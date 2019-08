Zoom: V našej galaxii sa ukrýva extrémne stará hviezda

Týždenný podcast o novinkách z vedy.

14. aug 2019 o 6:00 Tomáš Prokopčák, Zuzana Matkovská, Matúš Beňo

Opakujeme to raz za niekoľko týždňov. Nefajčite. Naozaj. Ale že naozaj... Nielen kvôli sebe, ale aj kvôli vášmu okoliu či životnému prostrediu. A vlastne, najnovšie nafajčite aj kvôli baktériám.

Nový výskum totiž naznačuje, že fajčenie môže pomáhať v našej vojne s odolnými baktériami: a teda, ani náhodou nepomáha človeku, pomáha mikróbom. Zo sveta medicíny však prišla aj dobrá správa, ktorá dáva nádej pacientom s problémovou pečeňou.

Tento týždeň sa v podcaste ZOOM pozrieme na dôsledky fajčenia, tentokrát však v ríši baktérií, zistíme, aké nové bunky našli vedci pri pečeni i aká veľmi stará hviezda sa ukrývala v našej vlastnej galaxii.

Krátke správy z vedy

Vesmírne lety by mohli usmažiť - teda, v trochu nadnesenom význame - naše mozgy. Vesmírna radiácia je totiž jedným z najväčších, ak nie najväčším problémom pri dlhších cestách vo vesmíre. Vedci teraz na myšiach sledovali, aké sú dopady dlhodobého vplyvu kozmických lúčov na mozgové funkcie. Výsledkom boli problémy s učením, pamäťou i s náladou.

Naša planéta zažila doposiaľ najteplejší mesiac. Uplynulý júl bol podľa družicových a pozemných meraní najhorúcejším mesiacom v histórii meraní a tesne prekonal rekord spred troch rokov. Výskumníci ešte nespájajú nový rekord priamo s klimatickou zmenou. Upozorňujú však, že veľké množstvo emisií oxidu uhličitého a ďalšia ľudská činnosť robia podobné extrémy pravdepodobnejšími

Českí vedci vyvrátili tridsať rokov starú teóriu o prenose boreliózy. Baktérie sa totiž do tela dostávajú oveľa skôr, ako sa doteraz predpokladalo. A nie cez sliny kliešťa, baktéria sama putuje zo žalúdka kliešťa do hostiteľa. Nové zistenia by teraz mohli pomôcť pri vývoji vakcíny proti ochoreniu.

Zdroj zvukových ukážok: Nature, TV Hronka, Dr. Hope´s Sick Notes

