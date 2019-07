Veľké myšlienky podané prístupne, alebo ako fyziku vysvetliť cez komiks

S týmito knihami chybu neurobíte.

24. júl 2019 o 18:59 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Čo keby ste plávali v bazéne s vyhoreným jadrovým palivom? Ako krajina udržuje vodu? Ako to, že úsmevy rybárov nemiznú, no ich úlovky sú stále menšie a menšie?

Hneď po dlhých zimných večeroch je leto ideálnym obdobím, ktoré sa dá stráviť aj zaujímavým čítaním napríklad pri kúpaní či počas cestovania na dovolenku. Prinášame výber vedeckých kníh, ktoré stoja za to.

Uvedené tipy sú dostupné v kníhkupectvách, prípadne cez internet. Do zoznamu sme pridali aj zopár kníh, ktoré zatiaľ vyšli iba v anglickom jazyku. Témou či spracovaním však napriek tomu stoja za pozornosť.

Erik Baláž - Stratená voda

Voda znamená život. Nik s ňou nezaobchádza šetrnejšie ako príroda sama. Inšpirujme sa.

Súvisiaci článok Aké knihy čítať, ak vás zaujíma veda? Odporúčajú slovenskí vedci Čítajte

Tak znie podtitul útlej knihy-eseje, v ktorej ekológ a aktivista Erik Baláž ponúka jednoduchý a zrozumiteľný prepojený pohľad na úlohu vody v krajine a celej prírody.

Vychádza v nej z vlastných skúseností a potuliek krajinou.

Vysvetľuje, ako voda v riekach a potokoch preteká krajinou, ako ju formuje, ako ju prirodzené lesy či iné miesta zachytávajú, ako podporuje rozmanitý život.

A hlavne, ako človek vplýva a niekedy ničí toto prírodné bohatstvo či už rúbaním dôležitých lesov, upravovaním tokov riek pomocou betónu či stavaním priehrad, a ďalších činností.

Randall Munroe - Čo keby

Randall Munroe je inžinier, vedecký teoretik a bývalý pracovník NASA. Od malička mal rád novinové komiksy, čo sa prejavilo v jeho webovom komikse XKCD, ktorý je štylizovaný do paličkovej kresby a ktorý sa dotýka vedy, technológií, matematiky, filozofie, popkultúry, fyziky či lásky.

Okrem komiksu Munroe má ešte blog What If?, na ktorom ponúka "seriózne vedecké odpovede na absurdné hypotetické otázky". Čo keby ste plávali v bazéne s vyhoreným jadrovým palivom? Čo keby ste pálkou odpálili loptičku letiacu takmer rýchlosťou svetla?

Všetky odpovede dopĺňajú sympatické komiksy nakreslené typickým štýlom XKCD. Kniha Čo keby? obsahuje jednak výber z odpovedí, ktoré už boli zverejnené na blogu, ale aj devätnásť celkom nových.

Táto kniha je vynikajúcim čítaním, pretože kombinuje snahu zodpovedne vysvetliť aj tú najbláznivejšiu myšlienku a autorov jedinečný zmysel pre humor.

Randall Munroe - Veľký vysvetľovač

Ak by ste sa po Čo keby? nevedeli nabažiť autorovým štýlom, prečítajte si aj voľné pokračovanie.

Vo Veľkom vysvetlovači Munroe ponúka opäť svoj nezameniteľný humor a štýl, ktorými tentokrát vysvetľuje polopatisticky najbežnejšími slovami všetko možné - od rádiových skríň na zohrievanie jedla (teda mikrovlniek), cez spoločný vesmírny dom (Medzinárodnú vesmírnu stanicu), až po vaky so všeličím možným vo vašom vnútri (ľudské orgány).

Dozviete sa, ako jednotlivé veci fungujú, z čoho pozostávajú, ktoré veci v nich nemajú byť, ako by svet vyzeral bez nich a mnoho ďalšieho. Veľký vysvetľovač dokreslujú celostranové detailné maľby.

