Klik: Prichádza jediná vec, ktorej sa bojí Facebook, Google aj Amazon

Komentovaný prehľad technologických správ.

27. júl 2019 o 1:22 Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/5lrQgesRJYFHX3mGlCIpJs

Prehľad správ

Európska komisia začala skúmať, či Amazon nezneužíva svoje postavenie na trhu. Európski úradníci sa pozerajú na to, či Amazon nezneužíva dizajn a dáta zo svojho obchodu na to, aby znevýhodnil svojich konkurentov.

Amazon predáva popri výrobkoch dodávateľov aj výrobky vlastnej značky. Európska komisia teraz skúma, či firma nevyužíva dáta o predajoch na to, aby pomohla vlastným výrobkom a umiestnila ich do prominentného miesta, ktorému sa hovorí "buy box". V praxi je to priestor, ktorý Amazon zobrazuje počas nákupu a umiestňuje doň ďalšiu ponuku produktov.

Okrem Európskej komisie rozbehlo vlastné protimonopolné šetrenie aj americké ministerstvo spravodlivosti. Nemenovalo žiadne konkrétne firmy, ale skúma oblasť sociálnych sietí, vyhľadávania a online nákupov. V preklade Facebook, Google a Amazon. Vyšetrovanie nie je obmedzené na konkrétnu praktiku, ale má skúmať celkový obraz na trhu.

Protimonopolné sondy sú pre veľké technologické firmy asi poslednou vážnou a realistickou hrozbou zo strany štátu. Ak by štát dokázal, že jedna z firiem je v praxi monopol a zneužíva postavenie na trhu, môže výrazne zasiahnuť do jej podnikania nielen pokutami, ale aj tým, že by zmenil spôsob, akým firmy fungujú. Môže napríklad prinútiť firmu predať časť svojho biznisu.

(Reuters, Verge, MIT Tech Review)

Elektrické bicykle pokračovanie

Po minulotýždňovej debate o elektrických bicykloch sa nám ozvalo niekoľko poslucháčov s tým, že v zahraničí pekne funguje súkromný systém podpory pre elektrické bicykle. Firmy ponúkajú zamestnancom možnosť používať a postupne splácať elektrický bicykel z každej výplaty. Viac v podcaste.

Ako chce mať vláda v Kazachstane kontrolu nad internetom. V stredu 17. júla 2019 sa začala všetkým používateľom v Kazachstane zobrazovať správa, aby si nainštalovali nový bezpečnostný certifikát, inak sa nedostanú na danú stránku. Tento certifikát bol vydaný ministerstvom digitálneho vývoja, inovácií a letectva.

Miestni prevádzkovatelia internetového pripojenia boli nútení vyžadovať tento certfikát od zákazníkov. Keď si ho používateľ nainštaloval, umožnil vlastníkovi certifikátu (vláde) čítať inak zabezpečenú komunikáciu, teda pozerať si obsah. O podobný krok sa na prelome rokov 2015 a 2016 už raz kazašský režim pokúsil, ale vtedy to nevyšlo.

Ide o druhý pokus, a pravdepodobne viac premyslený. Aktuálne je na stole otázka, ako sa k tomu postavia internetové prehliadače ako Chrome, Firefox a ďalšie, či budú takýto certifikát blokovať a chrániť súkromie svojich používateľov, alebo sa budú na tomto počine spolupodieľať.

(MIT Technology Review, BBC News)

Správičky

Novým šéfom Apple by mohol byť človek, ktorý pracuje na rovnakej pozícii ako pracoval Tim Cook predtým, než sa stal jednotkou. Meno Jeffa Williamsa sa skloňuje v kuloároch ako možného nástupcu Cooka, okrem iných zodpovedností má po odchode Jonyho Iva dohľad nad dizajnovým štúdiom. (Bloomberg)

Niektorí farmári zarábajú viac na Youtube než na farmárčení. Magazín Bloomberg priniesol profily niekoľkých farmárov, ktorí začali natáčať videá o svojej práci, alebo bojovať online za lepšie podmienky farmárov. Dosiahli taký úspech, že aktuálne príjmy z Youtubu prevyšujú tržby z farmárčenia. Poznámka redakcie pod čiarou: Kto bude farmárčiť, keď sa budú všetci živiť ako Youtuberi? (Bloomberg)

Aké medicínskej pokroky prinášajú technológie? Niektoré sú menej nápadné – náramok vám zavibruje na ruke, aby ste sa zdvihli a išli sa prejsť (aj veda potvrdzuje, že raz za hodinu sa zdvihnúť od kancelárskeho stola je zdraviu prospešné), z iných si výrobcovia robia reklamu, ako napríklad meranie EKG na Apple hodinkách. Napriek tomu zdravotné merania ako EKG neboli tak ľahko dostupné širokej populácii dovtedy. MIT Technology Review prinieslo príbeh používateľa, ktorého vďaka meraniu z hodiniek dokázal doktor rýchlo diagnostikovať, keď sa necítil dobre. Je to len jeden z príkladov a Apple nie je jediná firma, ktorá sa začína viac pozerať na technologické inovácie v zdravotníctve. (MIT Technology Review)

Magazín The Verge sa pozrel na to, ako sa podcasty stali takými populárnymi ako sú dnes.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/DvisTHAvaIE

Netflix, rovnako ako Apple, Spotify alebo New York Times, predstavil v Indii zlacnené predplatné. Ide o mobilné predplatné, ktoré stojí tretinovú sumu. Tým sa stalo predplatné videostreamovacej služby lacnejšie než najväčšia lokálna konkurencia (Hotstar). Ako zareagujú Indovia sa dozvieme pri najbližších kvartálnych výsledkoch. (TechCrunch)

Sonos + Ikea = Symfonisk. Spoločnosti uzatvorili partnerstvo a od augusta začne Ikea predávať reproduktory Symfonisk, ktoré obsajú reproduktory Sonos. Jeden je klasický reproduktor, druhý vyzerá ako lampa. Podľa recenzií majú kvalitný zvuk za nízku cenu. (The Verge)

Kvartálne výsledky

Alphabet , materská spoločnosť Google, má za sebou úspešný kvartál, rástol cloudový biznis a predaj telefónov Pixel sa medziročne zdvojnásobil. (Alphabet)

, materská spoločnosť Google, má za sebou úspešný kvartál, rástol cloudový biznis a predaj telefónov Pixel sa medziročne zdvojnásobil. (Alphabet) Amazon mierne prekonal očakávania. Cloudový biznis stále rastie, ale prvýkrát menej ako v predchádzajúcom období. Rástli najmä príjmy z predplatiteľských služieb a reklamy. (Amazon)

Apple kúpi modemový biznis Intelu pre smartfóny za jednu miliardu. Cieľom má byť urýchlenie 5G vývoja v rámci firmy, Apple tým získa aj dôležité patenty. (Bloomberg)

