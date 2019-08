Klik: Google premrhá technológiu, z ktorej by iPhone spravil hit

Komentovaný prehľad technologických správ.

3. aug 2019 o 1:04 Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/5JVHTf1ox3sBamsP8O6gXV

V prehľade nájdete:

Google do ďalšej generácie svojich telefónov Pixel vloží miniaturizovaný radar

Problém naučiť stroje chápať ľudské emócie

Spotify sa takmer dostalo do zisku a podcastom sa darí

Apple predáva menej iPhonov, ale investori sú spokojní

Prehľad správ

Google do ďalšej generácie svojich telefónov Pixel vloží miniaturizovaný radar. Technológiu s názvom Soli ukázal Google ako koncept pred niekoľkými rokmi, no komerčne ju použije až v telefónoch rady Pixel 4 , ktoré na trh uvedie na jeseň.

Soli umožňuje telefónu vnímať pohyb vo svojom okolí. Znamená to, že ak máte mobil položený na stole, môžete nad obrazovkou spraviť gesto rukou a napríklad stlmiť zvonenie, či posunúť prehrávanú pesničku. Technológia by sa dala využiť aj pri aktivácii mobilu pomocou tváre.

Nový senzor môže byť pre mobily veľmi užitočná vec. Často sa totiž stáva, že nové schopnosti mobilov vnímať svet využijú tvorcovia ďalších aplikácií a postavia na novom senzore celkom novú kategóriu aplikácií či funkcionality.

Napríklad, keď sa mobily naučili snímať odtlačky prstu, otvorilo to cestu k rýchlym platbám.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/KnRbXWojW7c

Problém pre Google ale je, že Google nie je Apple. Ak by rovnaký senzor dal do mobilu Apple, dokázal by preň upraviť operačný systém a otvoriť možnosti pre vývojárov ďalších aplikácií. To isté môže samozrejme spraviť aj Google, no na rozdiel od Applu Google nepredáva stovky miliónov kusov svojich mobilov ročne.

Telefóny Pixel sa dostanú do zvláštnej pozície. Budú mať zaujímavú novú technológiu, ale keďže sa ich predáva málo, takmer nikto ju nebude využívať pre ďalšie aplikácie. Ak aj Google umožní tretím stranám Soli používať, vývojárom sa jednoducho neoplatí vytvárať aplikácie pre tak malý počet predaných zariadení.

Google si bude musieť vystačiť s vlastnými nápadmi, ako radar v telefóne využiť a to nebude takmer isto stačiť. Na Minority Report si ešte počkáme.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/PJqbivkm0Ms

(Google, MIT Tech Review)

Problém naučiť stroje chápať ľudské emócie. Výskumníci v novej štúdii poukazujú na to, že aktuálne technológie a prístup k strojovému učeniu ľudských emócií má niekoľko problémov. Keď sa snaží jeden človek vyhodnotiť, ako sa cíti niekto druhý, vníma veľa podnetov – výraz tváre, reč tela, vzťah k okoliu, tón reči a mnohé ďalšie. Bežne si to ani neuvedomujeme, koľko toho vnímame.

V oblasti rozoznávania emócií sa pohybujú malé startupy, ale aj veľké technologické firmy. Bežný prístup tréningu umelej inteligencie spočíva v tom, že dostane veľký dataset tvárí s výrazmi (fotky aj videá), ktoré majú priradenú emóciu a na tom sa učí. Aktuálne technológie sú teda obmedzené tým, čo môžu odčítať z tváre.

Štúdia, ktorá trvala dva roky sa pozrela na 1000 ďalších štúdií, a z výsledkov vyplýva, že firmy, ktoré dnes hovoria, že ich stroje rozumejú a vedia rozoznať ľudské emócie, sa mýlia a boli postavené na obmedzených databázach. Ak učíme stroje rozoznávať emócie podľa stereotypov a na nedostatočných dátach, nikdy nebudú dávať relevantné výsledky pre ľudí všetkých kultúr alebo etník. (MIT Technology Review)

Spotify má za sebou ďalší kvartál, kedy sa takmer dostalo do zisku. Za uplynulý štvrťrok vykázalo stratu tri milióny eur pri tržbách 1,6 miliardy eur. Počet predplatiteľov sa medziročne zdvihol takmer o tretinu na 108 miliónov. Službe pomáhajú rásť aj podcasty, ktoré postupne čoraz viac začleňuje do svojej aplikácie. Obsah zadarmo sa hodí vždy.