Elizabeth Kolbert - Šieste vymieranie

Na Zemi za uplynulých 500 miliónov rokov prebehlo päť veľkých hromadných vymieraní, pri ktorých sa rozmanitosť biologických druhov dramaticky prepadla. Päť nemusí byť konečné číslo. Vedci už hovoria o šiestom, ktoré môže byť zatiaľ najničivejšie.

Súvisiaci článok Osem tipov, ako odhaliť dobré písanie (a čítanie) nielen o vede Čítajte

A nemôže zaň nik iný, než človek so svojou činnosťou, ktorou ovplyvňuje celú planétu.

Príbeh šiesteho vymierania rozpráva Elizabeth Kolbertová formou zápiskov z terénu od vlastnej záhrady, cez odľahlý dažďový prales, Andy, Veľkú koralovú bariéru, až po zoologické záhrady. Rozpráva sa s vedcami, sprievodcami a ďalšími výskumníkmi.

Uvádza príklady, ako človek zavádza do prostredia invazívne druhy a ohrozuje tým pôvodné druhy, ako nezodpovedný lov viedol k vyhynutiu druhov, či ako malá zmena prostredia spustí dominový efekt v ekologickom systéme.

James Kakalios - Fyzika superhrdinov

Čo si pamätáte z vyučovania fyziky na základnej či strednej škole? Možno závažia, pružiny, rovnice, či kreslenie šošoviek a elektrických obvodov, teda všetko veci, ktoré majú s okolitým svetom veľmi málo spoločného.

Čo ak by vám niekto vysvetlil fyzikálne zákony spôsobom, ktorý je vám oveľa bližší, napríklad prostredníctvom superhrdinov?

Kniha Fyzika superhrdinov nie je o tom, ako komiksy popierajú zákony fyziky. Naopak, autor vyberá situácie, keď kreslené príbehy opisujú realitu a fyzikálne javy správne. A tak sa vďaka Iron Manovi, Supermanovi, Batmanovi či X-menoch dozviete základy javov ako pohyb, sila, zachovanie energie, termodynamika, fyzika pevných látok, či dokonca kvantová mechanika.

Na porozumenie pritom nepotrebujete ani znalosť predlohy, ani hlbšie základy matematiky či fyziky.

Peter Wohlleben - Tajný život stromov

Vedeli ste, že stromy dokážu komunikovať? Že ak škodlivý hmyz napadne jeden strom, ten začne vypúšťať vonné signály? Okolité stromy ich potom zachytia a dokážu sa pripraviť na ohrozenie.

Stromy a huby dokonca spoločne vytvárajú jeden obrovský internet, ktorý im umožňuje vymieňať si nielen informácie, ale aj dôležité živiny a spolunažívať. Kniha odhaľuje, ako si stromy vzájomne pomáhajú, ako zlepšujú krajinu a ďalšie fascinujúce detaily.

Wohlleben používa pri vysvetľovaní až beletristický jazyk, stromom a lesu občas privlastňuje ľudské vlastnosti, čo nie každému bude vyhovovať. No pre ľudí, ktorí o lesoch veľa nevedeli, ide o ideálny a veľmi prístupný spôsob, ako sa dozvedieť viac.

Po prečítaní knihy Petra Wohllebena sa začnete pozerať na les celkom inými očami.

Timothy Ferris - Pohľad do tmy

Pohľad na nočnú oblohu plnú hviezd dokáže človeka očariť. Kniha Pohľad do tmy dáva odpoveď, prečo sa to deje.

Timothy Ferris sa v nej zameriava obzvlášť na amatérsku astronómiu. Pretože aj takíto nadšenci, ktorí sa radi pozerajú na hviezdy vo voľnom čase, totiž môžu výrazne prispieť k našim vedomostiam o vesmíre. Z knihy sa dozviete o histórii astronómie, o pozorovaní hviezd zo zeme, či o prieskume slnečnej sústavy, pričom všetko je pretkané skúsenosťami astronómov z celého sveta.

Vrátane príbehov, ako vtedy mladý astronóm z Harvardu menom Carl Sagan odmietol štúdiu nadšencov o štvordňovej rotácii oblakov na Venuši s tým, že je to nemožné a že dokazuje "pochabosť neskúseného amatéra". Veľmi sa mýlil.

