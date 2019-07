Amazonský dažďový les získava dôležitú živinu z požiarov v Afrike

Fosfor je dôležitý pre rast lesa.

31. júl 2019 o 21:16 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Najväčšie dažďové lesy na svete získavajú veľmi dôležitú živinu pre svoj rast z prekvapivého zdroja.

Podstatná časť fosforu, ktorý v Amazónii funguje ako hnojivo, pochádza z dymu z požiarov v Afrike. Cez Atlantický oceán ho prenáša vzduch, ukazuje štúdia v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

K nečakanému výsledku vedci dospeli, keď analyzovali častice zachytené vo vzdušných filtroch na pohorí vo Francúzskej Guayane. Chceli zistiť, aký veľký vplyv na rast amazonského dažďového lesa má fosfor prenášaný z Afriky.

Doteraz sa totiž predpokladalo, že fosfor sa dostáva do Amazónie v prachu zo Sahary, ktorý cez Atlantický oceán prenesú vetry.

Súvisiaci článok Natočili amazonský kmeň, ktorý nikdy nemal kontakt so svetom Čítajte

Výsledky spojili so satelitnými meraniami, ktoré ukazovali putovanie dymu z Afriky.

Dym pochádzal z prírodných požiarov, z vypaľovania dreva v rámci odlesňovania, či z priemyselného spaľovania.

Vedci si v údajoch všimli, že veľké množstvá fosforu vo filtroch sedeli práve s časom, keď k juhoamerickému pobrežiu došiel dym.

"Naše zistenia ukazujú, že emisie zo spaľovania biomasy v Afrike sú pre amazonské ekosystémy potenciálne dôležitejším zdrojom fosforu než prach," píše v tlačovej správe hlavná autorka výskumu Cassandra Gastonová z americkej Univerzity v Miami.

Najviac fosforu sa do Amazónie dostáva na jar, keď je prúdenie vzduchu najsilnejšie, najmenej sa prenáša na jeseň.

Fosfor má podľa vedcov potenciál dostať sa aj do tropickej časti Atlantického oceánu, ale aj Južného oceánu, ktorý obklopuje Antarktídu. V oboch môže podnietiť rast morského rastlinného planktónu ako rias a siníc, ktorými sa živia mnohé živočíchy.

DOI: 10.1073/pnas.1906091116