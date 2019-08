Dokážeme raz predpovedať zemetrasenia? Je tam veľa neznámych, vraví seizmológ

O San Andreas hovoril JOHN NABELEK.

1. aug 2019 o 17:30 Matúš Beňo

Začiatkom júla zasiahli Kaliforniu dve silné zemetrasenia, ktoré vzbudili obavy z príchodu ešte väčšieho. "To, že k zemetraseniam došlo, nie je také významné. Ide o normálnu udalosť," vysvetľuje v rozhovore pre SME americký seizmológ slovenského pôvodu JOHN NABELEK.

Profesor prišiel do Bratislavy prednášať o výskume nepálskeho zemetrasenia v roku 2015 a nadviazať spoluprácu so slovenskými výskumníkmi z Ústavu vied o Zemi SAV.

Ako vzniká zemetrasenie?

Skoro všetky vznikajú pri pnutí, ktoré spôsobuje pohyb tektonickych platní. Poznáme však viacero druhov a typov zemetrasení. Keď sa pozriete na svet, tak takmer všetky vznikajú na hraniciach jednej a druhej platne.

Tak je to aj v prípade Kalifornie, v ktorej sa nachádza zlom San Andreas a pri ňom ďalšie paralelné zlomy, kde tiež prebieha pohyb medzi Amerikou a Tichým oceánom.

Spomenuli ste viacero druhov zemetrasení. O aké ide?

Otrasy môžu byť spôsobené sopečnou činnosťou, ale aj človekom, napríklad hlbinným čerpaním. Potom poznáme predtrasy, menšie zemetrasenia, ktoré predchádzajú hlavnému zemetraseniu, po ktorom zas môžu prísť menšie dotrasy.

Tie vznikajú na miestach, kde sa šírenie hlavného otrasu zastaví, no nahromadí sa v nich energia. Lenže takto ich rozdeliť je možné až po tom, čo sa všetky odohrajú. Neviete vždy, že ide o predtrasy. Často sa stáva, že prídu malé zemetrasenia a nič nespôsobia.

Predznamenávajú predtrasy väčšie zemetrasenia?

Nie je to vždy pravidlom. Aj na to si treba dávať pozor. Ak poviete, že tu sa niečo bude diať a na tom základe evakuujete tisíce ľudí, no nakoniec sa nič neudejete, skončíte. Pri štáte Oregon je v mori veľký zlom. Tam náš výskum ukazuje častejšie predtrasy, ktoré hlavný otras naznačujú. Ide to jednoduchšie, pretože tam je zemská kôra oveľa tenšia.

Budete niekedy vedieť predpovedať zemetrasenia?

Pri zemetraseniach hovoríme o veľmi veľa neznámych. Ak vieme predpovedať niečo, tak iba kedy na časovej škále desaťročí či storočí dôjde k zemetraseniam.