V knihe navyše nájdete obsiahlu prílohu o pozorovacích technikách, návodoch, ako pozorovať, prehľad meteorických rojov, kde hľadať niektoré telesá v rôznych ročných obdobiach či hviezdne mapy.

Tony Juniper - What Has Nature Ever Done For Us?

Kniha pre všetkých, ktorí milujú prírodu a ktorí hľadajú jej prepojenie s ich každodenným životom. A zároveň aj pre tých, ktorí chcú zistiť, akú má pre človeka skutočnú hodnotu to, čo považuje za samozrejmosť.

Až kým to zrazu nezmizne.

Zoberte si supy. Tieto vtáky nemajú práve dobrú povesť. No bez ich schopnosti za pár okamihov zožrať mŕtvolu zvieraťa by sa človek nezaobišiel. V Indii zrazu supy začali umierať po tisíckach, čo nakoniec viedlo k prudkému premnoženiu divokých psov, ktoré hrýzli a rozširovali besnotu.

Juniper v knihe predstavuje spôsob, akým ohodnotniť viaceré zložky prírody, čo zároveň predstavuje argument pre oveľa väčšiu environmentálnu ochranu.

Callum Roberts - The Ocean of Life

Oceány sa v súčasnosti menia oveľa rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Callum Robert závažnosť situácie ilustruje hneď v úvode príkladom fotiek jednej výletnej spoločnosti z toho istého miesta na Floride počas posledných desaťročí minulého storočia.

Súvisiaci článok Celý život ste sa učili zle. Ako sa učiť rýchlo a jednoducho podľa vedy? Čítajte

Kým v 50. rokoch fotky ukazovali žraloky a iné úlovky väčšie než samotní rybári, v ďalších desaťročiach boli ryby čoraz menšie a menšie. Jediné, čo sa nemenilo, boli nadšené úsmevy ľudí, ktorí nič netušili.

Kniha si dáva za cieľ ukázať, aký životne dôležitý je pre človeka oceán. Keby na zemi zrazu vyschli tri štvrtiny stromov, rýchlo by sa zavádzali akčné plány na záchranu. Analogické zmeny sa však dejú v oceáne a Roberts sa obáva, že zostávajú nepovšimnuté.

Upozorňuje, ako na oceány vplýva znečistenie, nadmerný rybolov, hluk, nadmerné množstvo oxidu uhličitého, či globálne otepľovanie. Zároveň ponúka návrhy, ako problémy riešiť.

Michio Kaku - Fyzika nemožného

Ešte v polovici 19. storočia bola predstava letu na Mesiac vecou čírej fantastiky v príbehoch Julesa Verna. O mnohých technológiách, ktorými dnes disponujeme, vedci pred sto rokmi pochybovali.

Teoretický fyzik a popularizátor vedy Michio Kaku si za tému svojej knihy Fyzika nemožného vybral práve technológie, ktoré dnes považujeme za číru fantastiku z filmov či videohier - silové polia, roboty, neviditeľnosť, smrtiace lúče, či cestovanie nadsvetelnou rýchlosťou.

Jednotlivé koncepty rozdelil podľa uskutočniteľnosti do troch skupín od možných v blízkej budúcnosti, cez také, na realizáciu ktorých ešte nemáme možnosti, až po hraničiace s fyzikálnymi zákonmi. Ku každému však pristupuje zodpovedne a nič nezavrhuje.

Ak ste vždy boli zvedaví, čo z vášho obľúbeného vedecko-fantastického príbehu môže byť skutočné a ako by sa dal uskutočniť v realite, toto je ideálne čítanie.

(zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Marcus Chown - Quantum Theory Cannot Hurt You

Existuje tekutina, ktorá dokáže ísť hore kopcom. Na poslednom poschodí výškovej budovy starnete rýchlejšie než na prízemí. Horúca šálka kávy je ťažšia než studená. Zdá sa vám to šialené? Nuž, aj taká je realita.

Aj keď názov hovorí iba o kvantovej teórii, Marcus Chown sa v knihe venuje aj druhej významnej teórii 20. storočia, všeobecnej relativite.

