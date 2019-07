Klik: Mal by vám Pellegrini prispieť na elektrický bicykel?

Komentovaný prehľad technologických správ.

20. júl 2019 o 0:06 Matej Ohrablo, Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/15mWD351ElPyD4ZU3gQ9uM

Čo všetko si môžete v prehľade prečítať

Mal by nám štát dotovať elektrické bicykle?

Neuralink a príchod cyberpunkovej budúcnosti

V Bulharsku odhalili najväčší únik dát na Balkáne

Odoberajte Klik newsletter - týždenný technologický výber správ Každú sobotu ráno výber najdôležitejších technologických správ týždňa e-mailom. Prihláste sa zadarmo na odber newslettra: sme.sk/klikmail

Mal by nám štát dotovať elektrické bicykle? Ak sa nad tým zamyslíte a zachováte logiku dnes používaných argumentov, pravdepodobne áno. Viacero štátov sveta dnes dotuje (buď priamo alebo cez daňové úľavy) kúpu elektrických vozidiel. Medzi hlavné argumenty pre dotácie patrí:

Elektrické autá pomáhajú znížiť emisie, čím pomáhajú znižovať dopad dopravy na zdravie obyvateľvo miest a svetovú klímu.

Elektrické autá sú na trhu krátko. Sú preto drahé a potrebujú podporu, aby sa ako priemysel rozbehli a priniesli novú konkurenciu a inovácie.

Oba argumenty platia rovnako, alebo prinajmenšom ešte viac pre elektrické bicykle. Elektrický bicykel pomôže klíme, kvalite ovdušia aj doprave rádovo viac ako elektrické auto.

Elektrické bicykle sú tiež pomerne nová technológia, ktorá za sebou nemá veľké automobilky, a na rozvoj, ktorý by priniesol zníženie cien potrebuje ďalšie investície a kritickú masu používateľov.

Elektrické bicykle by dokázali spokojne nahradiť väčšinu automobilovej dopravy. Podstatná časť denného dochádzania za prácou či vzdelaním prebieha pod vzdialenosť 10 kilometrov. Elektrický bicykel by túto vzdialenosť s dobrou infraštruktúrou zvládol rovnako rýchlo ako auto a majiteľ by sa ani nestihol spotiť.

Ak nám nevadia dotácie na elektrické autá, mali by sme chcieť aj dotácie na elektrické bicykle (posielame tip na úrad vlády).

Mimochodom, ak vás bavia nové trendy v takzvanej mikromobilite (elektrické kolobežky, zdieľané bicykle a podobne), odporúčame podcast Micromobility.

(Outside, Forbes)

Temná budúcnosť z depresívnych sci-fi knižiek sa začala tento týždeň. Firma Neuralink (Elon Musk je jedným z hlavných investorov) ukázala prototyp svojho implantátu, ktorý má slúžiť na prepojenie ľudskej mysle so strojmi.

Ide o skorú verziu zariadenia, ktoré ešte netestovali na ľuďoch. Keďže Elon Musk je Elon Musk, na prezentácii sa preriekol a povedal, že zariadenie už testovali na primátoch, ktorí pomocou neho ovládali počítač.

Nové čipy má do mozgu dobrovoľníkov implantovať stroj, ktorý web Verge opísal ako "mix mikroskopu a šijacieho stroja". Hlavnou výhodou oproti iným zariadeniam, ktoré odčítavali signály z ľudského mozgu je, že vlákna čipov Neuralinku, ktoré prenikajú k tkanivu sú ohybné. Na rozdiel od doterajších neohybných ihiel by teoreticky mohli fungovať aj v mozgu fyzicky aktívneho človeka.

V prvom kroku majú čipy slúžiť paralyzovaným ľuďom, ktorý by vďaka nim mohli získať schopnosť ovládať počítač, a teda aj komunikovať so svojim okolím. Nasledujúci vývoj je nateraz nejasný. Musk ale hovorí o prepojení ľudskej mysle priamo na digitálne zdroje a umelú inteligenciu. Zatiaľ ale nie je jasné, koľko a akých signálov by Neuralink dokázal z ľudského mozgu odčítať.

Technológii bude ešte roky trvať, kým bude komerčne dostupné. Musk tvrdí, že v polovici budúceho roka chcú zariadenia testovať na ľudských dobrovoľníkoch, no vzťah Muska a časových záväzkov je prinajlepšom napätý.

(Primár.sme.sk, NY Times, Verge)

V Bulharsku odhalili najväčší únik dát na Balkáne. Za hackom stojí (aktuálne už sedí) 20-ročný pracovník kyberbezpečnostnej firmy – Kristiyan Boykov, zadržali ho v utorok a čelí 8 rokom väzenia. V krajine sa dlho hovorí o laxnom prístupe k ochrane dát v štátnych inštitúciách a Boykov ukázal, že je to naozaj tak.

Na získanie údajov miliónov ľudí z úradnej databázy využil jednoduchú hackerskú metódu zvanú SQJ injection (bezpečnostná chyba založená na možnosti manipulovať s dátami v databáze bez nutnosti vlastníctva legitímnych prístupových údajov). Následne tieto údaje (21 gigabajtov) poslal viacerým médiám v krajine a označil kyberbezpečnosť štátu za paródiu.

Vo výstupe v parlamente sa občanom za únik ospravedlnil premiér Boyko Borissov a vyzdvihol schopnosti zadržaného páchateľa. Dodal, že ľudia s takýmto talentom na úrovni čarodejníka by mali pracovať pre krajinu. Experti však reagovali, že hackerský útok nebol sofistikovaný a rýchle dolapenie útočníka dokonca svedčí o tom, že svoje stopy zle zakryl.

