Jupiter pred miliardami rokov zrejme pohltil celú planétu

Stopy po zrážkach sú v celej sústave.

15. aug 2019 o 15:45 Matúš Beňo

Jupiter v dávnej minulosti zrejme pohltil zárodok inej planéty. Zrážka výrazne ovplyvnila to, ako dnes vyzerá jeho jadro.(Zdroj: NASA/EAS)

BRATISLAVA. Stopy po gigantických zrážkach sú v Slnečnej sústave všade. Vznikol tak Mesiac, Venuša sa pre zrážku točí opačným smerom a Urán je prevrátený na stranu.

Dávny náraz zrejme ovplyvnil aj planétu Jupiter.

Keď plynný obor vznikal, pohltil zárodok inej planéty, naznačuje štúdia vo vedeckom časopise Nature. Obrovská zrážka by totiž mohla vysvetliť zvláštne jadro Jupitera.

Zriedené jadro s plynmi

Astronómovia si dlho mysleli, že jadro najväčšej planéty Slnečnej sústavy je malé a má tvrdý povrch, okolo ktorého sa ďalším vývojom nahromadil plynný obal.

Jadro Jupitera malo byť jasne oddelené od iných vrstiev. No pozorovania sondy Juno naznačujú čosi iné.

Zdá sa, že jadro Jupitera je skôr zriedená hmota, v ktorej sú okrem skál zmiešané aj vodík či hélium. Znamenalo by to, že medzi jadrom a ďalšou vrstvou by nejestvovala jasná hranica.

Navyše, na niektorých miestach môže jadro siahať až do polovice polomeru plynného obra. Jupiter takéto zvláštne jadro zrejme nemal vždy.

Podľa novej štúdie doň pred 4,5 miliardami rokov mohol naraziť zárodok inej planéty, ktorý bol desaťnásobne hmotnejší ako Zem.

Vedci vytvorili simulácie, podľa ktorých by sa dávne jadro Jupitera po čelnej zrážke rozlámalo. Postupne sa ale začalo opäť spájať s materiálom, ktorý ostal po zárodku druhej planéty. Do jadra prenikal aj plynný obal, až vznikla jeho dnešná zmiešaná podoba.

Jadro by pretrvalo do dnes

Simulácie tiež ukázali, že pozostatok zrážky by v planéte pretrval až do dnešného dňa, čo by vysvetľovalo nové údaje zo sondy Juno.

Podobné kolosálne zrážky v ranej Slnečnej sústave neboli výnimočné.

Napríklad jadro Merkúra je nezvyčajne veľké a veľmi bohaté na železo.

Vysvetlením by mohla byť taktiež zrážka so zárodkom planéty v raných dejinách sústavy, ktorá zničila veľkú časť vrchnej kôry Merkúra.

DOI: 10.1038/s41586-019-1470-2