Veľmi zjednodušene na príkladoch a prirovnaniach z každodenného života (napríklad na kockách Lego) opisuje princípy, na ktorých obe významné teórie stoja, zistenia uvedie do kontextu. V knihe sa prejavuje autorovo nadšenie pre fyziku, ktoré sa na vás môže pomerne ľahko preniesť.

Aj keď kniha z vás kniha nespraví experta (ani nemôže, 80 strán venuje kvantovej mechanike, 70 všeobecnej relativite), minimálne vás oboznámi s niekedy zvláštnou realitou sveta.

Alan Weisman - Svet bez nás

Čo by po ľudstve ostalo, keby vymrelo? Kniha Svet bez nás ponúka netradičný pohľad na to, ako človek vplýva na svoju planétu.

Autor uvažuje, čo by sa stalo s mestami, ako by sa postupne rozpadli, ako by naše prvotné budovy mohli byť tie, ktoré ako jediné ostanú stáť, či ako by sa z každodenných vecí stali rovnaké fosílie, ako dnes odhaľujeme v zemi. Dozviete sa, čo z ľudských výtvorov a vplyvov vydrží najviac, čo najmenej, a zároveň spoznáte obrovskú schopnosť Zeme obnovovať sa po tom, čo ju človek nechá na pokoji.

Kniha vychádza zo zistení rôznych vedných odborov, od inžinierstva, zoológov, morských biológov, astrofyzikov či paleontológov.

Siddhartha Mukherjee - Gén

Životopisy sa píšu o ľuďoch, veď to majú v názve. No biológ Siddharta Mukherjee napísal jeden o géne.

Súvisiaci článok Tento druh písma vám pomôže zapamätať si viac Čítajte

Kniha opisuje históriu genetiky a jej výskumu, od starovekého Grécka, keď o dedičnosti začali uvažovať, cez prácu Rosalindy Franklinovej, Francisa Cricka a Jamesa Watsona, až po zmapovanie ľudského genómu. Mukherjee často aj na príkladoch z vlastnej rodiny píše o tom, ako gény ovplyvňujú a aj určujú črty osobnosti človeka. Ale zároveň aj upozorňuje, že nie je múdre, aby genetické predispozície boli jediné, ktoré určujú ľudský osud.

Napriek náročnej téme ide o veľmi prístupnú knihu, porozumenie ktorej uľahčujú mnohé príbehy, prirovnania a aj zrozumiteľný jazyk.

Simon Singh - Kniha kódov a šifier

Kniha ponúka fascinujúcu históriu kódov a prelamovania šifier od starovekého Egypta a Rimanov, cez Veľkú šifru kráľa Ľudovíta XIV. až po stroj Enigma a kód Navajo. Autor sa navyše nebojí a naznačuje aj možný vývoj do budúcnosti.

Singh dokáže pútavo a jasne vysvetliť matematické pozadie šifrovania bez toho, aby jeho rozprávanie stratilo na prístupnosti. Veľkou výhodou knihy je, že nevyžaduje vopred žiadne znalosti o téme.

Vysvetľovanie je popretkané príbehmi z histórie a akú rolu v nich hrali rôzne šifry. Kniha sa okrajovo venuje aj prekladu textov písaných starobylými písami, pretože niektoré prístupy súvisia s prelamovaním kódov.

Zaujímavým doplnkom sú aj návody, ako lúštiť šifry a kódy. A ak sa budete chcieť dozvedieť viac, autor na záver ponúka zoznam odporúčanej literatúry.

Neil deGrasse Tyson - Astrofyzika pre zaneprázdnených

Vesmír nemá žiadnu povinnosť dávať vám zmysel. To však neznamená, že sa nenájdu ľudia, ktorí by vám o ňom vedeli čosi povedať.

Popularizátor vedy a astrofyzik Neil deGrasse Tyson pripravil útlu knižku o súčasných teóriách a faktoch v astrofyzike. Napriek tomu je nimi preplnená do prasknutia. Našťastie, deGrasse Tyson dokáže zložité myšlienky vyložiť veľmi jednoduchým štýlom, aby si ich čitateľ dokázal predstaviť. Dokáže do nich vložiť aj trochu svojej drzosti a humoru.