Bulharská daňová agentúra, z ktorej dáta unikli čelí pokute 20 miliónov eur, keďže medzi uniknutými dátami boli aj citlivé údaje o občanoch – príjmy, daňové priznania, zdravotné informácie, pôžičky. Podobné príbehy by mali slúžiť na to, aby sa bezpečnosť digitálnych údajov v štátnych inštitúciách brala veľmi vážne.

(MIT Technology Review, Reuters, NY Times)

Vyvíjajú čip, ktorý bude meniť kódovanie. Čip Morpheus vyvíja profesor Todd Austin z Univerzity v Michigane. Princíp šifrovania je založený na opakovanom randomizovaní časti kódu. Veľmi zjednodušene to znamená, že kód na čipe alebo jeho časť sa každých 50 milisekúnd zmení a hacker nemá čas prísť na šifru a rozlúsknuť ju.

(MIT Technology Review)

Správičky

Nová štúdia, ktorá sa pozrela na viac ako 20-tisíc pornografických stránok zistila, že Facebook a Google používateľov sledujú na nich, aj keď majú zapnutý inkognito režim. Iba 17 percent zo stránok používa šifrovanie, čo vo výsledku znamená, že raz príde správa o tom, ako niekto hackol pornografické weby a má aj zoznam ich návštevníkov. (New York Times)

Amazon má za sebou doteraz najväčší a najúspešnejší Prime Day. Zákazníci Amazonu nakupovali veľa – viac ako 100-tisíc laptopov, 200-tisíc TV, 300-tisíc slúchadiel, 600-tisíc domácich čistiacich prostriedkov a viac ako milión detských hračiek. (Business Insider)

Apple chce exkluzívne podcasty pre Apple podcasty. Spoločnosť aktuálne obchádza tvorcov a snaží sa s nimi podpísať zmluvy, aby ich podcast bol exkluzívne len na Apple. Podľa odborníkov má ísť čiastočne o obranný krok voči Spotify a podobným platformám, ktoré ukrajujú z dominancie Apple podcastov. A jedným z dôvodov má byť aj nový biznis model, ktorým chce firma spostredkovať majiteľom ich zariadení viac obsahu. (Bloomberg)

Nomináciám Emmy opäť kraľovalo HBO s 137 zápismi, z toho Game of Thrones získalo rekordných 32. Na druhom mieste je Netflix so 117 nomináciami, ďalej televízia NBC z 58 a ďalej Amazon so 47 nomináciami. Len pred desiatimi rokmi dominovali cenám americké televízie, teraz sú to najmä veľké video streamovacie platformy. (Variety)

Neexistujú zdravotné bezpečnostné riziká 5G sietí. Celý výmysel ohľadom problému bezdrôtových sietí vznikol z jednej štúdie výskumníka, ktorý jediným grafom a jeho mylnou interpretáciou ovplyvnil vnímanie mnohých ďalších. Ide o fascinujúci príbeh technologického hoaxu. (New York Times)

Prečo si ešte nekupovať 5G mobil. Reportérka Wall Street Journal testovala 5G siete štyroch amerických operátorov v štyroch amerických mestách a natočila o tom krátku, ale veľmi výstižnú reportáž. A vysvetlila, prečo sa jej telefón pri testovaní prehrieval a vypínal. 5G prichádza a život s ním bude rýchlejší, ale ešte si musíme počkať. (Wall Street Journal)

Livestream videám na internete stále dominuje Twitch, ktorý vlastní Amazon. Ak ste nevedeli, ako veľmi dominuje, teda ako dlho pozerajú používatelia videá na Twitchi naživo, tak je to takmer 4-krát viac ako na YouTube. Na Twitchi samozrejme dominovalo pozeranie naživo hry Fortnite. (TechCrunch)

Americký Fobers priniesol veľký profil českého miliardára a zakladateľa antivírusového softvéru Avast Pavla Baudiša, založil ho v roku 1988. (Forbes)

Kvartálne výsledky:

Netflix nemal dobrý kvartál , firma sa netrafila do odhadov a už niekoľko dní sa po sociálnych sieťach rozpráva, kde je problém. Podľa analytika Matthew Balla je príliš skoro situáciu jednoznačne vyhodnotiť, treba si počkať na ďalší kvartál. (The Verge)

, firma sa netrafila do odhadov a už niekoľko dní sa po sociálnych sieťach rozpráva, kde je problém. Podľa analytika Matthew Balla je príliš skoro situáciu jednoznačne vyhodnotiť, treba si počkať na ďalší kvartál. (The Verge) Microsoft mal rekordne dobrý kvartál , darilo sa najmä cloudovému biznisu. (Microsoft)

, darilo sa najmä cloudovému biznisu. (Microsoft) eBay mal tiež dobrý kvartál , počet nakupujúcich zvýšili o 4 percentá. (ZDNet)

, počet nakupujúcich zvýšili o 4 percentá. (ZDNet) Aj IBM zverejnilo kvartálne výsledky, ale žiadne veľké prekvapenie sa podľa očakávaní nedialo. (CNBC)

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na klik@sme.sk, prípadne do skupiny na Facebooku. Môžete nás tiež podporiť kúpou predplatného.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na odkaze podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Rozhovory ZKH je diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Zoom je denný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý deň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami.

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.