Nenechávajte stan na festivale. Nedá sa zrecyklovať a skončí na skládke

Stany nie sú na jedno použitie.

9. aug 2019 o 14:42 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Hudobné festivaly sú jednou z najlepších vecí na lete. No po pretancovaných dňoch i nociach prichádza to najhoršie – poskladať stan.

Nie vždy sa unaveným ľuďom chce vynaložiť ďalšie úsilie a radšej ho nechajú na mieste. A to je problém, stany sú totiž z plastov a tie zaťažujú životné prostredie.

Končia totiž v skládkach.

Záťaž od výroby po odhodenie

Ak návštevníci nechajú stan na festivale, organizátori ich nezvyknú posunúť ďalej na dobré účely, napríklad charitám. Bolo by to finančne náročné, stany by museli byť čisté, nepoškodené a so všetkými časťami.

Keďže sa stany nedajú ani recyklovať, väčšina skončí na skládkach alebo v spaľovniach.

Približne každý desiaty návštevník britského festivalu nechá svoj stan po skončení akcie na mieste, ukazuje správa britskej Asociácie nezávislých festivalov.

Celkový počet odhodených stanov za jednu sezónu v Británii odhadujú až na 250-tisíc.

Problém so stanmi sa začína už pri ich výrobe. Na výrobu priemerného stanu s hmotnosťou 3,5 kilogramu pripadá približne 25 kilogramov emisií oxidu uhličitého. A k tomu treba ešte prirátať emisie plynov počas dopravy do obchodov.

Bežný stan je z veľkej časti vyrobený z plastových vlákien – najmä polyesterové alebo nylonové vlákna, ktoré sú síce veľmi pevné, no zároveň sa v prírode ťažko rozkladajú.

Z rovnakého množstva plastu, z ktorého je vyrobený stan, by sa dalo vyrobiť 8750 slamiek alebo 250 pollitrových pohárov.

Okrem plastu stan pozostáva z tyčí z uhlíkových vlákien a kolíkov z hliníku, ocele či iných kovov.

Výhodné festivalové akcie

Aj keď odhodené stany po skončení festivalu niekto pozbiera, ich prevoz na skládku opäť zaťaží životné prostredie emisiami skleníkových plynov.

Problematický je aj spôsob predaja stanov.

Obchodné reťazce pred letnou sezónou ponúkajú výhodné festivalové akcie a až 36 percent takto kúpených stanov končí na skládkach, upozorňuje asociácia.

Ak je stan označený ako festivalový, môže to viesť k predstave, že ide o jednorázový produkt, ktorý sa môže po použití odhodiť.

O stan by ste sa mali starať tak, aby sa nezničil a mohli ste ho znova použiť. Nešetríte tak iba peniaze, ale aj životné prostredie.