Vedci skúmali čajky zlodejky. Odvahu im ubral pohľad z očí do očí

Čajky kradnú jedlo najmä v lete.

9. aug 2019 o 12:47 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Ak sú čajky niečím známe, tak kradnutím jedla. Turistom na pobreží či mori často uchmatnú kus z ich proviantu.

Veľký problém s čajkami zlodejkami majú v pobrežnom grófstve Cornwall vo Veľkej Británii a najmä v lete. Jedna tamojšia krčma dokonca ponúkala zákazníkom na odplašenie vtákov aj vodné pištole.

Britskí vedci však teraz prišli s iným riešením, ktoré sa podľa ich štúdie osvedčilo. Čajkám sa musíte pozerať do očí. Štúdiu zverejnili v časopise Biology Letters.

Prekvapenie odzadu

Výskumníci v pobrežných mestách Cornwallu položili na zem vrecká zemiakových lupienkov a stopovali, ako rýchlo sa k nim zletia čajky.

Pri vrecku stáli ľudia, ktorí sa niekedy pozerali priamo na čajku, inokedy zas boli otočení iným smerom.

Výskumníci pokus vyskúšali na 74 čajkách, no iba pri devätnástich sa im podarilo zopakovať ho v oboch verziách.

Ak sa človek pozeral priamo na čajky, vtákom trvalo v priemere o 21 sekúnd dlhšie, kým sa odvážili priblížiť k vrecku v porovnaní so situáciou, keď sa človek nepozeral. „Prezrádza to, že čajky si všímajú ľudské správanie, keď v mestskom prostredí hľadajú potravu, a tiež, že ho považujú za odpudivé,“ vysvetľuje pre web New York Times hlavná autorka Madeleine Goumasová.

Pre čajky je človek veľký a potenciálne nebezpečný tvor. Preto sa skôr rozhodnú prekvapiť a pokúsia sa ukradnúť jedlo odzadu.

Ľahká korisť

Zopár čajok sa odvážilo jedlo uchmatnúť dokonca aj vtedy, keď sa človek pozeral priamo na zviera.

Ich odvahu výskumníci vysvetľujú tým, že v minulosti sa zrejme naučili, že od ľudí čosi môžu dostať.

„Čajky sa učia rýchlo, takže ak od ľudí raz už niečo dostanú, môžu od nich čakať viac,“ píše v tlačovej správe spoluautor štúdie Neeltje Boogert.

Práve počas leta si obyvatelia na pobreží Británie všímajú, že na oblohe je oveľa viac čajok, ktoré si hľadajú potravu. Odporúčajú preto ľuďom, že ak uvidia čajky približovať sa, aby ich pozorovali, čím môžu väčšinu vtákov odradiť.

Vedci chcú najbližšie zistiť, ako ľudská strava vplýva na čajky a ich mláďatá.

