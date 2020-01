Nikto nevie, čo je gravitácia. V hlave máte sériu ilúzií

Objav gravitónu by pomohol.

17. jan 2020 o 16:20 Washington Post, Richard Panek

Nevieme, čo je gravitácia.

Povedzte to priemernému človeku a ako odpoveď dostanete niečo na štýl: "O čom to rozprávaš? Gravitácia je príťažlivá sila, ktorá spôsobuje, že veci padajú rovno nadol." No skúste to povedať fyzikovi a odpovie vám: "Je to tak, nevieme."

Tieto dve odpovede dostávam posledných niekoľko rokov, odkedy som zistil, že nikto nevie, čo je gravitácia. A tiež, že nikto nevie to, že nikto nevie, čo je gravitácia. Výnimkou sú fyzici: Vedia, že nikto nevie, čo je gravitácia, pretože sami vedia, že nevedia, čo je gravitácia.

Iba séria ilúzii

Predpokladať, že fyzici vedia čo je gravitácia - že to vieme všetci - je pochopiteľné. Ak o gravitácii nerozmýšľate príliš do hĺbky, váš mozog spraví to, prečo sa vyvinul: Spojí si gravitáciu s vaším vzťahom so zemou pod vašimi nohami.

Nad gravitáciou nemusíte rozmýšľať, pretože ju cítite v kostiach.

Ale ak nad ňou predsa len porozmýšľate, možno si začnete uvedomovať, že to, čo "viete," je v skutočnosti iba séria ilúzií. Vďaka týmto nepochopeniam je svet lepšie ovládateľný - fyzicky i psychicky - ale tiež sa stáva menej mysterióznym.

Zvážte predpoklady, z ktorých vychádza tá bežná odpoveď:

"Gravitácia je príťažlivá sila, ktorá spôsobuje, že veci padajú rovno nadol."

Nuž, áno - záleží však na tom, čo myslíte pod "silou." Môžeme povedať, že gravitácia je jedna zo štyroch základných síl, ale to je také všeobecné, že slovo "sila" takmer stráca význam.