Českí vedci vyvrátili tridsať rokov starú teóriu o prenose boreliózy

Objav môže pomôcť pri vývoji vakcíny.

2. aug 2019 o 13:55 Denisa Koleničová

BRATISLAVA. Najrozšírenejšia teória o tom, ako sa baktéria boreliózy dostane z kliešťa na človeka, je pravdepodobne chybná.Lekári ju používali viac ako tridsať rokov.

Súvisiaci článok Slováci vyvinuli vlákno, ktoré odpudí kliešťov. Spravia z neho aj legíny Čítajte

Nový objav českých vedcov odhalil, že baktérie sa do tela dostávajú oveľa skôr, ako sa doteraz predpokladalo. Môže to pomôcť pri vývoji vakcíny proti chorobe.

Baktérie Borélie žijú v črevách približne jedného z piatich kliešťov na Slovensku. Podľa starej teórie z roku 1987 sa črevo kliešťa po prisatí na hostiteľa naplní krvou a baktérie preniknú cez sliznicu čreva do lymfy a postupne do slín.

Lekári boli dlho presvedčení, že práve sliny doručujú Borélie do ľudského tela.

Problém je, že ak nájdete infikovaného kliešťa a spravíte mu rozbor slín, žiadne baktérie Borélie sa vám nepodarí nájsť.

Ukázalo sa, že dáta starej štúdie boli skreslené. Počas experimentu z roku 1987 na kliešte aplikovali látku, ktorá ich donútila neprirodzeným spôsobom vylúčiť sliny. Vedci preto videli baktérie aj v slinách, kde sa za normálnych okolností nikdy neobjavia.

Zo žalúdka do hostiteľa

Českí parazitológovia sa rozhodli uznávaný americký model prenosu boreliózy spochybniť. Sliny jednoducho odignorovali.

„Vždy, keď sme sa pozreli do orgánov kliešťa nakazeného Boréliami, videli sme veľmi výrazný rozpor v ich výskyte v čreve a v slinných žľazách. Na rozdiel od slinných žliaz, črevo bolo vždy plné Borélií. Počas satia kliešťa bolo jasne vidieť, že baktérie z čreva miznú, teda prechádzajú do hostiteľa,“ vysvetľuje doktor Radek Šíma, hlavný autor štúdie publikovanej vo vedeckom časopise Infection and Immunity.