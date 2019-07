Zoom: Praľudia sa do Európy dostali oveľa skôr, ako sme si mysleli

Týždenný podcast o novinkách vo svete vedy.

24. júl 2019 o 8:00 Tomáš Prokopčák, Michal Maťovčík, Renáta Zelná, Matúš Beňo

Ak neviete, ako rozprávať o vede, poviete čosi o prepisovaní učebníc. Akoby učebnice vlastne tak trochu neprepisovali všetky objavy. Ale teda keď už sme pri tom: kedysi sme hovorievali, že moderní ľudia sa vybrali z Afriky niekedy pred 60- až 80-tisíc rokmi.

Dnes tak trochu tušíme, že to nie je pravda. A zrejme sa teda z Afriky vydali do zvyšku svet viackrát. Napríklad už pred viac ako 200-tisíc rokmi, len sa im akosi nepodarilo prežiť.

Lepšie životy by však mohli mať pacienti s vírusom HIV. Vedcom sa totiž podaril veľký prelom v liečbe

Tento týždeň v podcaste ZOOM zistíme, ako sucho pomohlo archeológom, ako sa skomplikoval príbeh okolo našich prapredkov i aká veľká vec sa udiala v medicíne.

Krátke správy z vedy

Boj proti následkom zmeny klímy môže byť drahý a ak sa zvolí nesprávny postup, takéto akcie môžu dokonca spôsobiť viac problémov ako riešení. Nový výskum ale ukázal, že klimatická zmena je väčším rizikom pre globálny rozvoj ako takéto nepremyslené akcie.

Ak by sme raz chceli teraformovať Mars a spraviť z neho obývateľnú planétu, mohol by nám pomôcť aerogél, ktorý by na červenej planéte regionálne kopíroval skleníkový efekt. Predstavte si to teda ako akési habitaty obklopené práve takouto vrstvou materiálu.

Viac ako polovicu aktívnych sopiek na našej planéte poriadne nesledujeme. Vedci teraz navrhli nový spôsob, ako tieto vulkány potenciálne nebezpečné aj pre ľudí monitorovať: a pomôcť by mohla umelá inteligencia. Sledovala by satelitné zábery a pomáhala s varovaním ľudí.

Nové merania Hubblovej konštanty záhadu okolo rozpínania sa kozmu nezmenšujú, skôr naopak. Aj nové meranie naznačuje, že priestor medzi galaxiami sa naťahuje rýchlejšie, ako naše vedecké modely predpokladajú.

