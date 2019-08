Zo Slovenska bude možné pozorovať padajúce meteory

Meteorický roj je možné pozorovať od poslednej dekády júla do polovice augusta.

4. aug 2019 o 9:03 SITA

BRATISLAVA. Slováci budú môcť začiatkom augusta na oblohe pozorovať divadlo, budú padať hviezdy.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Hucáková, počas maximálnej frekvencie „spadne“ nadránom 13. augusta na oblohe 45 až 60 meteorov za hodinu.

„Meteory sa pohybujú mimo atmosféry po rovnobežných dráhach a po vniknutí do zemskej atmosféry zhoria vo výškach nad 80 kilometrov. Pri pozorovaní zo Zeme vplyvom perspektívy zdanlivo vyletujú z jedného miesta na oblohe, ktoré leží v súhvezdí Perzea. Odtiaľ pochádza pomenovanie Perzeidy,“ vysvetlil Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV.



Meteorický roj môžeme pozorovať od poslednej dekády júla do polovice augusta, pričom jednotlivé meteory sa vyskytujú až do polovice septembra. Je pritom dôležité vedieť, že rozloženie meteorov okolo maxima je silne asymetrické.

Už desať dní pred maximom bude zvýšená frekvencia Perzeíd, po maxime však ich počet prudko klesá a už po troch dňoch budú viditeľné len jednotlivé kusy.

Doporučené obdobie na sledovanie "hviezdneho divadla" je preto od 5. augusta do 14. augusta.

„Pozorovanie v blízkosti maxima nadránom 13. augusta bude tento rok rušiť Mesiac, ktorý bude len dva dni pred splnom. Napriek tomu je frekvencia Perzeíd tak vysoká, že ich zaznamenáme aj pri svietiacom Mesiaci,“ dodal astronóm.