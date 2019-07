V SpaceX už vedia, čo spôsobilo aprílový výbuch kapsuly Crew Dragon

Spoločnosť prišla o celú kapsulu.

16. júl 2019 o 15:30 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Spoločnosť SpaceX zistila, čo spôsobilo výbuch kapsuly Crew Dragon počas aprílového testu na zemi.

Unikajúca chemikália z ventilu spôsobila reťazovú reakciu, ktorá nakoniec viedla k zničeniu lode.

Kapsula Crew Dragon sa má používať pri letoch s ľudskou posádkou na Medzinárodnú vesmírnu stanicu.

SpaceX dá do budúcich verzií kapsuly spoľahlivejší ventil, aby sa nehoda už nezopakovala.

Reťazová reakcia

SpaceX prišla počas aprílového testu o celú kapsulu Crew Dragon. Bola to tá istá loď, ktorá len mesiac predtým úspešne odštartovala, spojila sa so stanicou a vrátila sa na Zem.

Hneď po nehode začali SpaceX a NASA spolupracovať na zisťovaní príčiny výbuchu.

Vyšetrovanie ešte nie je dokončené. V SpaceX aj NASA sú si ale takmer istí, že výbuch spôsobila unikajúca chemikália, ktorá je potrebná na horenie paliva do motorov.

Látka pretiekla z jedného systému do druhého, v ktorom nemala byť. V druhom systéme bol vysoký tlak, čo nakoniec viedlo k reťazovej reakcii a výbuchu kapsuly. Pri nehode sa nik nezranil.

"V mnohých ohľadoch to bolo vlastne dobré," povedala pre web Quartz Kathy Luedersová, manažérka programu komerčných letov v NASA.

"Šlo o test na zemi, mali sme na lodi veľa prístrojov, vysokorýchlostné kamery, dokázali sme získať hardvér aj údaje. Naučíme sa tak veci, vďaka ktorým budeme lietať bezpečnejšie."

Dym vychádzajúci z kozmickej lode bolo vidieť zo vzdialenosti niekoľkých kilometrov. (zdroj: TASR/AP)

Súčiastku nahradia

SpaceX má v súčasnosti viacero kapsúl v rôznom štádiu výroby. Všetky budúce verzie sa budú vyrábať so spoľahlivejším ventilom, ktorý zabráni úniku chemikálií.

Spoločnosť Elona Muska zároveň odizoluje systémy, aby sa chemikália nedostala tam, kde nemá byť.

Zatiaľ nie je známe, kedy kapsula Crew Dragon opäť vzlietne. Prvý testovací let s posádkou sa mal uskutočniť koncom leta. Pre nehodu však NASA lety pozastavila a spolu so SpaceX sa snažia určiť nový termín.

Neoficiálne sa zatiaľ hovorí o konci roka 2019, v rovnakom čase by mala s posádkou letieť aj kapsula spoločnosti Boeing.

"Nemyslím si, že by koncoročný termín bol nereálny, no je čoraz ťažšie to stihnúť," povedal podľa webu The Verge Hans Koenigsman, viceprezident SpaceX pre výrobu a letovú spoľahlivosť.