Zomrel bývalý letový riaditeľ NASA Christopher Kraft

Kraft sa podieľal na vesmírnych programoch Mercury, Gemini či Apollo.

23. júl 2019 o 7:03 ČTK

WASHINGTON. Vo veku 95 rokov zomrel v pondelok v Houstone bývalý letový riaditeľ americkej Národnej agentúry pre letectvo a vesmír (NASA) Christopher Kraft.

Informovala o tom agentúra AP. Kraft sa podieľal na vesmírnych programoch Mercury, Gemini či Apollo.

Spojené štáty prišli úmrtím Krafta, ktorý vytvoril koncept riadenia kozmických letov, o "národný poklad", uviedla vo vyhlásení NASA.

"Chris bol jedným z najdôležitejších členov tímu, ktorý pomohol nášmu národu dostať ľudí do vesmíru a na Mesiac," uviedol šéf NASA Jim Bridenstine.

Kraft pracoval pre NASA od roku 1958. Podieľal sa na všetkých programoch až do odchodu do dôchodku v roku 1982 - okrem programov Mercury, Gemini a Apollo pracoval tiež na programe americkej orbitálnej stanice Skylab, spoločnom projekte so Sovietskym zväzom Apollo-Sojuz a v začiatkoch aj na programe raketoplánov.

Kraft zomrel len krátko po tom, čo si Spojené štáty a celý svet pripomenuli 50. výročie pristátia prvého človeka na Mesiaci z 20. júla 1969.