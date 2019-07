Našiel tardigradu, ktorá sa vnútri trbliece. Mohla zjesť časť svojho tela

Tardigrady prežijú aj najväčšie extrémy.

19. júl 2019 o 14:24 Matúš Beňo

Objektív je špeciálna rubrika, v ktorej predstavujeme zaujímavé snímky či videá zo sveta vedy a technológií.

Tardigrady, zvláštne drobné živočíchy, neustále prekvapujú. Už vieme, že prežijú extrémne teploty či vesmírnu radiáciu.

Biológ Rafael Martín-Ledo v severnom Španielsku prednedávnom objavil jednu zvláštnu tardigradu. Vyzerá, akoby v sebe mala žiariace svetielka.

Na Twitteri zverejnil krátke video živočícha so slovami "Hádajte, čo mám v sebe?"

Biológ si myslí, že tardigrada má v tele kryštály aragonitu, ktoré sa do nej dostali pri prehltnutí častí jej ústneho otvoru. Ten totiž tvoria kryštálové útvary podobné zubom, ktoré živočích používa pri kŕmení.

O tieto útvary prichádzajú, keď zhadzujú kutikulu - nepriepustnú vrchnú ochrannú vrstvu tela. Táto tardigrada teda mohla prehltnúť časti vlastného tela.

Nemusí to byť jediná možnosť. Ak by skutočne šlo o aragonitové kryštály, do tela sa mohli dostať aj z rias a baktérií, ktorými sa tardigrada živí, myslí si podľa webu ScienceAlert japonský biológ Kazuharu Arakawa. Na presné určenie pôvodu by bola potrebná štúdia.

Tardigrady sú známe ako najodolnejší organizmus na planéte. Tvory, ktoré sa prezývajú aj pomalky či vodné medvedíky, dosahujú veľkosť pol milimetra.

Napriek drobným rozmerom sú neuveriteľne odolné a prežijú rôzne extrémy. Nezničia ich teploty do 150 stupňov Celzia, ani mrazivé a rádioaktívne vákuum vesmíru. Vydržia aj celé roky bez jedla či vody. Takmer s určitosťou prežijú aj človeka.