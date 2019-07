Záhadný rádioaktívny oblak mohol uniknúť z neslávneho ruského zariadenia

Za únik vinili aj stratený satelit.

30. júl 2019 o 15:37 Matúš Beňo

Varovná tabuľa vyzývajúca ľudí, aby nevstupovali do mesta Oziorsk neďaleko závodu Majak na spracovanie jadrového odpadu.(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA. Verejnosť si ho ani nevšimla, a pritom išlo o najzávažnejší únik radiácie od havárie v jadrovej elektrárni Fukušima 1 v roku 2011.

Počas jesene v roku 2017 sa nad časťami Európy a Ruska vznášal oblak s rádioaktívnym prvkom ruténium-106. Našťastie hladiny radiácie pre Európanov nepredstavovali hrozbu.

Určenie zdroja radiácie sťažovalo, že krajiny a jadrové zariadenia dlho odmietali zodpovednosť.

Vinníka teraz zrejme našiel medzinárodný tím vedcov, ktorí svoje zistenia uverejniliv časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Rusko odmieta zodpovednosť

Krátko po záhadnom úniku francúzsky Inštitút pre ochranu pred radiáciou a nukleárnu bezpečnosť naznačil, kde hľadať vinníka.

Stopy viedli k ruskému závodu na spracovanie jadrového paliva Majak na juhu pohoria Ural pri hraniciach s Kazachstanom.

Ruské úrady však odmietli prevziať zodpovednosť a k úniku sa nepriznali.

Tvrdili, že v pôde v okolí zariadenia nič nenamerali.