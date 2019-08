Atmosféra Zeme by sa mohla použiť ako obrovská šošovka pre ďalekohľad

9. aug 2019 o 9:40 Matúš Beňo

Atmosféra Zeme by mohla poslúžiť ako šošovka pre ďalekohľad, ktorý by sa nachádzal za Mesiacom.(Zdroj: NASA)

BRATISLAVA. Astronómovia majú problém. Chcú vidieť čo najďalej do vesmíru, no potrebujú dostatočne veľké a citlivé ďalekohľady. Tie však stoja miliardy eur.

A aj veľký ďalekohľad raz narazí na strop. Americký astronóm David Kipping sa na problém pozrel inak, trochu megalomansky, ale zároveň oveľa lacnejšie.

Navrhol, ako by sa na základe fyziky dala zemská atmosféra využiť ako šošovka, ktorá by zďaleka predčila aj tie najväčšie navrhované ďalekohľady.

Myšlienku predstavil v štúdii na webe arXiv a v youtubovej prezentácii.

Ako 150-metrový ďalekohľad

Teraskop, ako ďalekohľad Kipping prezýva, vychádza zo spôsobu, akým zemská atmosféra láme prichádzajúce svetlo napríklad zo vzdialených hviezd.

Ide o podobný princíp, ako šošovky v ďalekohľade ohýbajú svetlo a sústredia ho do jedného bodu. Tým sa predmety javia väčšie, než v skutočnosti sú. K ohnutiu svetla dochádza vďaka refrakcii - zmene smeru šírenia svetla po prechode hranice medzi dvomi prostrediami.

Samozrejme, nie všetko svetlo, ktoré prechádza atmosférou, by bolo vhodné. Časť svetla prechádzajúca blízko povrchu by sa nedala použiť. Prekážali by oblaky.

Avšak svetlo, ktoré prechádza atmosférou vo výške necelých štrnásť kilometrov nad povrchom, by podľa Kippinga bolo vhodné, pretože by šlo aj o oveľa pokojnejšie prostredie bez oblakov.

Ak by sme potom umiestnili metrový ďalekohľad do vzdialenosti štyrikrát väčšej než je Mesiac, atmosféra by mohla zosilniť dopadajúce svetlo do jeho optiky viac ako dvadsaťdvatisíckrát.

Inými slovami, takýto teraskop by mal účinok ako 150-metrový ďalekohľad.

Ešte veľa práce

Astronómovia by vďaka takémuto riešeniu uvideli málo jasné telesá, vrátane vzdialených planét či asteroidov. Neboli by však také jasné, ako poskytuje napríklad Hubblov ďalekohľad.

Astronómovia, ktorých oslovil magazín Science, boli myšlienkou veľmi zaujatí, no zároveň aj opatrní.

Na jednej strane chválili premyslenosť nápadu, ktorý nevyžaduje ešte neexistujúcu technológiu.

Upozorňujú ale, že zemská atmosféra je veľmi zložité prostredie. Bude treba dôkladne všetko premyslieť a aj otestovať, čo nakoniec priznáva aj samotný Kipping.

Obmedzením takéhoto planetárneho ďalekohľadu by tiež bolo, že pozorovania by boli obmedzené iba na to, čo je za Zemou. Nehovoriac o svetelnom šume, ktorý by mohli vytvárať pozemné zdroje svetla.

Nie je to prvá netradičná myšlienka od Davida Kippinga. V marci zverejnil štúdiu, v ktorej navrhuje použiť lúče vypálené na čierne diery ako pohon pre medzihviezdne lety.

