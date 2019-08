Táto matematická rovnica rozhádala internet. Aj kalkulačky majú iné výsledky

Ľudia sa nevedia dohodnúť na riešení.

2. aug 2019 o 17:49 Matúš Beňo

Matematická rovnica, ktorú by zdanlivo mal vyriešiť žiak prvého stupňa základnej školy, rozdelila internet.(Zdroj: PIXABAY CC)

BRATISLAVA. Na prvý pohľad sa zdá, že ide o veľmi jednoduchú matematickú rovnicu, ktorú by mal zvládnuť žiak prvého stupňa základnej školy.

Vyzerá nasledovne: 8 ÷ 2(2 + 2) = ?

Aké je riešenie podľa vás?

Za niekoľko dní sa totiž z rovnice stala ďalšia matematická hádanka, ktorá rozhádala internet. Ľudia sa nevedia zhodnúť na správnom výsledku.

"Čokoľvek iné než šestnásť je absolútne nesprávne. Ľudia, ktorí hovoria šestnásť, by sa mali vrátiť do školy. Všetci ste mimo, je to sto!" tak znejú niektoré reakcie ľudí na internete.

Problémový zápis

Príčinou hádky o riešení rovnice je, že nikto presne nevie, aký je vlastne správny výsledok. Aj bežné kalkulačky majú s rovnicou problém a ukazujú rozdielne výsledky.

Problém rovnice spočíva v tom, že jej zadanie je veľmi nejasné.

To, čo rovnici chýba na správne vyriešenie, ktoré by sa zaobišlo bez zbytočných hádok, je niekoľko zátvoriek v zadaní navyše.