Neviditeľné turbulencie budú silnejšie vplyvom klimatickej zmeny

Turbulencie môžu zosilnieť.

12. aug 2019 o 14:34 Matúš Beňo

Nečakané turbulencie by v budúcnosti mohli byť počas letov častejšie a silnejšie.(Zdroj: Unsplash/Suhyeon Choi)

BRATISLAVA. V marci zastihla let Turkish Airlines z Istanbulu do New Yorku prekvapivo silná a neviditeľná turbulencia.

Piloti na ňu nemohli upovedomiť cestujúcich, pretože ju nezachytili na prístrojoch. Lietadlo sa triaslo tak silno, že sa zranili tridsiati ľudia vrátane členov posádky. Stroju sa našťastie podarilo v New Yorku núdzovo pristáť a zranených ošetriť.

Podobné prípady neviditeľných turbulencií by sa v dohľadnej budúcnosti mohli opakovať čoraz viac a môžu byť ešte silnejšie, ak ľudstvo nič nespraví s klimatickou zmenou.

Naznačuje to nová štúdia britských vedcov z Univerzity v Readingu, ktorú zverejnili vo vedeckom časopise Nature.

Nečakaná turbulencia

K turbulenciám dochádza na miestach, kde sa stretávajú vzdušné masy prúdiace rôznou rýchlosťou. Mnohokrát o nich piloti vedia dopredu vďaka predpovedi počasia, oblakom, palubným prístrojom, či správam od iných pilotov.

No nie je to tak vždy. Turbulenciu, ktorá zasiahla marcový let Turkish Airlines, piloti nečakali. Bola totiž neviditeľná.

Tento typ turbulencií sa vyskytuje, aj keď je obloha čistá, a tak na ne nič viditeľné ako mraky neupozorní. Neukáže ich ani lietadlový radar.