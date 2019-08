Nevládzu, potia sa a zvracajú. Ako horúčavy ovplyvňujú športovcov a preteky?

Julie Bertoiová, súťažiaca behu na 50 kilometrov, klesá do nižšej časti údolia počas pretekov Running with the Devil Race v kaňone Lovell. (Zdroj: Washington Post photo by Jonathan Newton)

Text vyšiel pôvodne na webe denníka Washington Post.

KAŇON LOVELL, NEVADA. Bolo takmer 23 stupňov a ranné slnko stúpalo nad Mohavskou púšťou, kde sa na štartovej čiare zhromaždilo takmer šesť tuctov bežcov na dlhé vzdialenosti. Úzkostlivo sledovali odpočítavanie na digitálnych hodinách nad ich hlavami.

"Uistite sa, že ste stále maximálne hydratovaní a schladení," povedal organizátor pretekov do mikrofónu.

Bežci potriasali končatinami a poskakovali na mieste, netrpezlivo čakali na štart.

Každoročné bežecké preteky Running with the Devil (Beh s diablom) sa konajú necelých päťdesiat kilometrov od pompéznych klimatizovaných kasín na bulvári Las Vegas Strip.

Podľa predpovede mal byť v púšti neobvykle chladný deň, ale pretekári - ktorí mali bežať maratón, 50 kilometrov, 80 kilometrov alebo sto kilometrov - sem prišli špeciálne preto, aby otestovali svoju fyzičku v horúčave.

Ľudia v tejto oblasti sú na horúce letné dni zvyknutí. Klimatológovia hovoria, že najhorúcejšie miesta na Zemi sa ohrievajú rýchlejšie než kdekoľvek inde na svete. V tomto roku vyšla správa o tom, že Las Vegas je najrýchlejšie sa otepľujúcim mestom v krajine a od roku 1970 sa v ňom priemerná teplota zvýšila takmer o tri stupne.

V skutočnosti sa otepľuje celá planéta. Posledné štyri roky boli na celom svete najteplejšie. Minulý rok bola priemerná teplota zemských a oceánskych povrchov 0,8 stupňa nad priemerom teplôt z dvadsiateho storočia, ukazujú údaje Národného úradu pre oceán a atmosféru. A klimatickí pozorovatelia tvrdia, že vývoj teplôt ide iba jedným smerom.

Maratón sa začne o polnoci

Klimatické modely naznačujú, že planéta by sa mohla do konca tohto storočia ohriať o 2 alebo 2,5 stupňa Celzia, čo by malo veľký vplyv na exteriérové športy všade na svete - od rekreačných víkendových bežcov po elitných športovcov súťažiacich na najväčších športových podujatiach.

“ Pamätajte, že keď bolo o štyri stupne chladnejšie, boli sme v dobe ľadovej. „ klimatológ Andrew Grundstein

"Keď hovoríte o zmene klímy a poviete niekomu, že sa oteplilo o jeden stupeň - Pch! - to neznie ako veľa," vysvetľuje klimatológ Andrew Grundstein z univerzity v Georgii.

"Keď hovorím svojim študentom o rozdieloch niekoľkých stupňov, poviem im: 'Pamätajte, že keď bolo o štyri stupne chladnejšie, boli sme v dobe ľadovej.' "

Organizátori komunitných pretekov, olympijských hier a majstrovstiev sveta musia už dnes upravovať harmonogramy súťaží a časy štartov. A športovci na celom svete musia prijímať viac predbežných opatrení, pretože veda a technika sa stále vyvíjajú, aby im pomohli vyrovnať sa s teplom alebo, aby v niektorých prípadoch získali konkurenčnú výhodu.

Podujatia ako napríklad Australian Open zaviedli v súvislosti s extrémnymi horúčavami bezpečnostné opatrenia. Medzinárodný olympijský výbor a FIFA vytvorili komisie na posúdenie problémov súvisiacich s teplom na významných podujatiach. Maratón na budúcoročných letných olympijských hrách vo vlhkom Tokiu bude začínať o šiestej hodine ráno.

Tohtoročné Majstrovstvá sveta v atletike sa konajú v extrémne horúcom Katare, maratón odštartujú o polnoci. V Katare sa odohrajú aj budúce Majstrovstvá sveta vo futbale. Zvyčajne sa konajú v júni každé štyri roky, organizátori ich pre rok 2022 posunuli na november a december v nádeji, že v arabskej krajine vtedy bude chladnejšie počasie.

Preteky Running with the Devil sú zámerne naplánované tak, aby mali extrémne podmienky. Nemusia byť presným obrazom budúcnosti, no zdôrazňujú mnohé výzvy, ktorým športový svet z veľkej časti čelí už dnes. Ako teplo ovplyvňuje výkon? Aké nebezpečenstvo číha na vonkajších dráhach a ihriskách vystavených letnému slnku? Ako sa dá zorganizovať bezpečné podujatie v extrémnych podmienkach?

Každý pretekár mal vlastnú stratégiu. Na štartovej čiare mali niektorí oblečené dlhé rukávy, niektorí boli bez rukávov či dokonca nemali žiadne tričko. Boli vyzbrojení batohmi, bežeckými opaskami a fľašami na vodu.