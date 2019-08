Siri, Alexa aj Asistent Google nahrávajú rozhovory. Ako ich zmazať

Tipy na spravovanie zvukových nahrávok.

14. aug 2019 o 16:58 Matúš Beňo

Osobní asistenti poskytujú komfort. No nie každému sa páči strata súkromia. Prinášame návod, ako zmazať nahrávky rozhovorov so Siri, Alexou či Asistentnom Google.(Zdroj: Adobe Stock)

BRATISLAVA. Pomocou osobných asistentov ako Alexa alebo Siri môžete pohodlne hlasom ovládať množstvo zariadení. Ak ste telefónu prikázali vyhľadať spoj alebo nadiktovali správu a spoločnosti majú nahrávku.

Nie vždy však spoločnosti, ktoré za asistentami stoja, otvorene priznajú, ako nahrávky používajú a kto sa k nim môže dostať.

Ak sa obávate, kto by mohol počuť vašu konverzáciu, môžete tomu niekoľkými krokmi zabrániť a zmazať všetko, čo vaše zariadenie nahralo.

Ako vymazať nahrávky hlasu v Google

Ak využívate inteligentného pomocníka Asistent Google, zaznamenáva všetko, čo sa ho opýtate. Nahrávky slúžia na jeho vylepšenie, aby mohol poskytovať lepšiu a osobitejšiu pomoc.

Všetky nahrávky a aktivita sú naviazané na váš účet Google. Históriu nahrávok v Asistentovi Google si môžete kedykoľvek pozrieť a spravovať.

Ako vymazať všetky nahrávky v Asistentovi Google:

Prihláste sa do účtu Google a prejdite na stránku My Activity. Vpravo hore kliknite na ikonu troch zvislých bodiek a vyberte položku Delete activity by. V položke Delete by date vyberte All time a potvrďte.

Ak používate viacero zariadení s Asistentom, môže trvať niekoľko hodín, kým sa všetka vaša aktivita zmaže. Ak nechcete, aby Asistent Googlu ukladal vaše nahrávky, pozastavte jeho činnosť alebo nepoužívajte hlasové zadávanie.

Google tiež môže ukladať hlasové a zvukové nahrávky, ktoré vznikli napríklad pri diktovaní textových správ či hlasovom vyhľadávaní.

Ako zistiť, či vás Google nahráva:

Prihláste sa do účtu Google. Kliknite vľavo na Údaje a prispôsobenie. V novom okne choďte nižšie na položku Riadenie aktivity a vyberte Hlasová a zvuková aktivita. Teraz si môžete pozrieť celú vašu aktivitu, prípadne ju vypnúť, ak nechcete, aby Google mal tieto informácie. Vedľa položky, ktorú chcete zmazať, kliknite na tri zvislé bodky a následne Odstrániť. Ak chcete zmazať viacero záznamov naraz, vyberte možnosť Odstrániť aktivitu podľa. Zvoľte Odstrániť podľa dátumu a cez ikonu šípky nadol vyberte časové obdobie.

Ako vypnúť Siri od Apple

Apple neumožňuje používať Siri bez toho, aby sa vaše nahrávky neuložili na servery spoločnosti. Upozorňuje však, že zvuky nie sú spájané s vaším účtom.

Používatelia v súčasnosti nemajú priamy prístup k nahrávkam zo Siri. Zmazať ich teda nemôžete. Ak chcete zabrániť Siri získavať nahrávky, musíte ju prestať používať a manuálne ju vypnúť na každom zariadení.

Ako vypnúť Siri v systéme iOS 11 a vyššie:

Otvorte Nastavenia telefónu a vyhľadajte položku Siri a vyhľadávanie. Vypnite možnosť "Čakať na frázu Hey Siri" a vypnite tiež možnosť "Stlačte bočné tlačidlo pre Siri". Zobrazí sa vám upozornenie. Potvrďte ho.

V zariadeniach Apple môžete vypnúť aj nahrávanie hlasového diktovania:

Otvorte Nastavenia telefónu a potom vyberte Všeobecné. Vyhľadajte položku Klávesnica a v nej vypnite Povoliť diktovanie. Zobrazí sa vám upozornenie. Potvrďte ho.

Ako vypnúť prístup Facebooku k mikrofónu

Najväčšia sociálna sieť môže mať prístup k mikrofónu v zariadení napríklad prostredníctvom aplikácie Messenger, ktorá umožňuje používať hlasové povely. Aj aplikácia Facebook môže mať prístup k mikrofónu na vašom zariadení.

Ako zrušiť prístup k mikrofónu pre zariadenia Apple:

Otvorte Nastavenia a prejdite nižšie na aplikáciu Messenger a/alebo Facebook. Po ťuknutí na aplikáciu zrušte jej prístup k mikrofónu.

Ako zrušiť prístup k mikrofónu pre zariadenia s Androidom:

Otvorte Nastavenia telefónu a zvoľte Aplikácie (pri rôznych modeloch sa ponuka môže líšiť). Nájdite aplikáciu Messenger a/alebo Facebook. Po výbere aplikácie nájdite možnosť Povolenia a zrušte prístup aplikácie k mikrofónu.

Ako zmazať nahrávky Alexy od Amazonu

Keď sa rozprávate s Alexou, všetko, čo poviete, bude uložené na cloud Amazonu. Zaznamenáva iba to, čo poviete po jej prebudení. Nahrávky môžete zmazať tromi spôsobmi - cez aplikáciu, internetový prehliadač alebo priamo cez Alexu.

Ako zmazať nahrávky Alexy cez aplikáciu v smartfóne:

Ťuknite na ikonu menu vľavo hore a choďte do Settings. Vyhľadajte Alexa Account a potom Alexa Privacy. Vyberte Review Voice History a môžete začať mazať nahrávky.

Ako zmazať nahrávky cez internetový prehliadač:

Choďte na stránku Alexa Privacy Settings. Prihláste sa do svojho účtu. V ľavom paneli vyberte Review Voice History. Teraz môžete zmazať nahrávky zo všetkých vašich zariadení, ktoré používajú Alexu.

Ak nechcete, aby mal ktokoľvek v Amazone prístup k vašim nahrávkam, v rovnakom ľavom paneli vyberte Manage How Your Data Improves Alexa. V nových nastaveniach vypnite položku Help Develop New Features a potvrďte.

Ako zmazať nahrávky priamo cez Alexu:

Ak máte aktivované mazanie hlasom, požiadajte priamo Alexu o zmazanie všetkých nahrávok. Povedzte napríklad "Alexa, delete everything I said today". Možnosť mazať hlasom aktivujete v položke Review Voice History.