Kniha v krátkosti načrtne časovú líniu vývoja vesmíru, pričom budete žasnúť, čo všetko prebehlo za jedinú sekundu po veľkom tresku. Ukáže vám čierne diery, kvantovú mechaniku, aj hľadanie nových planét.

Nathalia Holt - Vzostup raketových dievčat

Hovorí sa, že za každým úspešným mužom je žena. Nebyť "raketových dievčat" z Laboratória prúdového pohonu (JPL) v Kalifornii, do dejín by sa nezapísali ani Neil Armstrong či Buzz Aldrin ako prví ľudia na Mesiaci.

V 40. a 50 rokoch novo zriadené JPL potrebovalo schopných matematikov, ktorí by dokázali vypočítať rýchlosti a dráhy. Keďže neboli dostupní mužskí absolventi, najali niekoľko mladých žien, ktoré zmenili spôsob, akým uvažujeme o raketovom dizajne.

Autorka rozpráva osobný aj kariérny príbeh týchto žien. Žien, ktoré na archívnych fotkách nevedeli pomenovať mnohí pracovníci NASA. Žien, na ktoré sa zabudlo a ktoré posunuli prieskum vesmíru oveľa ďalej.

Martin Mojžiš - Jeden výdych koňa

Písať o vede pre bežného človeka tak, aby jej porozumel, a aby sa autor nevyhol prílišnému zjednodušeniu, je veľmi náročné. Fyzik a pedagóg Martin Mojiž to však zvláda výborne, ukazuje celý náš svet v celkom novom svetle a súvislostiach.

Jeden výdych koňa je prvá kniha zo štvordielnej série. Každá odpovedá na rozmanité otázky: ako fungujú spotrebiče v kuchyni, ako Einstein prišiel na svoje prelomové myšlienky, ako sa dá zmerať či odvážiť Zem, o kolobehu vápnika v tele, či prečo sneh pod nohami vŕzga.

Edwin Abbott - Plochozem

Ako by vyzeral život, ak by vesmír mal iba dva rozmery?

Podľa príbehu Plochozem anglického teológa a pedagóga Edwina Abbota je obývaný pravidelnými geometrickými útvarmi. Spoločnosť je však prísne hierarchická, no riadi sa jednoduchým princípom. Čím vyššie na spoločenskom rebríčku niekto je, tým viacstenný je a tým viac sa jeho tvar blíži ku kruhu.

Vojaci sú trojuholníky, úradníci a obchodníci štvorce a aristokracia zas mnohouholníková. A ženy? Tie sú úsečky. A tomu sú prispôsené aj dvere v domoch, ktoré útvary obývajú. Autor si totiž v knihe neodpustil drsnú kritiku vtedajších pomerov vo viktoriánskom Anglicku.

Hlavným útvarom príbehu je úctyhodný Štvorec, matematik, ktorý zhodou okolností dostane možnosť preskúmať troj-, jedno- a aj bezrozmerný svet, aby nakoniec priniesol do vtedajšej spoločnosti kacírsku myšlienku vymykajúcu sa zažitým predstavám.

Helen Czerski - Neviditeľná fyzika

Fyzika a veda je všade okolo nás, kam sa len pozriete. Od súčiastok vo vašom telefóne, cez kysnutie cesta v mise, až po bubliny vo vani a ďalšie maličkosti.

Britská vedkyňa Helen Czerski sa pozerá na bežné veci celkom inými očami a svojej knihe odhaľuje to, ako fungujú veci v každodennom živote. Prečo tak dlho trvá kečupu, kým začne tiecť z fľaše? Prečo keď pridáte mlieko do čaju, vyzerá ako mraky?

Autorka má dar vzbudiť vašu predstavivosť a nadšenie pre vedomosti. Text dopĺňa o mnohé prirovnania, vďaka ktorým je vysvetľovanie a porozumenie oveľa jednoduchšie. Ak máte záujem dozvedieť sa, ako okolitý svet funguje, s touto knihou neurobíte krok vedľa.