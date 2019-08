Japonci povolili vkladanie ľudských kmeňových buniek do zvierat

Japonská vláda po rokoch povolila kontroverznú štúdiu. Vo zvieratách chcú vypestovať ľudské orgány.

5. aug 2019 o 14:20 Denisa Koleničová

BRATISLAVA. Japonci prekročili etické hranice vedy, schválili ľudsko-zvieracie embryonálne experimenty. Chcú nájsť spôsob, ako vypestovať ľudské orgány vo zvieratách.

Výskum predstavuje nádej pre milióny ľudí, ktorí čakajú na transplantáciu orgánov.

Podľa webu ScienceAlert biológ Hiromicu Nakauči dostal od japonskej vlády oficiálne povolenie vložiť ľudské kmeňové bunky do embrya zvieraťa.

Experiment má prebiehať na geneticky upravených myšiach a potkanoch. Zvieratá, ktoré vedci použijú, budú špeciálne a ich telo nebude schopné si počas vývoja samo vytvoriť pankreas.

Ten by mal vzniknúť po zavedení ľudských kmeňových buniek, ktoré vedci vložia v skorých štádiách vývinu plodu zvieraťa. Následne chcú vedci zvieratá detailne pozorovať.

Okrem tvorby nového pankreasu budú sledovať aj tvorbu ostatných orgánov a celkový vývoj.

Experimenty na hlodavcoch by mali trvať minimálne dva roky. Ak prinesú výsledky, chcú vedci aplikovať ľudské kmeňové bunky aj do prasiat alebo oviec. Na to však budú musieť požiadať vládu opäť o povolenie.

Kontroverzný výskum

Výskum nemá len etické problémy týkajúce sa použitia embryí. Obavy vyvolávajú najmä pochyby, či vedci dokážu kontrolovať pohyb kmeňových buniek.

Kmeňové bunky sú základné bunky, ktoré majú schopnosť sa premeniť na mnoho rozličných typov. Vďaka tomu má telo schopnosť regenerácie alebo môže vytvárať jednotlivé tkanivá.

Stále nie je úplne jasné, kam sa ľudské bunky v tele po podaní dostanú a na aký bunkový typ sa po injekcii zmenia.

„Snažíme sa zabezpečiť, aby ľudské bunky prispievali iba k vytváraniu určitých orgánov,“ vysvetľuje Nakauči pre časopis Stanford Medicine Out There.

Ak zistia, že ľudské bunky menia mozog potkana, experimenty pozastavia. Je to jedna z podmienok vlády, ktorá má zabrániť tomu, aby vzniklo „humanizované“ zviera.

Nakauči si nemyslí, že by sa niečo také mohlo stať. Už minulý rok so svojimi kolegami v Stanforde vložili ľudské kmeňové bunky do embrya ovce. Tento hybrid bol zničený po 28 dňoch, avšak obsahoval len veľmi málo ľudských buniek – len asi jednu z desaťtisíc.

„Pri našej novej, cielenej generácii orgánov sa nemusíme báť integrácie ľudských buniek tam, kde ich nechceme,“ hovorí Nakauči.

Pestovanie ľudských orgánov vo zvieratách

Ak bude výskum úspešný, pôjde o veľký pokrok na poli medicíny. „Pestovanie“ ľudských orgánov vo zvieratách, predstavuje nádej pre pacientov, ktorí čakajú na transplatácie.

V Spojených štátoch amerických je na čakacej listine viac ako 116 000 pacientov. Podľa informácií z Ministerstva zdravotníctva, na Slovensku potrebuje transplantáciu 327 pacientov. Najviac, až 272 čaká na obličky.