel, Avengers: Endgame, The Lion King a Aladdin. Očakáva sa, že aj filmy Star Wars: The Rise of Skywalker a Frozen 2 prekročia miliardovú hranicu a Disney bude mať absolútny rekord. (Deadline)

Kvartálne výsledky

Nvidia prekonala očakávania, darilo sa najmä vďaka novým herným čipom a zvyšujúcim sa tržbám z data centier. (Bloomberg)

Čínsky internetový gigant Alibaba mal tiež veľmi dobrý kvartál. Darilo sa viacerým divídziám firmy, predovšetkým cloudu, maloobchodu a e-commerce. (Reuters)

Walmartu sa podarilo vyťažiť zo štvordňovej zľavovej akcie, ktorou bojoval priamo proti Amazon Prime Day. (ZDNet)

Japonskí výskumníci predstavili robotický chvost, ktorý by mohol balansovať napríklad starších ľudí pri chôdzi. Chvost sa automaticky hýbe opačným smerom ako sa človek nakláňa, aby vyrovnal váhu. (Reuters)

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Tr1-IhEhXYQ

