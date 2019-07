Microsoftu unikla nová podoba ponuky Štart. Vynechali neobľúbenú črtu

Testeri mali vývojársku verziu systému.

25. júl 2019 o 14:16 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Spoločnosť Microsoft nechtiac odhalila nový vzhľad ponuky Štart pre Windows.

Upravená podoba sa objavila v testovacej verzii systému. Tá sa dočasne dostala von medzi ľudí vďaka vnútornej chybe spoločnosti pri vypúšťaní vývojárskych nástrojov pre testerov.

Spoločnosť podľa webu The Verge únik potvrdila a následne testovaciu verziu s upraveným Štartom stiahla.

Používateľov však stihla prekvapiť výrazná zmena v ponuke Štart. Nezobrazovala živé dlaždice s aplikáciami tak, ako súčasná verzia operačného systému. Namiesto nich sa v Štarte nachádzali obyčajné ikony.

Vo vrchnej časti ponuky v testovacej verzii bolo aj vyhľadávacie pole a riadok s odporúčanými aplikáciami.

Samotné používateľské rozhranie zrejme ešte nebolo dokončené, išlo pravdepodobne o prvé pokusy s dizajnom ponuky.

Vývojárska verzia bola určená iba pre interné použitie v Microsofte. Zatiaľ nie je potvrdené, či budúce verzie Windows 10 alebo iné systémy túto funkciu dostanú, prípadne v akej podobe.

O tom, že spoločnosť by sa neobľúbených živých dlaždíc v Štarte mohla zbaviť, sa špekuluje už dlhšie. Podľa webu Windows Central by sa vynovená ponuka mohla dostať do pripravovaného odľahčeného systému Windows Lite, ktorý by mal mať klasické statické ikony.