(Spotify)

Apple predáva menej iPhonov, ale investori sú spokojní. Tak by sa dali zhrnúť posledné kvartálne výsledky firmy. Tržby z iPhonov sa prepadli na 26 miliárd dolárov (z 29 miliárd v rovnakom období minulého roku), ale všetky ostatné biznisy firmy rástli.

Kľúčový pre spokojnosť investorov bol rast tržieb v oblasti služieb, ktorými Apple obsluhuje majiteľov zákazníkov. Sem patrí napríklad hudobné predplatné, ale aj poplatky za zvyšovanie cloudového úložiska.

V praxi sa Applu darí každý kvartál zvyšovať sumu, ktorú v priemere zaplatí každý používateľ iPhonu či iPadu.

Mimochodom, iPhone tvoril menej ako polovicu tržieb Applu prvý raz od roku 2012.

(Apple)

Správičky

Ako streamovacie platformy zmenili kiná. Analytik video stremovacích platforiem Matthew Ball napísal dôležitý text, v ktorom na číslach vysvetľuje, prečo neobstojí interpretácia, že ľudia sú unavení z filmových ság, teda konečných aj nekonečných pokračovaní. Dáta ukazujú, že do kín chodí stále menej ľudí a mladí v produktívnom veku prestávajú častejšie chodiť do kina. Majú oveľa viac možností ako pozerať kinohity doma. A keď sa už rozhodnú ísť do kina, bude to na film, okolo ktorého sa utvoril kultúrny moment (Avengers, Marvel, Pixar, Wtar Wars), lebo nechcú čakať. Aj preto budú tento rok opäť najziskovejšie filmy z overených štúdií ako pokračovania predošlých dielov. (REDEF)

Nintendo už predalo celosvetovo vyše 36 miliónov herných konzol Switch. Spoločnosti sa darilo a kvartálne výsledky boli pozitívne. Na jeseň príde lacnejšia verzia konzoly, a koncom leta má vyjsť upravený model s dlhšou výdržou batérie. Nintendo je so Switchom na ceste pokoriť rekord v počte predajov, ktorý interne drží legendárna konzola SNES. (The Verge)

Facebook chce vlastné TV zariadenie. Sociálna sieť sa obrátila na Netflix, Disney, HBO či Amazon a zaujímala sa o možnosti distribúcie streamovacích služieb prostredníctvom nového pripravovaného TV zariadenia. Facebooku ide primárne o zariadenie na videohovory, ktoré by využívalo funkcionalitu neslávneho produktu Portal, ktorý sociálna sieť uviedla na trh po sérií škandálov s únikmi dát. Portal má displej o veľkosti tabletu a vbudovanú kameru s krytkou. Facebook doteraz nezverejnil žiadne čísla o jeho predajnosti. Avšak nové zariadenie, ktoré interne zatiaľ nazývajú Catalina, by malo obsahovať aj aplikácie streamovacích platforiem a teoreticky aj otvoriť cestu potenciálnemu predaju televíznych reklám. (The Information)

Nasledovanejší hráč Fortnite opustil Twitch. Tyler “Ninja” Blevins je jedným z najznámejších hráčov, ktorý sa hrali hru Fortnite na streamovacej službe Amazonu - Twitch. Ninja však nečakane oznámil, že prechádza na platformu Mixer, ktorú v roku 2016 spustil Microsoft pod menom Beam. Po roku sa premenovala na Mixer. Služba mala problém sa uchytiť v konkurencii (Twitch, YouTube, Facebook Gaming...), no práve slávne meno môže pomôcť prilákať nových používateľov. (The Verge)

Reportér NBC Dylan Byers sa spýtal lídrov technologických firiem, aké knihy naposledy prečítali by odporúčali. Napríklad šéf Apple Tim Cook odporúča memoár zakladateľa firmy Nike s názvom Shoe Dog od autora Phila Knighta, a dodáva, že ide o najlepšiu biznisovú knihu tohto storočia. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg odporúča knihu The Last Days of Night od autora Grahama Moorea, v ktorej popisuje súboj Edisona a Teslu. (Celý zoznam - Byers Market)

