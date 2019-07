Nový návrh lietadla od Airbusu vyzerá ako obrovský kovový vták

Stroj má vejárovitý chvost.

23. júl 2019 o 11:46 Matúš Beňo

Návrh lietadla Bird of Prey spoločnosti Airbus. Bude mať ohnuté špičky krídel so samostatne ovládaným "perím". (Zdroj: Airbus)

BRATISLAVA. Letecká spoločnosť Airbus predstavila nový návrh lietadla, ktoré sa inšpiruje prirodzeným tvarom vtákov.

Krídla stroja pomenovaného Bird of Prey (Dravý vták, pozn. red.) sú prehnuté a zakončené rozvetvenými lištami, ktoré pripomínajú vtáčie perie. V podobnom duchu sa nesie aj vejárovitý chvost lietadla.

Spoločnosť ukázala koncept lietadla na leteckej šou vo Veľkej Británii.

Navrhovaný stroj by poháňal hybridný elektrický systém so štyrmi vrtuľami, ktorý by spálil o tridsať až päťdesiat percent menej leteckého paliva.

Lietadlo Bird of Prey by nebolo určené na diaľkovú prepravu, ale regionálnu. Previezlo by najviac osemdesiat pasažierov, dolet by mal byť 1500 kilometrov.

Airbus nemá v pláne stroj v skutočnosti vyrábať. Cieľom návrhu je podnietiť ďalšiu generáciu inžinierov pracovať v leteckom priemysle a vytvoriť jedinečné návrhy.

Každé jedno "pierko" na špičkách krídel by sa dalo ovládať samostatne, čo má poskytnúť lepšie letové vlastnosti. Namiesto tradičného vertikálneho chvostu by bol vejárovitý, ktorého úlohou je obmedziť odporovú silu pri lietaní.

Spoločnosť sa pri návrhu inšpirovala prírodou, hlavne leteckými vlastnosťami dravých vtákov.

"Jednou z priorít celého priemyslu je spraviť lietanie oveľa udržateľnejším - teda čistejším, šetrnejším k prírode a tichším než kedykoľvek predtým," vysvetľuje v tlačovej správe vrcholový manažér Airbusu Martin Aston.